При этом первая украинская кофейня появилась совсем не во Львове. Писатель Юрий Винничук в своей книге «Кнайпы Львова» пишет, что первая кофейня на Украине и в Речи Посполитой была открыта в Каменце-Подольском в 1672 году.
Кофейный авантюрист
Россыпь первых кофеен на территории нынешней Украины основали турки — в те годы Подолье находилось под протекторатом Османской империи. Да и Европа о свойствах кофейных зерен тоже узнала благодаря Турции, а точнее — дипломату Юрию Францу Кульчицкому.
В молодости Кульчицкий примкнул к запорожским казакам. Во время одного из походов он попал в плен к туркам, там хорошо выучил их язык и обычаи, в том числе обычай пить кофе. Позже он был выкуплен из плена сербскими купцами, работал переводчиком в белградском филиале Восточной австрийской торговой компании. Накопив денег, в 1678 году Кульчицкий открыл свою компанию.
Но в июле 1683 года Вену осадила турецкая армия. Город взяли в осаду, начался голод и эпидемии. Тогда Кульчицкий предложил помощь — ему поручили выбраться из города за подмогой и передать письма императору Леопольду I и герцогу Лотарингии Карлу V.
Нарядившись в турецкие одежды, Кульчицкий со слугой пошли через позиции турок. Остановившему их турецкому офицеру Кульчицкий заявил, что он — турецкий купец, который везет провиант для армии султана. Турок удалось благополучно пройти, а вот в одном из придунайских сел герои едва не погибли — местные жители приняли их за врагов и хотели наказать.
В результате Кульчицкий доставил письмо, и вскоре произошла Венская битва, в результате которой польско-австро-германские войска нанесли сокрушительный удар по турецкой армии.
После битвы Кульчицкому предложили взять в награду часть трофейного имущества, и он выбрал 300 мешков кофе, употребление которого он решил популяризировать. Поначалу он разносил его по улицам Вены в кувшинчиках на подносе. Но горький вражеский напиток не пользовался спросом. Тогда Кульчицкий стал подслащать его медом, добавлять в него молоко и сахар, создав знаменитый «кофе по-венски».
Первую кофейню Кульчицкий открыл в принадлежавшем ему доме, где сам принимал гостей, одетый в турецкую одежду. Вслед за ним кофейни начали открывать и другие предприниматели.
В 2013 году кофейному адепту установили памятник на площади Даниила Галицкого во Львове.
Культ кофе
Во Львове мода на кофе зародилась в XVIII веке. Сначала кофемания охватила богатых, а затем — и всех остальных. Среди львовских мещан даже появился обычай выпивать чашку кофе, как только открываешь глаза.
Особенно кофе увлек женщин. Некоторые даже брали его с собой в церковь, чтобы запить им Святое причастие: считалось, что так причастие защищалось от «плохого воздуха».
Богатые семьи держали дома «служанку-кофейницу» — девушку, обученную правильно заваривать кофе.
В начале XX века кофейни во Львове переживали свое золотое время. Правда, выпить чашечку пока еще могли себе позволить не все: в основном посетителями таких заведений были бизнесмены, высшие чиновники, журналисты, туристы и люди творчества.
Известно, что украинский композитор Станислав Людкевич провел полжизни в кофейне, где ему приходили на ум лучшие его мелодии. Он, как и писатель Иван Франко и историк Михаил Грушевский, любил «Венскую кофейню».
Со временем число кофеен во Львове росло, все они приобретали свои отличительные черты. Переживали они и тяжелые времена: в Первую мировую власти запретили подавать к кофе дефицитный сахар (правда, можно было приносить его с собой, если есть).
Вторая мировая тоже подкосила кофейный бизнес в городе: вечерами из-за комендантского часа в них никто не бывал, а часть кофеен и вовсе стала доступна только для немцев.
Легендарные кофейни
В советские годы отношение к кофе изменилось — он стал «необязательным элементом роскоши». Некоторые заведения закрылись или переквалифицировались, но есть и те, что работают по сей день.
В кофейню «Армянка» на улице Армянской стояли огромные очереди. Это было место для «богемных тусовок» — здесь собирались художники, музыканты, историки, поэты и творческая молодежь.
«Армянка» пережила реставрацию, но работает по сей день. Готовят здесь кофе по-турецки со специями и пряностями.
До сих пор открыта также и «Венская кофейня» — сюда приходят попробовать кофе по-венски и знаменитый штрудель.
Появляются в городе и новые заведения, каждое из которых пытается зацепить посетителей чем-то особенным. Одно из таких — «Львовская копальня кофе» — единственная в мире «кофейная шахта».
Туристы съезжаются сюда со всей страны ради того, чтобы увидеть, как кофейные зерна бережно поднимают из-под земли, как драгоценные камни. Зайти туда можно и просто так, ничего не покупая, — спуститься в «шахту», посмотреть на статую Юрия Кульчицкого и вдохнуть аромат кофейных зерен.