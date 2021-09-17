Украинские депутаты в очередной раз попытаются продать лес на Запад, еще больше стимулируя его вырубку. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка №4197-д, который уже поддержал профильный комитет

Мораторий давно вызывает недовольство Евросоюза, который свои ресурсы старается беречь, высасывая их из других стран, попутно обучая «туземцев» зеленым технологиям и экологическому подходу. Украинские депутаты утверждают, что мораторий на экспорт якобы нарушает соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, за которое, собственно, стоял Майдан.

Глава Госагентства лесных ресурсов Юрий Болоховец полагает, что мораторий отменят до конца года. «Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам», — говорит Болоховец. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Запрет на экспорт леса-кругляка, то есть необработанной древесины, Украина ввела в 2005 году, чтобы остановить нелегальную вырубку лесов. Затем его переписали в 2015 году, но обосновав не защитой природы (на что Украина имеет право), а своими экономическими интересами и защитой своих производителей, за что и ухватились в Евросоюзе, подав в Арбитражный суд. В декабре прошлого года суд постановил, что природу защищать Украина имеет право, а вот защищать своих производителей — нет. Достаточно было бы просто переписать закон, обосновав мораторий другими интересами. Тем не менее, депутаты этого делать не стали, а решили совсем его отменить в угоду западным компаниям.

Один из авторов законопроекта о моратории, бывший депутат Рады Николай Томенко в свое время подчеркивал, что в этом вопросе четко видно, кто чьи интересы отстаивает.

«Лес наш, и это доказано судом… По отношению премьеров к экспорту леса можно сказать, чьи интересы они отстаивали: международных компаний или государства», — говорил Томенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба еще в начале года говорил, что отмена моратория на экспорт леса-кругляка является стратегической целью Кабмина. Когда стратегической целью украинских министров является снятие ограничений, введенных для защиты отечественного производителя и сохранности украинской природы, возникает вопрос: в чьих вообще интересах действуют министры?

В украинском Кабмине при Гройсмане, Гончаруке и Шмыгале ссылались на то, что ЕС может в ответ ограничить экспорт какой-нибудь другой украинской продукции — прежде всего металлургии. Иными словами, в данном случае украинский Кабмин еще и беспокоится об интересах олигархов вроде Виктора Пинчука и Рената Ахметова.

Экономист Виктор Скаршевский, комментируя инициативу «Слуг народа» говорит, что экспорт леса не выгоден, прежде всего, для Украины. Виктор Скаршевский. Кто он © Facebook, Виктор Скаршевский / Facebook, Виктор Скаршевский / Перейти в фотобанк

«Выгоднее, конечно, не продавать в виде леса-кругляка, а продавать в виде готовой продукции — мебели. Это очень интересно производителям в Евросоюзе, подобный мораторий был обнародован еще в 2016-ом году, что очень не понравилось европейцам, которым необходимо сырье, чтобы у них развивалась переработка, и росло количество рабочих мест. Поэтому они подали дело в арбитражный суд, который длился пять лет, и он был основан на положениях между Ассоциации Украины с ЕС. То есть Украина в 2014-ом году подписала подобное соглашение, которое позволяет европейцам выигрывать суды с точки зрения невозможности развивать внутреннюю реализацию и переработку», — рассказал экономист.

С точки зрения европейских партнеров, обработкой должны заниматься предприятия ЕС, создавая рабочие места в этих странах, а Украина должна поставлять лишь сырье с минимальной добавленной стоимостью. Аналогичным образом Евросоюз возмущался по поводу украинского законопроекта о локализации производства, который должен был дать определенные преференции украинским производителям на украинском же рынке. Виктор Скаршевский: иностранцы смогут скупать украинскую землю без всякого референдума © Facebook, Виктор Скаршевский

Ранее ЕС ставил отмену моратория в качестве условия получения кредита на 600 миллионов евро. На днях же Еврокомиссия утвердила выделение Украине такой же суммы, чему в Киеве несказанно рады.

Следует отметить, что даже несмотря на действующий мораторий лес-кругляк активно поставлялся в страны ЕС все последние 7 лет. На спутниковых снимках видны огромные залысины в Карпатах, появившиеся после 2015 года. Составы с лесом регулярно пересекают украинскую границу, следуя на запад. Его вывозят под видом дров или контрабандой. Украинский лес «евроинтегрировался» без украинцев.

«Съездите в Одессу и в Чоп и посмотрите, куда отправляется лес, какой лес и как он грузится. У нас разрешили вывозить дрова, но под видом дров вывозят все подряд. Лес рубят и отправляют за границу», — утверждает юрист Ростислав Кравцов.

Вырубка леса зачастую происходит стихийно с нарушениями на всех уровнях. Здоровые деревья маркируют как больные. Те, кто должны контролировать вырубку сами на ней зарабатывают.

Как говорил нардеп Юрий Бойко, во время полета над Карпатами он «увидел пейзажи, напоминающие место падения Тунгусского метеорита в начале XX века». Прямым следствием масштабных вырубок является увеличение количества паводков, от которых особенно страдают горные районы.

«Наиболее опасным является то, что эти огромные участки леса в Карпатах обнажаются, и это способствует увеличению катастрофических паводков. Повышается опасность, что грунт на этой горе при определенных условиях может полностью съехать вниз»,- говорит координатор Всемирного фонда природы Дмитрий Карабчук. По его словам, если всплошную срубить на крутом склоне лес, вся вода от длительного дождя накопится в почве и быстро этот грунт смоет, образуя селевые потоки.

По данным британской неправительственной организации Earthsight, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконно добытой древесины, чем из любой другой страны мира, и даже больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Согласно выводам Earthsight, за 2015-2019 годы, несмотря на мораторий на вырубку леса, его экспорт из Украины в страны ЕС вырос на 75%. Миллионы квадратных метров. Верховная Рада разрешила вырубать карпатские леса © РИА Новости, Олег Ласточкин / Перейти в фотобанк

Причастными к этим схемам являются достаточно крупные европейские компании, включая Ikea и H&M, использующие румынские и словацкие фирмы-прокладки, легализующие контрабандный лес. Определенную часть продукции из незаконно срубленных карпатских лесов затем продавали, в том числе и украинцам, но в качестве итальянской мебели и полочек из IKEA.

«Древесина, импортируемая из Украины, используется в огромном количестве для продуктов по всей Европе. Ваша крыша, ваш пол, ваш стол, газета, которую вы читаете, вполне могут быть сделаны из украинского дерева. И если это так, то, скорее всего, это дерево было срублено и продано незаконно, благодаря коррупции, существующей на высоком уровне» — заявил Сэм Лоусон, директор организации Earthsight, на основании проводившихся в течение двух лет исследований.

В целом, как утверждают британские экологи, Украина ежегодно продает другим странам 1,2 млн кубометров пиломатериалов, не существующих ни в одном официальном документе о производстве. Не менее шокировал их и от факт, что украинские чиновники, с которыми они общались, не просто рассказывали, а даже хвастались тем, как умело они обходят существующие нормы, правила и ограничения.

В Еврокомиссии об этой практике прекрасно знают, поэтому и настойчиво давят на Украину с требованием отменить запрет и не заставлять стыдливых европейцев краснеть перед своими экологическими организациями.

«Если ЕС действительно хочет помочь, он просто обязан не тратить все силы на принуждение украинского правительства отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, а сосредоточиться на обеспечении того, чтобы государства-члены Евросоюза выполняли собственные законы», — говорится в докладе Earthsight.

Экономист Виктор Скаршевский отмечал, что европейская и украинская коррупция повязаны в этом вопросе. «В этой ситуации они виноваты в равной мере, как и украинцы, потому что, если бы они не покупали ее, ее бы и не было, потому что до 80% экспорта древесины идет в Европу. Надо относиться к двум сторонам одинаково, а не говорить, что в Европе все очень хорошо и там нет никакой коррупции. Там тоже все есть, и европейская коррупция подпитывает украинскую», — утверждал Скаршевский.

Усугубляет картину и резкий рост цен на газ ради «энергетической независимости», из-за чего многие украинские домохозяйства возвращаются к отоплению домов в сельской местности дровами. Однако в этом году даже их закупка стала проблемой, о которой писал на днях Сергей Следзь для «Зеркала недели». «На мой вопрос: «В чем проблема? Люди стали заготавливать больше или лесничества плохо отпускают?» — последовал неожиданный ответ: «С рынка все забирают и увозят в Европу. Поэтому сейчас проблема с твердыми породами», — пишет Следзь, полагая, что дефицит обычных дров на украинском рынке является следствием роста цен на газ в Европе. Сергей Сивохо с другими жителями Донбасса посадил деревья в Карпатах © Facebook, Сергей Сивохо

В то же время на украинском рынке больше стало так называемых «евродров» из Польши — прессованных опилок и отходов производства, которые стоят дороже обычных дров.

По данным украинских экологических организаций, бесконтрольная вырубка лесов на западе Украины привела к уменьшению показателя лесистости с 16% в 1996 году до 11% в 2015 году. Экологи указывают, что для достижения оптимального уровня лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории площадью 2,5 млн га. Помимо паводков обезлесение косвенно бьет и по сельскому хозяйству «аграрной сверхдержавы», ускоряя процессы опустынивания, которые уже дают о себе знать в южных регионах страны.

В этом году президент Зеленский заявил об амбициозном плане высадить миллиард деревьев за три года. Для этого их надо высаживать по миллиону в день, даже без учета сроков посадки (весна и осень). Этот план уже сорван, став одним из очередных пустых обещаний президента.

Помимо фермеров пострадают и работники деревообрабатывающих предприятий. Если на Украине полностью снять мораторий на экспорт леса, древесины может не хватить для украинских производителей, а лес начнет «лысеть» с новыми темпами. По разным оценкам, оставшихся деревьев при активной вырубке может хватить на 10-30 лет. Новые за этот период, не вырастут, даже если их активно высаживать. Под угрозой окажется в целом около 200 000 рабочих, занятых в украинской деревообрабатывающей промышленности. Вероятно, многим из них придется переместиться на аналогичные предприятия в страны ЕС, но уже рабочими-мигрантами. И такая перспектива является прямым следствием маниакальной услужливости украинским властей перед хозяевами из западных стран.

Подобные экономические отношения вполне укладываются в традиционную логику грабительских связей между колонией и метрополией, как считает одесский журналист Юрий Ткачев.

«Итак, запрет на лес экспорта-кругляка из Украины в ЕС все-таки отменяют. И это было совершенно неизбежно: колонии нужны именно затем, чтобы вывозить из них ресурсы, к коим относится лес. Добавлю, что драматизировать саму по себе отмену запрета я оснований не вижу. Лес вывозили до введения запрета, вывозили его и после запрета. Просто если до введения его вывозили в открытую, то после — в рамках различных схематозов, например, под видом топливной древесины…. Если есть ресурс — его освоят. Лес стоит денег, в Европе эти деньги готовы платить. Значит лес срубят. Быть иностранной колонией плохо. По возможности избегайте этого», — пишет Ткачев.

Тем не менее, такие зависимые отношения вполне устраивают украинские власти. Они даже готовы снова бороться за них на каком-нибудь очередном Майдане, уже по сути сами воспринимая свою страну с перспективы своих хозяев, как некую далекую и нищую колонию, где надо просто отработать еще пару-тройку лет.