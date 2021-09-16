Общедемократические западные ценности с передовым японским акцентом и альтернативно-стремный экстрим уже мощно и уверенно шагают по всей Украине. Чтобы дружно влиться с модную ныне ЛГБТ-семью европейских народов, в Запорожье решили не дожидаться проведения там гей-парада, а решили запечатлеть новые ценности в топонимике города.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Билли Херрингтона, американского актера из гей-порно. На том основании что, как утверждает автор петиции, на фильмах актера «выросли поколения не только американцев, но и украинцев, и европейцев». Кроме того, по мнению того же автора, «переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей».

А чтобы великий абсурд происходящего, по ходу, был еще больше, этот же человек зарегистрировал и запустил сбор голосов под еще одной петицией — о том, что запорожский горсовет не должен рассматривать первую петицию, если она соберет нужное число подписей. И все с той же мотивацией: во-первых, площадь имени гей-порноактера станет магнитом для представителей ЛГБТ-сообщества со всеми вытекающими последствиями для них в бывшем индустриальном городе, населенном людьми обычно нормальной ориентации.

Во-вторых, Херрингтон широко известен в очень узких кругах, так как был всего лишь порноактером гей-фильмов и работал стриптизером в гей-клубах США, а значит, нет уверенности, что площадь его имени станет туристическим магнитом.

Прибыльная «голубизна». Как я вместе с националистами побывал в гомофобах © предоставлено автором

Херрингтон же и был таким качком, а фильм с его участием «Тренировка-3: мускулистые фантазии» до сих пор считается одним из первых гачимучи-видео.

Петиции под №№ 6893 и 6897 появились на днях на сайте Запорожского горсовета. Сбор подписей за первую стартовал 13 сентября, за вторую — днем позже. И по закону если они соберут нужное количество — 750 — голосов, то их нужно будет рассматривать на полном серьезе. Несмотря даже на то, что сам автор документов называет их «провокацией».

И понятно же, что автор петиций, как говорят сегодня, откровенно стебется над согражданами и властями, а его инициатива — это троллинг высочайшего по своей абсурдности уровня. Но что троллит этот пан-гражданин? Правильно: демократию, принципы и механизмы народовластия и основы местного самоуправления. И делает он это безнаказанно. Потому, что в Украине все эти понятия уже давно стали фикцией. И, как многое другое необходимое для нормальной жизни страны и общества, используются для имитации деятельности и подмены процессов, понятий и смыслов происходящего. А также — для отвлечения внимания на негодный объект от настоящих и актуальных проблем государства и народа. И делается это всеми, но в первую очередь не рядовыми гражданами, а верховной властью в Киеве и близкими к ней людьми.

Не верите? Пожалуйста, вот из последнего такого: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предлагает перевести украинскую мову с кириллицы на латиницу, а советник главы Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович призывает переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы посильнее уесть амбиции России и ее русского мира. А на самом деле, уверены многие обозреватели, чтобы под шумок бурных обсуждений ускоренно провести украинизацию образования в Украине и отвлечь народ от необходимости мирных переговоров с Россией и налаживания с нею нормальных отношений, спасительных для страны.

В Запорожье задержали мужчину, пришедшего с пистолетом на ЛГБТ-марш © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в эту страну и переговоров с ее президентом Джо Байденом готовы продать Украине тактическую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», предназначенную для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров, летящих, ясное дело, из России. А в действительности, и в случае чего, эта система ПРО аж никак не защитит Украину и ее города от российских «Искандеров» или «Калибров», что делать с которыми не знают ни США, ни вся НАТО, не то что на всю голову милитаризированный и патриотический Киев. Зато отмыть денежки на покупке этого вооружения можно запросто. И в любом количестве, что и любят, умеючи, украинские власти.

А как вам открытие «факультета тик-ток» в Киевском национальном университете культуры и искусств (по-народному — в бывшем «кульке»), чей ректор Михаил Поплавский заявил, что этим своим деянием он хочет украинизировать знаменитую соцсеть тик-ток и продвинуть украинскую культуру на невиданные доселе духовные высоты. В реальности примитивизация культуры до уровня тинэйджерских соцсетей и забав в них приведет к общему выхолащиванию и оскоплению культурных и духовных смыслов, к дебилизации молодежи. И к массовому «производству» тик-ток-блогеров с кругозором и интеллектуальным запасом аквариумных рыбок, бодро, но коротко и бессмысленно реагирующих на внешние раздражители, и все. Зато какие деньги за обучение блогеров «на коммерческой основе» получит Поплавский, любо-дорого глядеть.

А призывы высоких и не очень украинских «очильныкив» (власть предержащих) переименовать русский язык в «московский», «слобожанский», «южнорусский», а то и вообще в «степной»? А высказанное желание главкома ВСУ проехать на танке по Красной площади и Арбату в Москве? Красиво, патриотично и броско по форме, но тупо и бессмысленно по сути. Однако работает, потому что отвлекает.

Но, правда, и главный вывод из происходящего — имитационного и отвлекающего — для Украины тоже, увы, очевиден — она медленно, но неотвратимо рискует превратиться в страну-гачимучи. Это когда она и ее граждане будут имитировать поединок и борьбу, а в конце ими всеми скопом грубо овладеют и получат сомнительное удовольствие совсем другие. И никаких площадей их именем уже не назовут — стыдно будет, но ничего не поделаешь…