Впервые за три года обсуждения «дорожных карт» по интеграции Белоруссии и России президенты двух стран, наконец, констатировали, что все они согласованы. Что это означает и что еще Александр Лукашенко и Владимир Путин сообщили по итогам переговоров?

Предыстория переговоров



Регулярные переговоры президентов России и Белоруссии о дальнейшем развитии Союзного государства продолжаются около трех лет. Обсуждаемые двумя лидерами планы по двусторонней интеграции в разных сферах содержатся в документах, которые прозвали «дорожными картами». Эксперт описал, что бы началось, если бы завтра Россия и Белоруссия объединились в одно государство © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Изначально была 31 «дорожная карта», но к настоящему моменту их осталось всего 28. Судя по всему, всё это время их редактировали так, чтобы условия устраивали обе стороны. Среди планов, от которых стороны отказались, была политическая интеграция. Белорусское руководство все эти годы неоднократно подчеркивало необходимость сохранения полного суверенитета обеих стран, а в последнее время данный тезис подхватили и в Москве. Однако даже несмотря на это, Минск и Москва долго не могли прийти к консенсусу.

«Дорожные карты» согласованны

Но на этот раз всё было по-другому. Главным итогом встречи президентов 9 сентября и центральным моментом в их совместной пресс-конференции стало заявление о том, что все 28 «дорожных карт», наконец, согласованны. Владимир Путин раскрыл, что в согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем России и Белоруссии, создание общего платёжного пространства в рамках Союзного государства, интеграция валютных систем двух стран, а также объединение принципов взимания косвенных налогов. Кроме того, стороны переходят к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. При этом, при столь амбициозных планах введения общей валюты все-таки не планируется. Лукашенко заявил о возможном «прорыве» в объединении России и Белоруссии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Что касается единой валюты, вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Мы изучали эту проблему. И тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили нас к этому вопросу пока не подходить. Мы с президентом отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», — сообщил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что благодаря «дорожным картам» будет, наконец, решена проблемы поставок в Белоруссию российских энергоносителей. Потому что стороны договорились о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа.

Кроме того, по словам политиков, документы предполагают формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии.

В целом, как и ожидалось — интеграция двух стран будет двигаться в основном в торгово-экономической и военной сферах. Перспективы же политической интеграции куда более туманны и расплывчаты. Пока всё говорит о том, что Москва и Минск готовятся сосуществовать по отдельности и все вопросы решать путем двусторонних переговоров, а не на уровне общих наднациональных органов. Однако некоторые планы на будущее в этом направлении политики тоже обозначили.

Политическая интеграция

Политическая интеграция, которую предусматривает действующий по сей день Договор о создании Союзного государства — самая сложная сфера двусторонних отношений.

Так, если реализовывать политическую интеграцию Белоруссии и России как двух равноправных и суверенных частей Союзного государства, когда решения будут приниматься по формуле «50 на 50», это будет означать, что Минск получит право вето на суверенные решения Москвы. В рамках общей внешней политики это могло бы означать, что Россия, например, не смогла бы без согласия Минска присоединить Крым или наложить контрсанкции на Запад. Подобным коллегиальным образом равноправных субъектов работает Евросоюз — все важные решения принимаются коллективно и сообща. На Украине обрушился рейтинг Лукашенко © president.gov.by

Вряд ли Россия согласится на такую модель интеграции. Москва позиционирует себя как старшего брата и наверняка хочет видеть распределение полномочий соразмерным с экономическим, политическим и военным весом сторон, а не «50 на 50». Но это будет означать потерю суверенитета для Минска, потому что тогда не будет паритета и равенства: львиную долю влияния в наднациональных органах займет Россия. Такая модель интеграции будет означать поглощение Белоруссии Россией, на что точно не пойдут минские элиты.

Именно поэтому, вероятно, стороны и убрали политическую интеграцию из «дорожных карт». Тем не менее, Владимир Путин не исключил, что в будущем все-таки может быть создан союзный Парламент РФ и Белоруссии. А Александр Лукашенко прямо указал, что Минск и Москва «при необходимости мгновенно сблизятся ещё больше в военном и политическом плане».

Общий взгляд на международную политику

Президенты поделились и оценкой международных событий последнего времени. В частности, событий а Афганистане и миграционного кризиса, возникшего на границе Белоруссии с соседними странами ЕС (Литвой, Латвией и Польшей).

Что касается ситуации в Афганистане, стороны пришли к консенсусу, что страны-члены ОДКБ утвердят единую позицию по безопасности на ближайшем заседании в Душанбе. Вероятно, Белоруссия и Россия, детально обсудив сложившуюся ситуацию и проработав варианты действий, выступят в этом отношении флагманом организации. «Детально обсудили международные проблемы, прежде всего нестабильность в Афганистане. Даже Белоруссия, находясь далеко от Афганистана, ощутила на себе последствия кризиса в этой стране», — сообщил Лукашенко. В преддверии саммита. Как Путин и Лукашенко встречались в 2021 году © REUTERS, Sergei Chirikov

Владимир Путин затронул тему ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. «Западу для решения своих вопросов с Белоруссией нужно обращаться напрямую к Минску, а не к Москве», — заявил российский лидер. Дело в том, что в последнее время на Западе (особенно в Польше) распространяется точка зрения «причастности России к искусственному созданию миграционного кризиса в ЕС через территорию Белоруссии».

Возобновление транспортного сообщения

Президенты сообщили и о возвращении «допандемического» уровня транспортного сообщения между странами. Так, Путин подчеркнул, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

Этот момент, во-первых, облегчит тяжёлое финансовое положение белорусского авиаперевозчика «Белавиа», против которого Запад ввел санкции, а главное — сделает жизнь россиян и белорусов проще.