Выступая на 76-й Генассамблее ООН, президент Украины Владимир Зеленский не скупился на критику деятельности самой Всемирной организации, которую охарактеризовал как «слабого ненужного старика». Также Зеленский не забыл о своём российском коллеге Владимире Путине и даже попытался процитировать его речь 6-летней давности, но попал впросак

В начале своей речи украинский лидер сказал, что каждая ночь перед Генассамблеей ООН для него бессонная: в 2019 году — из-за волнения перед первым выступлением, в 2020-м (тогда обращения всех лидеров транслировались в видеоформате) — из-за пандемии COVID-19, а о прошедшей ночи он решил рассказать подробнее.

«3 часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов. 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив. К счастью, жизни водителя на сейчас ничего не угрожает. Но это моё выступление будет нетипичным для ООН. Хотя верю — точно полезным для каждого из вас», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Делают себе рейтинг»: Царев о настоящей причине покушения на Шефира © REUTERS, Sergiy Karazy

Автомобиль Сергея Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом, по факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал три версии: месть контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействие олигархов; «российский след»; сам помощник президента не был целью, это было посланием Зеленскому.

Украина лицом к лицу с коронавирусом

Главным вызовом для всего мирового сообщества в 2020 году стала эпидемия COVID-19, и до сих пор коронавирус не побеждён: вирус мутирует, появляются новые штаммы, коллективный иммунитет не сформирован, странам приходится вновь вводить карантинные ограничения, Украина не исключение.

Зеленский раскритиковал подход ООН к распределению вакцин между странами, которые в них нуждаются.

«В 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН. Сегодня они были бы шокированы, увидев в теме Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Я уверен, они бы сказали: «А что же вы делали все эти 76 лет?» Ответ дал COVID-19. Мы играли в равенство, мы играли в единство, где одно дело — делить общие цели, другое — совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, появляется звёздочка и надпись мелким шрифтом: «Все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры 1-го класса», — заявил он. Бандеровцы и «Спутник V». Как Украина пошла против Бандеры © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Украина вела переговоры о поставках вакцины с американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, однако Дональд Трамп, бывший тогда президентом США, распорядился начать экспорт препаратов за рубеж только после того, как прививки сделают все желающие американские граждане.

Главную надежду Киев возлагал всё же на совместный механизм COVAX Всемирной организации здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицию за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), нацеленную на обеспечение вакциной бедных государств, однако поставки вакцин несколько раз срывались. Зеленский не скрывал недоумения, почему Украина находится далеко не в приоритетной группе государств, куда поставят препараты.

А тем временем Россия была готова передать Украине технологию производства «Спутника V» и наладить его производство на территории страны, однако власти не только не приняли это предложение, которое могло спасти тысячи жизней, а на законодательном уровне запретили эту вакцину.

Обида за «Крымскую платформу»

На этом критика Всемирной организации со стороны Зеленского не ограничилась — он крайне не доволен тем, что ООН не поддержала новый проект Украины «Крымская платформа» и не направила своих представителей в Киев на саммит, цель которого по задумке Банковой заключалась в консолидации международных усилий по возвращению полуострова под контроль Киева (хотя в самом Офисе президента Украины осознают всю нереалистичность этой задачи).

«То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, — это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН — это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ», — заявил Зеленский. Много шума из ничего. «Крымская платформа» как повод пожаловаться на РФ © пресс-служба президента Украины

При это ту же «Крымскую платформу» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Впрочем, и саммит в Киеве 23 августа оказался не столь успешным, как рассчитывала Банковая, — многие страны прислали чиновников среднего класса, пока их президенты и премьер-министры занимались более важными вопросами. Кроме того, например, США и Германия в последний момент делегировали министров энергетики, видимо, решив использовать мероприятие в украинской столице как площадку для обсуждения ситуации вокруг «Северного потока-2», по которому накануне заключили сделку.

О паспортах и оживлении ООН



Говоря о жертвах боевых действий в Донбассе, Зеленский также упомянул о 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Основной поток направился в Россию, которая впоследствии упростила для жителей Донбасса порядок получения гражданства, паспорта РФ имеют также свыше 611 тысяч человек, проживающих на территории ДНР и ЛНР, и как граждане они принимали участие в выборах в Государственную Думу, состоявшихся 17-19 сентября (более 50 000 жителей ДНР и ЛНР приехали на избирательные участки в Ростовскую область, а 162 000 подали заявки для голосования онлайн). Что, конечно же, очень не нравится властям Украины.

«Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно», — заявил Зеленский.

А почему все эти люди не хотят быть исключительно гражданами Украины, а ищут защиты у другой страны? Явно не от хорошей жизни, а невыносимые условия, сложившиеся на сегодняшний день на Украине, создали прежде всего политики, а теперь пытаются демонизировать другое государство, обвиняя его в принуждении жителей Донбасса к тем или иным действиям. Затулин сказал, почему Россия пока не может признать ЛНР и ДНР © РИА Новости, Нина Зотина

Зеленский без Путина никуда

Россия неизменно проходит красной нитью через выступления президентов Украины на Генассамблее ООН последние 7 лет.

Объясняя своё приглашение, адресованное России, присоединиться к «Крымской платформе», Зеленский отметил, что в современном мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.

Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Всё, что я сказал сейчас на русском, всё это слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году», — подчеркнул глава Украины.

И попал впросак… Дело в том, что процитированная Зеленским фраза прозвучала на Генассамблее ООН в 2015 году, на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 2007 года Путин этих слов не произносил. В той речи, которую многие называют изменившей мировую политику, российский лидер говорил об опасности однополярного мира и проблемах расширения НАТО на Восток, напомнил, что единственным легальным механизмом принятия решения об использовании военной силы может быть только Устав ООН, а также подверг критике экономическую политику Запада в отношении стран «третьего мира», где борьба с бедностью используется для получения выгоды. Карасев: До Зеленского начинает доходить то, что понял Путин 15 лет назад © скриншот с видео NEWSONE

Забегая вперёд, скажем, что, когда Зеленский уже выходил из штаб-квартиры ООН, журналисты спросили, когда он встретится с Путиным, на что украинский лидер ответил: «Когда он будет готов».

Президент России уже давно готов к этой встрече и в апреле пригласил Зеленского в Москву в любое удобное для него время (к слову, после того как он пригласил Путина встретиться в любой точке Донбасса, как и членов ООН сейчас), чтобы обсудить развитие двусторонних отношений, а если он захочет обсуждать ситуацию в Донбассе, то с этим вопросом ему нужно обратиться к руководству ДНР и ЛНР.

Консультации о проведении встречи президентов начались несколько месяцев назад на уровне их администраций, но камнем преткновения становится формирование повестки переговоров. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для России не существует темы Крыма, а Зеленский, как говорят в Офисе президента Украины, хочет обсуждать именно Крым, но явно не с точки зрения, что это российский регион, и этот вопрос не может быть пунктом повестки переговоров, поэтому пока в этом плане Москве и Киеву не удалось никуда продвинуться, что называется, воз и ныне там.

Киев утверждает, что Москва избегает переговоров на высшем уровне, однако, как сообщил дипломатический источник РИА Новости, сам не направлял по официальным каналам предложение о встрече.

Зеленский в роли реформатора ООН

Изрядно раскритиковав ООН в стенах её же штаб-квартиры, президент Украины выразил желание оживить организацию, её устав в первую очередь.

«Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдёте там слов «Каждый сам за себя». И тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на ковид, экзамен на единство», — сказал он. Зеленский усомнился в эффективности ООН по вопросам Донбасса и Крыма © REUTERS, Jonathan Ernst

Упрекая другие страны в невыполнении принципов, закреплённых в Уставе ООН, лично Зеленский и власти Украины в целом, впрочем, тоже не могут выступать эталоном в этом плане: Киев саботирует Минские соглашения, закреплённые резолюцией ООН 2202; за реализацию права народа на самоопределение на протяжении 7 лет упрекает жителей Крыма и обстреливает жителей Донбасса; а вместо уважения прав человека и основных свобод человека без различия языка преследует всех, кто говорит по-русски.

«Мы хотим оживить ООН. Может, для этого ООН должно двигаться: быть мобильными, быстрыми? Может, пришло время встречаться там, где можно реально услышать и увидеть глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек, и Украина готова принимать участие в заседаниях ООН рядом с любой из них. Возможно, в Сентрал-парке или Мэдисон-сквере (в Нью-Йорке. — Ред.) выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевской промке или на Светлодарской дуге», — предложил Зеленский.

А смогут ли власти Украины обеспечить безопасность участникам заседаний ООН в зоне боевых действий? Сам же президент в своей речи говорит, что количество жертв вооружённого конфликта растёт год от года: с 13 000 человек в 2019-м до 15 000 на сегодняшний день. Попытки Зеленского убедить общественность в том, что на линии разграничения неопасно, на личном примере выглядели, мягко говоря, неубедительно. «Хоть тушкой, хоть чучелком». Юрий Кот о том, как Зеленский пытается загнать в угол США © president.gov.ua

«ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может. Самое страшное — что ООН стала Лигой Наций. И сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром», — заключил Зеленский.

Видимо, у президента Украины за последний год накопилось столько претензий к Западу и всему мировому сообществу из-за того, что его стране не уделяется столько внимания, сколько хотелось бы ему. Вместо предоставления членства в НАТО и ЕС говорят, что этот вопрос даже не рассматривается, а Украине ещё работать и работать, чтобы соответствовать критериям, вместо окончательной и бесповоротной блокировки «Северного потока-2», наоборот, содействуют активизации строительства газопровода, и даже с вакцинами в самый критический момент не помогли. Накипело — решил высказать, причём сразу всем.

Либо спичрайтеры на Банковой наконец осознали, что повторение из года в год страшилок о «российской агрессии» уже не производят ни на кого впечатления.