В среду, 1 сентября, в США состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. По мнению экспертов, ожидать от нее многого не стоит, да и опыт подсказывает, что во всем полагаться на Штаты – идея не из лучших. Притом уже состоявшиеся истории говорят об очень многом во взаимоотношениях глав двух государств

Отношения США и Украины и так нельзя было назвать здоровыми, а с приходом Зеленского они еще больше запутались и приобрели скандальный оттенок. Именно при нынешнем украинском президенте закрутилась история с компроматом против семьи Байденов, которая привела к неудавшемуся импичменту Дональду Трампу.

В результате, придя к власти, Байден вел себя очень сдержанно по отношению к Украине, что удивляло украинскую власть, — будучи вице-президентом, он не единожды посещал страну и даже выступал с трибуны Верховной Рады.

Теперь же Зеленский впервые за два года своего президентства отправился с визитом в США, и с собой у него немалый список пожеланий к американскому лидеру. Но, вспоминая предыдущий опыт, можно предположить, что далеко не все в отношениях со Штатами дастся президенту Украины легко.

История 1. Компромат на Байдена и кошмар импичмента Трампу



20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально занял пост президента Украины, с чем его поздравили лидеры многих стран, в том числе тогдашний американский президент Дональд Трамп. В это время его личный адвокат Рудольф Джулиани уже активно работал над тем, чтобы убедить украинские власти в необходимости провести расследование в отношение украинской энергетической фирмы Burisma Holdings, в совет директоров которой входил сын политического соперника Трампа Джо Байдена Хантер Байден.

В отношение владельца Burisma Николая Злочевского открыли дело еще в 2012 году — его подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и коррупции. Вскоре дело заморозили из-за отсутствия доказательств.

В 2015 году дело Burisma по наследству получил генпрокурор Виктор Шокин, но, по его словам, вскоре администрация Барака Обамы стала препятствовать расследованию.

Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине © AP, Visar Kryeziu Петре Порошенко сменивший Шокина генпрокурор Юрий Луценко объявил, что все разбирательства в отношении главы Burisma закрыты. По мнению Трампа и Джулиани, этому якобы способствовал сам Джо Байден, который в те годы занимал пост вице-президента и часто бывал на Украине. К незаконным схемам Burisma, считали они, был причастен и Хантер Байден.

В августе 2019 года стало известно, что Джулиани общался с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Как сообщали СМИ, разговор касался двух расследований, интересовавших Трампа с точки зрения предстоящей президентской кампании: расследование попыток украинских чиновников нанести ущерб президентской кампании Трампа в 2016 году и расследование деятельности Джо Байдена и его сына на Украине.

О разворачивающейся ситуации стало известно из рапорта неназванного сотрудника американской разведки. Вскоре информация, представленная в нем, просочилась в СМИ. По словам информатора, в телефонном разговоре Трамп потребовал от Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена на Украине, иначе США остановят военную помощь. Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа и фактически превратила последующие полтора года его президентства в бесконечный кошмар. И вольно или невольно причиной этого кошммара был украинский президент (уже самим фактом существования Украины) и его окружение.

История 2. Немного зла в холодной войне компроматов

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках импичмента американскому президенту. Чуть позже была обнародована стенограмма разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля.

Впрочем, оказалось, что содержание беседы «не тянет» на импичмент. В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский и новый генпрокурор Украины изучили дело Хантера Байдена. По его словам, Байден ранее «хвастался, что прекратил расследование».

Трамп ушёл, а импичмент остался © REUTERS, Jim Bourg

Импичмент действительно провалился: по обеим статьям — «злоупотребление властью» и «препятствование расследованию Конгресса», — Трамп был оправдан.

Позже в интервью Зеленский осудил публикацию стенограммы телефонного разговора и был очень оскорблен, услышав, что Трамп якобы оказывал на него давление.

«Я — президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня», — сказал Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.

Он также заявил, что немного зол на американского коллегу.

История 3. От шуток до осуждения



Впервые Зеленский встретился с Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Вашингтоне. Стенограмма июльской беседы не сходила с первых полос газет, поэтому встречу лидеры начали с шуток: Трамп заявил своему коллеге, что тот «сделал его более знаменитым». Зеленский тоже ответил шуткой.

«Большое наслаждение — встретиться с президентом, быть здесь, и еще лучше — общаться перед камерами телевидения, чем общаться по телефону», — сказал он.

Встреча длилась около 45 минут, из них около 20 минут президенты общались с журналистами, остальное время — за закрытыми дверями.

В ходе встречи оба президента заявили, что во время телефонного разговора не было никакого давления ни на одну из сторон.

Главы государств обсуждали конфликт в Донбассе, отношения России и Украины и экономическое сотрудничество с США. Трамп пообещал «расширять торговлю с Украиной», а также сказал, что «постарается» приехать на Украину.

Как Зеленский пытается на двух стульях усидеть. И с Трампом не ругаться, и Байдену не навредить © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Прорвавшись через службу безопасности, сторонники Трампа заняли здание Капитолия и сорвали совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена.

По мнению ведущих СМИ и политиков, протесты были спровоцированы комментариями Трампа на предыдущем митинге, а также его публикациями в соцсетях.

В результате столкновения протестующих с полицией погибло 4 человека, 58 человек были ранены.

Владимир Зеленский, в свою очередь, осудил произошедшее, назвав захват Капитолия «беспрецедентным насилием».

История 4. Нарочитое невнимание Байдена



Сразу после избрания Байден вел себя очень сдержанно по отношению к Украине — такое поведение западные аналитики называли benign neglect, то есть «нарочитое невнимание» или «благотворное невмешательство». Выступая с первой программной речью, он ни разу не упомянул Украину, а первого телефонного разговора с новым хозяином Белого дома Зеленскому пришлось ждать два месяца.

Вскоре Зеленский в интервью телеканалу CNN упрекнул Байдена в недостаточной, на его взгляд, поддержке Киева.

«США — хороший друг Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо, а потом сделать это. Украине нужно больше, чем слова», — сказал Зеленский.

К слову, интервью CNN было не единственным, в котором украинский лидер пытался привлечь внимание Байдена и вызвать в нем чувство вины.

История 5. Газовый шантаж



В июле 2021 года США и Германия достигли соглашения, которое позволит России достроить газопровод «Северный поток-2» без дополнительных санкций в адрес его строителей.

Байден принял решение не вводить новые санкции против компании-оператора, назвав это шагом в сторону защиты отношений с европейскими союзниками.

«Северный поток – 2»: Оператор проекта борется за использование газопровода на 100%, а Меркель – за продление транзита газа через Украину

Изменение позиции Байдена не понравилось Зеленскому. В интервью Axios он заявил, что был удивлен действиями американской стороны.

«Это ("Северный поток — 2". — Ред.) оружие, настоящее оружие в руках Российской Федерации. Я не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — заявил украинский президент.

Как пишет The New York Times, Байден способен в любой момент остановить строительство «Северного потока-2» — все зависит от того, как пройдет встреча с Зеленским.

Помешать строительству трубопровода президента США накануне встречи попросили бывшие и нынешние украинские политики, разместив письмо на сайте Атлантического Совета. Они напомнили, что Байден обещал «быть жестким по отношению к России», и попросили «уберечь Европу от влияния Москвы».