Отношения США и Украины и так нельзя было назвать здоровыми, а с приходом Зеленского они еще больше запутались и приобрели скандальный оттенок. Именно при нынешнем украинском президенте закрутилась история с компроматом против семьи Байденов, которая привела к неудавшемуся импичменту Дональду Трампу.
В результате, придя к власти, Байден вел себя очень сдержанно по отношению к Украине, что удивляло украинскую власть, — будучи вице-президентом, он не единожды посещал страну и даже выступал с трибуны Верховной Рады.
Теперь же Зеленский впервые за два года своего президентства отправился с визитом в США, и с собой у него немалый список пожеланий к американскому лидеру. Но, вспоминая предыдущий опыт, можно предположить, что далеко не все в отношениях со Штатами дастся президенту Украины легко.
История 1. Компромат на Байдена и кошмар импичмента Трампу
20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально занял пост президента Украины, с чем его поздравили лидеры многих стран, в том числе тогдашний американский президент Дональд Трамп. В это время его личный адвокат Рудольф Джулиани уже активно работал над тем, чтобы убедить украинские власти в необходимости провести расследование в отношение украинской энергетической фирмы Burisma Holdings, в совет директоров которой входил сын политического соперника Трампа Джо Байдена Хантер Байден.
В отношение владельца Burisma Николая Злочевского открыли дело еще в 2012 году — его подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и коррупции. Вскоре дело заморозили из-за отсутствия доказательств.
В 2015 году дело Burisma по наследству получил генпрокурор Виктор Шокин, но, по его словам, вскоре администрация Барака Обамы стала препятствовать расследованию.
При Петре Порошенко сменивший Шокина генпрокурор Юрий Луценко объявил, что все разбирательства в отношении главы Burisma закрыты. По мнению Трампа и Джулиани, этому якобы способствовал сам Джо Байден, который в те годы занимал пост вице-президента и часто бывал на Украине. К незаконным схемам Burisma, считали они, был причастен и Хантер Байден.
В августе 2019 года стало известно, что Джулиани общался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Как сообщали СМИ, разговор касался двух расследований, интересовавших Трампа с точки зрения предстоящей президентской кампании: расследование попыток украинских чиновников нанести ущерб президентской кампании Трампа в 2016 году и расследование деятельности Джо Байдена и его сына на Украине.
О разворачивающейся ситуации стало известно из рапорта неназванного сотрудника американской разведки. Вскоре информация, представленная в нем, просочилась в СМИ. По словам информатора, в телефонном разговоре Трамп потребовал от Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена на Украине, иначе США остановят военную помощь. Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа и фактически превратила последующие полтора года его президентства в бесконечный кошмар. И вольно или невольно причиной этого кошммара был украинский президент (уже самим фактом существования Украины) и его окружение.
История 2. Немного зла в холодной войне компроматов
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках импичмента американскому президенту. Чуть позже была обнародована стенограмма разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля.
Впрочем, оказалось, что содержание беседы «не тянет» на импичмент. В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский и новый генпрокурор Украины изучили дело Хантера Байдена. По его словам, Байден ранее «хвастался, что прекратил расследование».
Зеленский, в свою очередь, заявил, что новый генпрокурор изучит ситуацию, и попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она «окажет помощь». Судя по расшифровке беседы, президенты не обсуждали оказание финансовой помощи Украине со стороны США.
Импичмент действительно провалился: по обеим статьям — «злоупотребление властью» и «препятствование расследованию Конгресса», — Трамп был оправдан.
Позже в интервью Зеленский осудил публикацию стенограммы телефонного разговора и был очень оскорблен, услышав, что Трамп якобы оказывал на него давление.
«Я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня», — сказал Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Он также заявил, что немного зол на американского коллегу.
История 3. От шуток до осуждения
Впервые Зеленский встретился с Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Вашингтоне. Стенограмма июльской беседы не сходила с первых полос газет, поэтому встречу лидеры начали с шуток: Трамп заявил своему коллеге, что тот «сделал его более знаменитым». Зеленский тоже ответил шуткой.
«Большое наслаждение — встретиться с президентом, быть здесь, и еще лучше — общаться перед камерами телевидения, чем общаться по телефону», — сказал он.
Встреча длилась около 45 минут, из них около 20 минут президенты общались с журналистами, остальное время — за закрытыми дверями.
В ходе встречи оба президента заявили, что во время телефонного разговора не было никакого давления ни на одну из сторон.
Главы государств обсуждали конфликт в Донбассе, отношения России и Украины и экономическое сотрудничество с США. Трамп пообещал «расширять торговлю с Украиной», а также сказал, что «постарается» приехать на Украину.
Вскоре в США состоялись президентские выборы, победу в которых одержал Джо Байден. Мириться с этим не хотел ни сам Трамп, ни его сторонники. 6 января 2021 года тысячи человек собрались в Вашингтоне, чтобы опротестовать результаты выборов и потребовать от Конгресса непризнания победы Байдена.
Прорвавшись через службу безопасности, сторонники Трампа заняли здание Капитолия и сорвали совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена.
По мнению ведущих СМИ и политиков, протесты были спровоцированы комментариями Трампа на предыдущем митинге, а также его публикациями в соцсетях.
В результате столкновения протестующих с полицией погибло 4 человека, 58 человек были ранены.
Владимир Зеленский, в свою очередь, осудил произошедшее, назвав захват Капитолия «беспрецедентным насилием».
История 4. Нарочитое невнимание Байдена
Сразу после избрания Байден вел себя очень сдержанно по отношению к Украине — такое поведение западные аналитики называли benign neglect, то есть «нарочитое невнимание» или «благотворное невмешательство». Выступая с первой программной речью, он ни разу не упомянул Украину, а первого телефонного разговора с новым хозяином Белого дома Зеленскому пришлось ждать два месяца.
Вскоре Зеленский в интервью телеканалу CNN упрекнул Байдена в недостаточной, на его взгляд, поддержке Киева.
«США — хороший друг Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо, а потом сделать это. Украине нужно больше, чем слова», — сказал Зеленский.
К слову, интервью CNN было не единственным, в котором украинский лидер пытался привлечь внимание Байдена и вызвать в нем чувство вины.
История 5. Газовый шантаж
В июле 2021 года США и Германия достигли соглашения, которое позволит России достроить газопровод «Северный поток-2» без дополнительных санкций в адрес его строителей.
Байден принял решение не вводить новые санкции против компании-оператора, назвав это шагом в сторону защиты отношений с европейскими союзниками.
По словам американского президента, он изначально был против «Северного потока-2», но к моменту, когда он вступил в должность, трубопровод был почти завершен, поэтому вводить против него санкции не имеет смысла.
Изменение позиции Байдена не понравилось Зеленскому. В интервью Axios он заявил, что был удивлен действиями американской стороны.
«Это ("Северный поток — 2". — Ред.) оружие, настоящее оружие в руках Российской Федерации. Я не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — заявил украинский президент.
Как пишет The New York Times, Байден способен в любой момент остановить строительство «Северного потока-2» — все зависит от того, как пройдет встреча с Зеленским.
Помешать строительству трубопровода президента США накануне встречи попросили бывшие и нынешние украинские политики, разместив письмо на сайте Атлантического Совета. Они напомнили, что Байден обещал «быть жестким по отношению к России», и попросили «уберечь Европу от влияния Москвы».