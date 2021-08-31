Нынешний туристический сезон в Крыму может стать рекордным. Этим летом на полуострове отдохнули более пяти миллионов человек, а впереди еще бархатный сезон

Пирожки с носом и дань турецкому аге: чем угощает древний народ Крыма © karaikale.wordpress.com

Обещанных на форумах и различных чатах перевозчиков, хватающих за руку туристов на ж/д вокзале, в Херсоне на поверку не оказалось. Именно из Херсона лежит ближайшая дорога на Каланчак. Это один из трех пропускных пунктов по дороге в Крым. Чонгар — дальше и более загруженный машинами. Чаплынка — на ремонте до сих пор. Так вот, позаботиться о такси или микроавтобусе нужно заранее. Объявлений в инете полно, достаточно вбить в поисковик нужный маршрут: Херсон-Алушта, например.

Именно туда мы направились. Как показал опыт, лучше все-таки найти водителя или компании по рекомендации от хорошо знакомых приятелей. Цена на индивидуальный трансфер без пешего перехода границы у всех одна — 6 тысяч гривен в один конец. Можно в рублях, можно в долларах и даже на карту ПриватБанка или Сбера. Так что сэкономить получится, только если ехать на автобусе до границы, а там переходить пешком — около 1 км — и дальше искать перевозчика на территории Крыма. Мы нашли контакты в интернете. Компания Busikom выглядела солидно — опыт работы, большая ветка маршрутов. Но это оказалось обманчиво: на этом направлении не существует легального перевозчика, а значит, говорить о надежности и безопасности — это как играть в лотерею. Нам повезло. На вокзале в Херсоне нас действительно встретил водитель, как и было оговорено в рамках индивидуального трансфера. Но вместо обещанной «Тойоты» ожидал хорошо потрепанный микроавтобус.

Климатолог назвал дату окончания купального сезона в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Действительно, накануне администратор перевозчика в вайбер размыто написал, что пока не знает, кто и как нас повезет в Крым. До последнего это было загадкой.

«Но я вас только до Армянска довезу, мне еще пассажиров в Херсоне встречать. До Алушты я вам вызову такси, — продолжил водитель Андрей уже в пути. — Нас всего несколько водителей осталось на этом направлении, которые могут пересекать границы. Борются с нелегалами, сложно работать. Вы, кстати, что из «запрещенки» везете? Семена, валюта, лекарства? Я просто должен знать, чтобы понимать, как на границе нам с вами себя вести».

После такого разговора возникло непреодолимое чувство, что водитель мой как джин из восточной сказки, решает любые задачи в рамках закона или около него. И истории его были, как в «1000 и одной ночи», только в крымских реалиях. То он рассказывал, как одного его коллегу задержали на границе за перевозку маковой соломки, которую он умудрился спрятать под неподвижную бабушку, которую перевозил на заднем сиденье на лечение. Схлопотал приличный срок.

Потом Андрей рассказал, как обойти самоизоляцию в Украине по возвращении. Есть два решения — дешевле и дороже.

В первом случае нужно установить на мобильный телефон программу «Дия» по контролю режима самоизоляции по прибытии домой. На границе ее активировать, как обычно. А дальше — магия: знакомая из Красного Креста за 150 гривен удалит из базы все данные «карантинщика», и можно смело продолжать свободное передвижение.

Второй вариант — коррумпировать украинского пограничника. Это стоит уже 500 гривен (для сравнения: тест ПЦР в Киеве стоит в среднем 900 гривен). При прохождении паспортного контроля загруженное заранее приложение «Дия» активирует именно сотрудник контроль-пропускного пункта. Так вот за 500 гривен сотрудник сделает вид, что вы не пересекали границу. Во всяком случае в эпидемиологическом смысле.

Далее Андрей рассказал, что есть короткий путь прохождения границы и длинный. Весь секрет в двойных автомобильных номерах. Из Украины водитель выезжает на украинских номерах и с украинским гражданством. На нейтральной полосе из-под полы достаются российские номера и российский паспорт. И на российском КПП — никаких оснований и лишних документов заполнять не надо. Я же поймала себя на мысли, что дорога в Крым с украинским паспортом, единственным дозволенным украинскими законами способом, больше похожа на путь какого-нибудь нелегала их Африки.

«А иначе как ездить? Ведь в день по 4-5 раз пересекаю границу. Люди едут кто к родным, кто на лечение, кто отдыхать», — сетует водитель.

От шалманов к современным курортам: Как преобразился Южный берег Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

После двух границ впереди был степной жаркий Армянск и пересадка в комфортное привычное такси. «Русское радио» и рассказы расслабленного таксиста о том, как преобразился Крым, заставили немного расслабиться после такого напряженного переезда на полуостров. Путь по новой дороге занял два с половиной часа.

Вся дорога от Херсона до Алушты — 7 часов. Похорошевший городок с его новой набережной, современными ресторанами на разный кошелек, цветущим благоустроенным приморским парком и, конечно, теплое крымское море сняли все сомнения, а стоило ли ехать. Крым таки стоит того, чтобы в него возвращаться снова.