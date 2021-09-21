Юрий Лужков: человек, бывший для Украины и героем, и персоной нон грата

Во вторник, 21 сентября, 85 лет исполнилось бы Юрию Лужкову – многолетнему мэру Москвы и одному из наиболее известных на Украины политиков «ельцинского призыва». Лужков до своего 85-летия не дожил — скончался 10 декабря 2019 года

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье рабочего. Назвать «коренным москвичом» его нельзя — родители Лужкова переехали в Москву во время индустриализации.

До 1950 года включительно он жил у бабушки в городе Конотоп Сумской области, где окончил семилетку. Учитывая ситуацию послевоенной «коренизации» (благодаря которой началась, например, карьера Леонида Кравчука), надо полагать, что Юрий Михайлович учился на украинском.

Потом он вернулся в Москву, где завершил среднее образование и окончил Институт нефти и газа — знаменитую «керосинку» на Ленинском проспекте. Сделал карьеру в Министерстве химической промышленности СССР, пройдя путь от младшего научного сотрудника в НИИ пластмасс до директора НПО «Химавтоматика» и начальника управления по науке и технике Минхимпрома СССР.

Одновременно Лужков делал партийно-политическую карьеру. С 1968 года — член КПСС. Был депутатом Бабушкинского райсовета, Моссовета и Верховного Совета РСФСР.

В 1987 году стал первым зампредом исполкома Моссовета (заместителем мэра). Популярной является точка зрения, что в возвышении Лужкова сыграл роль амбициозный первый секретарь московского городского комитета КПСС Борис Ельцин, собиравший себе команду в столице. В 1990 году Лужков возглавил Мосгорисполком, а в 1991 году был избран вице-мэром при Гаврииле Попове.

После августовского путча был некоторое время зампредом Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (временный заместитель союзного Совмина).

В 1992 году, после отставки Попова, президент Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы. Он занимал этот пост до 2010 года, когда был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с чудесной формулировкой «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Считается, что «утрата» постигла московского мэра из-за отказа поддержать выдвижение Медведева на второй срок (впрочем, некоторые источники полагают, что Дмитрий Анатольевич ничего такого делать не собирался, а отставка была связана с коррупцией, завязанной на жену мэра Елену Батурину).

Как мэр Лужков пользовался неизменной поддержкой москвичей, поскольку умел направлять огромные средства, концентрирующиеся в российской столице, в интересах ее жителей. Это касалось и особого уровня социальных гарантий, и строительства, и развития городской инфраструктуры.

Собственно, именно при Лужкове Москва стала своеобразным государством в государстве — европейской витриной России. К нынешнему мэру Сергею Собянину отношение москвичей значительно более сдержанное, хотя они отдают должное его менеджерским способностям, — он всё же «не свой», в отличие от Лужкова, прозванного в городе «кепкой».

Лужкова, впрочем, и поругивали: за коррупцию, за не всегда бережное отношение к историческому лицу города, за непритязательный вкус (именно благодаря его дружбе с Зурабом Церетели столицу украсила монструозная статуя Колумба, переделанного в Петра I).

Тем не менее, даже накануне отставки около 60% москвичей выступали за его сохранение на посту мэра, хотя за 18 лет (фактически за 23 года) он мог бы горожанам и надоесть.

Помимо руководства Москвой Лужков был ярким политиком федерального масштаба. В 1998 году он создал политическую организацию «Отечество», принявшую участие в парламентских выборах 1999 года в составе блока «Отечество — Вся Россия». Блок, первым номером списка которого шёл Евгений Примаков, занял третье место, уступив КПРФ Геннадия Зюганова и «Единству» Сергея Шойгу (фактически за партией стоял премьер-министр Владимир Путин, позже она была преобразована в «Единую Россию»).

Как политический деятель Лужков активно отстаивал позицию о принадлежности Крыма и Севастополя России. Собственно, его известность на Украине была как раз известностью «империалиста», пытавшегося отобрать Крым.

В 2008 и 2009 годах Лужков дважды объявлялся «персоной нон грата» на Украине из-за совершения действий, которые наносят ущерб национальным интересам Украины и её территориальной целостности (он заявлял о принадлежности Севастополя России). В 2010 году санкции против него были отменены Виктором Януковичем.

Решение о присоединении Крыма 2014 года, последовавшее в результате референдума, было, безусловно, его отсроченной победой.

Московские власти постоянно оказывали огромную поддержку Севастополю, в городе есть целый «Московский квартал» (в просторечии — «лужки»), построенный для офицеров Черноморского флота. Также усилиями Лужкова в городе были открыты филиал МГУ и «Дом Москвы». Современные московские власти продолжают эту практику.

В общем, Юрий Лужков был человек неоднозначный, но он, безусловно, относился к числу наиболее успешных руководителей, благодаря которым в условиях постсоветского развала удалось многое сохранить и даже развить.

В качестве же политика он был настоящим патриотом-державником, но не в украинском, а в «правильном» смысле этого слова — не митинговым оратором и организатором майданов, а человеком, делающим свое дело на своем месте и тем повышающим престиж своей Родины.