Президент Украины Владимир Зеленский сделал президенту РФ Владимиру Путину заведомо нереализуемое предложение, тем самым рассчитывая повысить свой авторитет на мировой арене, однако такое «гостеприимство» вышло ему боком в собственной стране

В обращении к нации относительно безопасности государства украинский лидер отдельно обратился к «северному соседу», специально для этого перейдя на русский язык. Есть три сценария. Яков Кедми сказал, во что перерастет сегодняшнее обострение в Донбассе © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Однажды президент РФ сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идёт не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. Как минимум возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также рассказал о прошедших накануне заседаниях Контактной группы и советников лидеров «нормандской четвёрки», на которых обсуждались перспективы восстановления режима полного прекращения огня в Донбассе.

«Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», — заявил Зеленский.

Совершенно очевидно, что ни в какой украинский Донбасс президент РФ Владимир Путин не поедет. Как минимум потому, что киевские власти не способны обеспечить безопасность его пребывания в регионе — обстрелы, взрывы могут начаться в любой момент, а ответственность за них Киев, как всегда, возложит на народные республики, мол, мы здесь вообще ни при чём. Стариков: Путину не о чем говорить с Зеленским © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool/File Photo

«В ответ на это можно предложить Зеленскому в любой точке в Крыму, например в Севастополе. Почему бы тогда Зеленскому не приехать на территорию России? Зачем вообще Путину встречаться с Зеленским, неважно где? Это совершенно бессмысленное предложение, призванное показать, какой Зеленский сильный политик, как он обращается с Путиным и какие предложения ему выдвигает», — заявил член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Попытки Зеленского убедить общественность в том, что на линии разграничения не опасно, на личном примере выглядят, мягко говоря, неубедительно. Репортаж, снятый американским телеканалом CNN, в котором Верховный главнокомандующий бегает в каске и камуфляжном бронежилете от одного окопа до другого, явно постановочный.

Не уточнил Зеленский, в каком качестве приглашает Путина на линию разграничения. Если как гаранта выполнения Минских соглашений — а Россия в переговорном процессе по урегулированию внутриукраинского кризиса выступает только в таком статусе, — то почему аналогичное предложение президент Украины не сделал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону — таким же гарантам, тем более общался с ними 16 апреля? Ответ известен: Киев позиционирует Москву как сторону вооружённого конфликта, хотя она таковой не является.

Позиция Путина насчёт встречи с украинским коллегой чёткая: сначала выполните договорённости, достигнутые на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года, а затем уже и о новых переговорах можем подумать, потому что устраивать встречу ради встречи смысла нет. На сегодняшний день пункты коммюнике так и остаются невыполненными, о чём говорить дальше? Хотя Зеленский за последние 2 недели несколько раз выражал желание пообщаться с российским коллегой либо лично, либо в многостороннем формате. Зеленский просит Макрона и Меркель свести его с Путиным, но у Европы к Украине свой интерес © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Приглашая Путина на территорию украинского Донбасса, он понимал, что президент РФ туда не приедет, поэтому его заявление было не реальным приглашением к диалогу, а эдакой игрой мышцы, направленной не только и даже не столько на Москву, сколько на украинское общество и западных политиков. Выдвигая заведомо невыполнимые условия встречи, Зеленский теперь может продвигать тезис «Украина-то хочет мира, мы открыты к совместному поиску выхода из сложившегося тупика, а вот Москва отказывается с нами общаться!».

В интервью французской газете Le Figaro, опубликованном 16 апреля, президент Украины заявил: «Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили». Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что за последние дни никаких запросов не видел, но главе государства всегда есть что сказать своему украинскому коллеге относительно разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны.

Вскоре эту тему подхватил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На пресс-конференции с иностранными журналистами 20 апреля дипломат посетовал, что Москва не ответила не только Зеленскому, но и ему: он просил звонка у министра иностранных дел России Сергея Лаврова несколько месяцев назад, но тот не перезвонил.

«Это ещё в сентябре было. Министра не было в Москве, а вопрос, по которому он звонил, не касался двусторонних отношений. Он относился к компетенции Контактной группы и отношений Киева с Донецком и Луганском», — пояснил источник РИА Новости. Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Другой источник российских СМИ добавил, что в Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении Минских договорённостей и позвонить для этого в Донецк и Луганск.

«Это в духе Зеленского, это, конечно же, пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путиным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто-напросто пытается перевести президента Путина на свой уровень. Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта — ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», — заявил первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В том, что заставить Путина плясать под свою дудку не удастся, на своём примере убедился предыдущий президент Украины Пётр Порошенко. В декабре 2018 года он тоже жаловался, что российский коллега не отвечает на его телефонные звонки после провокации в Керченском проливе, когда украинские военные корабли незаконно нарушили границу РФ.

Путин объяснил: «Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании».

По его словам, Порошенко искусно создавал кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывал ответственность за содеянное на Россию, после чего «хотел тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — подчеркнул российский лидер. Путин: Порошенко сам признал существование ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

При этом Путин в тот момент предпринимал реальные попытки по решению украинского кризиса, о чём 20 апреля рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко.

«Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, всё разложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, в тот момент он впервые однозначно понял, что украинские власти не свободны в принятии таких решений.

Даже сейчас в истории со встречей Зеленский как будто вторит старшему американскому товарищу — он выдвинул предложение Путину неделю спустя после того, как с такой же инициативой выступил президент США Джо Байден, правда, тот хочет увидеться на нейтральной территории, в какой-либо третьей стране.

«Вряд ли следует реагировать на очередное актёрское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства», — заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Тем временем украинцы, услышав о желании Зеленского встретиться с Путиным на линии разграничения в Донбассе, начали активно оставлять комментарии на его странице в Facebook, и они носят гневный характер. Люди сами хотели бы поговорить с президентом, который ровно 2 года назад взял руководство страной в свои руки, прежде всего о бесконтрольном росте стоимости услуг ЖКХ, продуктов, бензина, газа, а также о больных детях и пенсионерах, которые еле-еле сводят концы с концами. Некоторые и говорить с Зеленским не хотят, у них пожелание одно: «Звиздуй назад в "95-й квартал". Хватит издеваться над Украиной!!!», «Вас просит Украина и её дети! Идите прочь…», «Позор, стыд и отчаяние от такой власти… уходите прочь!».