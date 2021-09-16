Вечером 15 сентября мир узнал о появлении нового партнёрства в сфере безопасности - AUKUS - в лице Соединённых Штатов, Великобритании и Австралии. В совместном заявлении лидеры этих стран подчёркивают, что привержены сохранению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, но на самом деле у этого проекта иные цели

"За чей счет банкет?" Байден предложил Лондону и Канберре морскую дружбу против Пекина © AP, Andrew Harnik Борис Джонсон назвал партнёрство жизненно важным для защиты интересов трёх стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Эта инициатива — про то, чтобы обеспечить каждого из нас самыми современными возможностями для маневрирования и защиты от быстро эволюционирующих угроз. AUKUS объединит наших моряков, ученых, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства», — заявил президент США Джо Байден.

Первым совместным проектом объединения станет оснащение австралийского флота атомными подлодками. Таким образом, она станет 8-м государством в мире, обладающим собственными атомными подводными лодками (наравне с США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем и Индией, а также соответствующую программу с помощью Парижа развивает Бразилия). Восемь субмарин общей стоимостью более 90 млрд австралийских долларов ($65,9 млрд) будут построены на верфях Аделаиды по американским технологиям, которые Вашингтон передаст Канберре в течение ближайших 18 месяцев, в строй первые из них, как ожидается, поступят в 2036 году. Байден подчеркнул, что речь идёт не о подводных лодках, оснащённых ядерными вооружениями, а о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащённых обычными вооружениями.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон незамедлительно объявил о разрыве контракта с Францией на строительство 12 обычных подводных лодок, поскольку они «непригодны для оперативных нужд». Это был крупнейший оборонный заказ в истории Австралии (оценивался примерно в $40 млрд). Председатель комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон сказал, что шокирован решением Канберры и обстоятельствами, в которых оно принято. СМИ: Не продав России «Мистрали», Франция жалеет о помощи Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта. Эта история не окончена, у нас есть контракты, и австралийцы должны пояснить, как они собираются из них выходить. Франция намерена проявить большую твёрдость в этом вопросе. У нас есть также вопросы к поведению США», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

Российский МИД напомнил Парижу о похожей ситуации 6-летней давности, когда он был по другую сторону баррикады.

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с России по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

В 2015 году Франция расторгла контракт с Россией на поставку вертолётоносцев класса «Мистраль» из-за событий на Украине. В результате Париж продал корабли Египту, а Москве был вынужден выплатить €949,7 млн за срыв сделки.

Что касается претензий Парижа к Вашингтону, то, как напомнил в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов, это не первый случай, когда США действуют против интересов своего союзника по НАТО.

«Был случай, когда поляки были готовы закупить французские вертолёты «Каракал», был большой контракт, но в последний момент Польша отказалась от контракта в пользу американских вертолётов. Здесь примерно такая же ситуация: прикрытием довольно некрасивой будущей сделки, которая, очевидно, будет между США и Австралией, является создание нового военно-политического альянса. Поэтому французы правильно расценивают это как удар в спину. И это ещё одно свидетельство того, насколько грязно ведут себя США на рынке вооружений», — заявил он. Китаевед описал, как Польша пакостит Китаю в интересах США © Brian Aslak / flickr

Вопросы к США, Великобритании и Австралии из-за AUKUS есть и у Евросоюза, поскольку его не проинформировали о создании нового партнёрства, и Брюссель сейчас пытается получить дополнительную информацию от этих государств, сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что сотрудничество США, Великобритании, Австралии в области атомных подводных лодок «серьёзно подрывает стабильность, усиливает гонку вооружений и вредит международным усилиям по нераспространению, что в очередной раз доказывает, что эти страны используют ядерный экспорт как инструмент геополитических игр». Дипломат также призвал Вашингтон, Лондон и Канберру избавиться от мышления времён холодной войны и идеологических предрассудков.

В ответ на это заявление Моррис сообщил, что Австралия направила Китаю открытое приглашение к диалогу по Индо-Тихоокеанскому региону, и подчеркнул, что AUKUS не направлен против Поднебесной, а Джонсон убеждает, что AUKUS не направлен против кого бы то ни было. Однако у экспертов иное мнение.

В интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА «Новости» Пётр Акопов сказал, что AUKUS — это продолжение американской линии по давлению на Китай и выстраиванию антикитайских коалиций (Вашингтон уже создал коалицию, куда вошли Япония, Австралия и Индия), а теперь они выстраивают единый блок с Австралией. По его словам, учитывая, что США, Англия, Австралия, Канада и Новая Зеландия входят в сообщество спецслужб «Пять глаз», геополитическая и военная координация между ними и так ведётся, просто сейчас она выходит на ещё более высокий уровень, но китайцы к этому готовы. Россия, США и Китай: кто кого уничтожит - видео © кадр из видео Украина.ру

«Очевидно, что это индо-тихоокеанский блок, направленный на сдерживание Китая, несмотря на то, что на саммите слово «Китай» старательно обходили стороной. Другое дело, что в него пока вошла только Австралия из всех тихоокеанских стран. Туда даже не привлекли Японию и Южную Корею — считается, что они и так участвуют в этом противостоянии. Но такое развитие событий просматривалось давно, ещё со времен «тихоокеанского разворота» Барака Обамы, когда он на втором сроке пытался эту политику проводить, но под неё не было никаких серьёзных проектов», — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт поясняет, что идея заключалась в том, чтобы построить этот блок без европейских стран, зато англоговорящие страны британского Содружества наций туда обязательно нужно взять, тем более что они присутствуют в Индийском океане и это географически скажется на сдерживании Китая. Австрия вполне может поучаствовать в этом, если её подкачать технологически и в военном смысле.

На внешнеполитической арене Китай воспринимается неразрывно от России.

«С Россией другая ситуация: России стоит ожидать неожиданностей и проблем с совсем другого направления, а именно — от окружения России. Разведподразделения, некоммерческие организации будут проникать и делать своё дело, всячески подрывать и поджигать окружение России со всех сторон. Здесь другая тактика. Противостояние условной Австралии китайскому блоку России угроз не несёт», — добавил Дробницкий.