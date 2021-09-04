Нигде на Украине так не возводят в культ потребление кофе, как во Львове: кажется, что его запах уже впитался в стены домов, а без «филижанки кавы» над городом не встанет солнце

При этом первая украинская кофейня появилась совсем не во Львове. Писатель Юрий Винничук в своей книге «Кнайпы Львова» пишет, что первая кофейня на Украине и в Речи Посполитой была открыта в Каменце-Подольском в 1672 году.

Кофейный авантюрист

Россыпь первых кофеен на территории нынешней Украины основали турки — в те годы Подолье находилось под протекторатом Османской империи. Да и Европа о свойствах кофейных зерен тоже узнала благодаря Турции, а точнее — дипломату Юрию Францу Кульчицкому.

В молодости Кульчицкий примкнул к запорожским казакам. Во время одного из походов он попал в плен к туркам, там хорошо выучил их язык и обычаи, в том числе обычай пить кофе. Позже он был выкуплен из плена сербскими купцами, работал переводчиком в белградском филиале Восточной австрийской торговой компании. Накопив денег, в 1678 году Кульчицкий открыл свою компанию.

На Украине стали чаще пить натуральный кофе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Леопольду I и герцогу Лотарингии Карлу V.

Нарядившись в турецкие одежды, Кульчицкий со слугой пошли через позиции турок. Остановившему их турецкому офицеру Кульчицкий заявил, что он — турецкий купец, который везет провиант для армии султана. Турок удалось благополучно пройти, а вот в одном из придунайских сел герои едва не погибли — местные жители приняли их за врагов и хотели наказать.

В результате Кульчицкий доставил письмо, и вскоре произошла Венская битва, в результате которой польско-австро-германские войска нанесли сокрушительный удар по турецкой армии.

После битвы Кульчицкому предложили взять в награду часть трофейного имущества, и он выбрал 300 мешков кофе, употребление которого он решил популяризировать. Поначалу он разносил его по улицам Вены в кувшинчиках на подносе. Но горький вражеский напиток не пользовался спросом. Тогда Кульчицкий стал подслащать его медом, добавлять в него молоко и сахар, создав знаменитый «кофе по-венски».

Первую кофейню Кульчицкий открыл в принадлежавшем ему доме, где сам принимал гостей, одетый в турецкую одежду. Вслед за ним кофейни начали открывать и другие предприниматели.

В 2013 году кофейному адепту установили памятник на площади Даниила Галицкого во Львове.

Культ кофе

Во Львове мода на кофе зародилась в XVIII веке. Сначала кофемания охватила богатых, а затем — и всех остальных. Среди львовских мещан даже появился обычай выпивать чашку кофе, как только открываешь глаза.

Особенно кофе увлек женщин. Некоторые даже брали его с собой в церковь, чтобы запить им Святое причастие: считалось, что так причастие защищалось от «плохого воздуха».

Богатые семьи держали дома «служанку-кофейницу» — девушку, обученную правильно заваривать кофе.

В Киеве появился мини-памятник местному кофе © Facebook, Юлия Бевзенко

Известно, что украинский композитор Станислав Людкевич провел полжизни в кофейне, где ему приходили на ум лучшие его мелодии. Он, как и писатель Иван Франко и историк Михаил Грушевский, любил «Венскую кофейню».

Со временем число кофеен во Львове росло, все они приобретали свои отличительные черты. Переживали они и тяжелые времена: в Первую мировую власти запретили подавать к кофе дефицитный сахар (правда, можно было приносить его с собой, если есть).

Вторая мировая тоже подкосила кофейный бизнес в городе: вечерами из-за комендантского часа в них никто не бывал, а часть кофеен и вовсе стала доступна только для немцев.

Легендарные кофейни

В советские годы отношение к кофе изменилось — он стал «необязательным элементом роскоши». Некоторые заведения закрылись или переквалифицировались, но есть и те, что работают по сей день.

В кофейню «Армянка» на улице Армянской стояли огромные очереди. Это было место для «богемных тусовок» — здесь собирались художники, музыканты, историки, поэты и творческая молодежь.

«Армянка» пережила реставрацию, но работает по сей день. Готовят здесь кофе по-турецки со специями и пряностями.

Летний рацион: медики предостерегли украинцев от суши и кофе © CC0, Pixabay

Появляются в городе и новые заведения, каждое из которых пытается зацепить посетителей чем-то особенным. Одно из таких — «Львовская копальня кофе» — единственная в мире «кофейная шахта».

Туристы съезжаются сюда со всей страны ради того, чтобы увидеть, как кофейные зерна бережно поднимают из-под земли, как драгоценные камни. Зайти туда можно и просто так, ничего не покупая, — спуститься в «шахту», посмотреть на статую Юрия Кульчицкого и вдохнуть аромат кофейных зерен.