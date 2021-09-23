Жертвой покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, однозначно можно считать в первую очередь его водителя, который получил три пули и попал в больницу

Во вторую очередь жертвам этого покушения надо считать тех людей, политиков и бизнесменов, которые уже являются или были немедленно объявлены противниками Зеленского и могут пострадать вследствие разборок при поиске виноватых в, слава Богу, несостоявшемся смертоубийстве. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Во-первых, о некоторой полутеатральной «потешности» и «ненастоящести» покушения говорит, конечно же, не судьба шофера, который, будучи раненым, все же смог увезти своего шефа с места происшествия и передать в заботливые руки работников «скорой помощи», которая «чисто случайно» оказалась неподалеку. За это его могут еще объявить героем, который до конца исполнил свой долг и спас ценного для команды Зеленского кадра и личного друга президента. Но свои пули «драйвер» получил, и если это часть спектакля, то она говорит лишь о том, что в достижении поставленных целей команда президента готова идти на все, не считаясь с человеческими жизнями.

Как, впрочем, и везде, особенно в Донбассе, где начались интенсивные обстрелы самопровозглашенных республик ЛДНР, что должно было подтвердить серьезность намерений Зеленского, который однозначно и на сессии Генассамблеи ООН решил требовать денег на войну с «российским агрессором» и доказывать коллективному Западу свою нужность в качестве тарана против России и рычага давления на нее.

А о том, что именно это — одна из целей визита украинского президента в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, вольно или невольно, сознательно или по глупости проговорился не кто иной, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который, по мнению многих, по согласованию с Западом и повез Зеленского в Нью-Йорк, как крючок с наживкой для ловли дополнительный свободных средств на «борьбу с агрессивной Россией».

«Моя позиция проста, и я уже начал говорить об этом с Конгрессом и Администрацией США — уровень финансовой поддержки Украины должен достичь отметки в 1 млрд долларов. И есть много сил в Конгрессе, которые поддерживают эту инициативу. Это не произойдет сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы будем над этим работать», — ничтоже сумняшеся, сказал Кулеба. Зеленский и еще две версии: кто стоит за покушением на Шефира

И Зеленский решил до конца выполнять свою миссию за Атлантикой. Узнав о покушении на «близкого друга», президента сгоряча пообещал: «Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу». Но уже через пару часов героически и, как обычно, до приторности пафосно подкорректировал свои желания: «…Прежде всего я президент, а потом отец, муж, сын и товарищ. Такие приоритеты расставила мне жизнь. Я президент и я должен представлять прежде всего государство. Сорвать встречи с премьер-министром Джонсоном (Борисом, Великобритании. — Авт.) например, которая очень важна… Великобритания — страна, которая нас действительно очень сильно поддерживает. Сорвать эти встречи, я считаю, я не имею права. Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на протяжении своего выступления на Генассамблее ООН».

Такое поведение, кстати, отлично подтверждает и одну из четырех версий о возможных причинах покушения, которые обществу немедленно предложило ближайшее окружение Зеленского. Среди таких причин, как известно были названы:

а) стремление олигархов напугать и отомстить Зеленскому за антиолигархическую борьбу;

б) месть криминала, с которым зверски борется сам Зеленский;

в) иностранный — конкретно российский — след, потому что Россия-де недовольна действиями Зеленского и хочет поколебать его волю в стремлении в ЕС и НАТО;

г) стремление запугать команду Зеленского и оказать давление на представителей высшего эшелона власти, которые так доблестно и не покладая рук проводит реформы в Украине. Последнюю версию, кстати, удивительно синхронно поддержали и крайне непреклонный Зеленский, и сам «смертельно покушаемый» Шефир.

Во-вторых, — и это самое главное! — кому, зачем и для чего нужно было это покушение, покажет, увы, не объективное расследование его обстоятельств, во что мало кто верит, а именно его конкретные последствия. Так называемые обозреватели назвали и другие причины покушения:

а) мобилизация и запугивание своих сторонников, особенно спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и членов парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», которые должны не бузить, демонстрируя самостоятельность и тупую склонность к плюрализму, а беспрекословно выполнять волю президента и проголосовать за нужные законы. Конкретно намеченные на сегодня и на ближайшее время — о деолигархизации, об изменениях в Налоговый кодекс, об отставке спикера Разумкова, об ускоренной приватизации и т. д.; Предупреждение президенту. Что могло стать причиной покушения на главного советника Зеленского © hromadske.ua

б) предупреждение Зеленскому, чтобы в распродаже Украины Западу не особо усердствовал, а подумал и об украинских олигархах и прочих крупных собственников, которые тоже считают Украину «своей кровной». Не зря же многие называют Шефира «кошельком Зеленского» и его главным «решалой» на переговорах с олигархами (был замечен на «терках» конкретно с Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским) о приватизации, об условиях приватизации и деолигархизации, о поставках в страну всех видов энергии и топлива в том числе, и из России. Вот по режиму Зеленского и могли ударить гривной, рублем, долларом и евро;

в) инсценировка для политического повода для закручивания гаек и расправы с политическими и прочими оппонентами режима и лично Зеленского. Не зря же прозвучало сравнение стрельбы по Шефиру с поджогом рейхстага в 1933 году в Германии, после чего Адольф Гитлер, один из негласных идейных предшественников нынешнего украинского режима, и начал свои смертельные репрессии против «врагов»;

г) разборки внутри самой команды Зеленского и борьба за монопольное влияние на главу государства. В частности, конфликт между главой Офиса президента (ОПУ) Андреем Ермаком и самим Шефиром. Первого уже называют «второй женой президента» за стремление монополизировать доступ к «верховном телу». Второй знаком с Зеленским еще с 1995 года — с команды КВН «Запорожье — Кривой Рог — транзит», в которой будущий президент, выступая в залихватских кожаных штанишках, крайне шустро начинал и даже стал чемпионом высшей лиги. Потом Шефир и Зеленский вместе создали «Студию Квартал 95», став ее директором и главным фронтменом, а также сценаристами, продюсерами и актерами многих фильмов, в том числе, и очень популярных сериалов «Слуга народа» и «Сваты», во многом предопределивших победу Зеленского в президентской гонке-2019;

д) месть Шефиру, а через него — и всему режиму Зеленского отчаявшегося и разуверившегося террориста-самоучки и одиночки, у которого «зеленые реформаторы» что-то отжали в процессе «реформ». В это плане интересно место, в котором живет и Шефир и где на него покушались. Это фактически пригородный Киево-Святошинский район, в котором сотка земли по стоимости сравнима с киевскими ценами на землю — от 5-10 и выше тысяч «зелени». Разборки между своими. Соцсети о версиях покушения на Сергея Шефира © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Короче, Россия устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, и члена ее Совета Федерации Константина Косачева уже опровергли причастность своей страны к покушению, назвав обвинения надуманными, а качество украинской политики «низком и циничным». Сам же Зеленский уже пообещал со всем разобраться: «Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но силами их не считаю… Поеду домой и уже займусь этим процессом более детально».

Вот и подождем этих разборок. Прошли ведь всего сутки после инцидента. А то, кого начнут «шмонать» и плющить — олигархов, спикера Разумкова, оппозицию из «ОПЗЖ» или порошенковской партии «Евросолидарность», пока неподконтрольных власти боевиков из неонацистских и неофашистских парамилитарных структур, угрожающих «повесить Зеленского на Крещатике», — и покажет (может показать?), кто виновен в покушении. Или кому оно выгодно.

Есть надежда, что покушение все же будет раскрыто или, во всяком случае, представлено электорату и элитам как раскрытое. Ведь даже посольство США его осудило и призвало разобраться, предотвратив рецидивы. А режим Зеленского, хоть иногда и фрондирует, все же не привык ослушиваться таких пожеланий — там ведь источник власти и рука дающая.