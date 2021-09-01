День знаний Украина в этом году встречает в кризисе системы образования. А иначе, как можно объяснить, что с каждым годом все больше выпускников общеобразовательных учебных заведений выбирают для получения высшего образования вузы за границей?

В 2020 году около 80 тысяч абитуриентов уехали учиться в Европу, а это каждый 20 студент в стране. В Польше половина иностранных студентов приходится на украинцев. Именно польские и чешские вузы лидируют в Украине по числу поступающих.

Дело в том, что именно там предложили талантливой и амбициозной украинской молодёжи не просто образование лучше, но и перспективнее. Разумеется, для подавляющего большинства студентов обучение в иностранном вузе — это путь к эмиграции. Согласно данным Института общественных отношений (ISP), в среднем, только 7% украинских студентов, получающих образование за границей, собираются вернуться в Украину после университета. Эта статистика просто ошеломляет, ведь это значит, что самый цвет нации, ее опора не намерена строить то самое европейское будущее у себя на Родине, в Украине, а просто переезжает в "это будущее" навсегда. Собрать в школу и не обанкротиться. Сколько стоит экипировка украинского школьника

Во многих европейских странах высшее образование бесплатное, но только на родном языке. Например, в Чехии, Франции (номинальный взнос в 180 евро в год), Финляндии, Германии. В Польше обучение платное, но зато в польские вузы можно поступить сразу после школе. В остальных европейских вузах молодые люди один-два года тратят на сдачу академической разницы и подтверждение полученных в школе знаний, так называемую нострификацию. А это дополнительные расходы на проживание (минимум 500 евро в месяц) и, собственно, сами подготовительные курсы. Но это не пугает украинцев, которые готовы тратиться на европейское образование, когда качество отечественного снижается с каждым годом. Начиная прямо со школы.

В 2021 году почти 20% абитуриентов провалили ВНО (внешнее независимое оценивание, аналогичное российскому ЕГЭ) по истории. По математике результаты еще хуже — более 30% не сдали тесты (для сравнения годом ранее украинские выпускники были в три раза успешнее). По последним социологическим исследованиям, проведенным в июне КМИС, в 2021 году 45% украинцев оценили качество среднего образования как низкое, еще 44% назвали его посредственным.

«Я своего сына уговорила уйти после 9 класса. Поступили в колледж. Сейчас он уже на третьем курсе, а его одноклассники просидели на школьной скамье два года и остались на улице. Только два человека из всего класса сдали ВНО»,- рассказала Наталья из Киева. И эта история типичная на сегодняшний день. Но ситуация может еще усугубиться, учитывая тенденции по реформированию системы образования на Украине. Русская школа на Кипре. Почему не все дети оказались равны © kyp.rs.gov.ru

«Разрушение доступа к полному среднему образованию в Украине, кажется чем-то очень обыденным, неинтересным, не опасным. Нынешняя власть в регионах имеет четкое намерение это реализовать, все аппараты управлений образования "с пеной у рта" требуют срочной "оптимизации", а точнее — сокращения школ, предоставляющих полное среднее образование. Примером этого является Херсонская область. К 2027 году здесь планируется оставить начальные школы, и "гимназии" в которых дети смогут учиться только до 9 класса. А как же с возможностью учиться в 10-11 (12) классах? Уже сейчас в регионах хотят в разы уменьшить количество школ-лицеев, где дети могли бы полностью закончить школу. В Херсонской области под угрозой остаться на улице 6000 подростков»,- такой пост на своей странице в ФБ написала политолог Екатерина Одарченко.

Кстати, о Херсоне. По всему городу расклеены объявления о подготовке учеников к поступлению в иностранные вуз, гарантируется полное сопровождение, услугах посредника при оформлении студенческой визы. Такая же ситуация и в Киеве, и в Житомире, не говоря о западных регионах. Словом, речь идет о масштабном явлении — эмиграции молодого, умного и целеустремленного слоя населения, прямо или косвенно поддерживается (через разрешения размещать рекламу и действовать рекрутинговым компаниям) местными органами власти. Учиться в России: Путин вдвое увеличил квоты для соотечественников в вузах © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Обучаясь в Польше студент получает диплом европейского образца. А это автоматически означает, что он будет действителен в странах Европы и расширяет границы. Бакалавр в Польше длится 3 года, магистратура — 2. В Украине бакалавр — 4 года, магистратура — 1-2 года. Польша дает возможность учиться не только на польском, но и на английском языке. Соответственно это расширяет круг возможностей, трудоустройства, практики, стажировки»,- а это уже объявления в социальных сетях, которые видит каждый украинец, который сколько-нибудь интересуется темой поступления в высшее ученое заведение.

Действительно, процесс подготовки будущего европейского студента несложный. Родители начинают этим вопросом заниматься в 10-11 классе. Прежде всего нанимают репетитора по польскому или чешскому языку. С украинским оба языка созвучны и поэтому легко даются. Предметник занимается онлайн. В большинстве случаев предпочитают универсального помощника прямо из Польши или Чехии: человека, который займется обучением языка и заодно наладит контакты с вузом, познакомит с особенностями подготовки на конкретный факультет, и просветит, к чему готовится будущему студенту заграницей в плане бытовых вопросов. Стоимость урока — от 15 евро в час. Ближе к сроку (за полгода) следует определиться с жильем и сопровождением на первое время (по желанию). Удобнее селиться в университетских кампусах и с точки зрения логистики, и безопасности. Есть множество форумов, где семьи подбирают даже соседей по комнате, чтобы не было сюрпризов на месте. После подписания договора с подготовительными курсами при университете и оплаты (от 2,5 до 5 тысяч евро за программу) можно подаваться на студенческую визу. Срок рассмотрения — 90 дней. Вот и весь процесс подготовки. А дальше — все в руках студента. Но статистика говорит о том, что мотивация таких студентов, которые учатся за рубежом очень высокая. Они намерены не просто сохранить место в университете, но и закрепиться в новой стране, чтобы не возвращаться в Украину.

И это — самое печальное в этой истории.