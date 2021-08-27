Начало политического сезона на Украине обычно связывается с Днём независимости 24 августа. В этом году лето получилось на редкость активное, а уж начало сезона, случившееся 22 августа, и вовсе шумное невероятно. Если сам политический сезон будет выглядеть примерно так же, как его начало, то следует ждать внутриполитического кризиса

Следующим этапом после событий прошедшей недели должен стать визит президента Зеленского в Вашингтон 30 августа, но там есть определённые сложности. На официальном уровне объявлено, что визит будет рабочим (т.е. по самому простому протоколу), на неофициальном же говорится, что он то ли перенесён на неопределённый срок, то ли не будет предполагать встречу с президентом Байденом. Впрочем, это связано не с Украиной, а с внутриполитическим кризисом в США из-за Афганистана.

Визит Меркель

Ангела Меркель совершила завершающий в своей политической карьере визит в Москву и Киев.

Поездка в Киев оказалась не слишком успешной.

Накануне визита Владимир Зеленский сделал несколько жёстких заявлений, обвинив Меркель, в частности, в том, что она пытается сидеть на двух стульях, и выразив желание видеть преемником Меркель на посту канцлера представителя Партии зелёных.

Потом Меркель не встретил в аэропорту никто из первых лиц Украины и, более того, в аэропорт не пустили Виталия Кличко, считающегося конфидентом канцлера (судя по тому, что позже Меркель с ним тоже не встретилась, отношения между политиками ухудшились).

Последовавшие переговоры закончились несколько неопределённо.

Меркель пошла на некоторые уступки, впервые, кажется, выступив против Минских соглашений, объявив Россию агрессором и признав право Украины не вести переговоры с сепаратистами (Минские соглашения предполагают украинский конфликт внутренним, а способом его решения называют диалог Киева с сепаратистами). Объяснить свой отказ принять участие в «Крымской платформе» она так и не смогла: объяснение в духе «я всё равно ухожу» выглядело несколько натянуто — если всё равно уходит, то сейчас-то зачем приехала?

Зеленский ответил, что раз Россия агрессор, то он ждёт от Германии помощи вооружением, о чём он уже давно говорил. Кроме того, он опять выразил возмущение по поводу позиции Германии относительно «Северного потока», на что Меркель ответила — с 2045 года Германия вообще откажется от российского газа (с явным подтекстом — Украине надо придумать какую-то новую песню).

В общем, стороны расстались друг другом недовольными.

«Крымская платформа»

С формальной точки зрения мероприятие закончилось успешно — прибыли представители 46 государств, были сказаны речи, подписана итоговая декларация.

Самым ярким событием было, конечно, шизофреническое выступление президента Эстонии Керсти Кальюлайд: «Два года назад, когда я посещала восточную границу Украины, я посетила КПП "Чонгар" возле Крыма. Я видела там много людей разного возраста: мужчин, женщин, стариков и детей, которые двигались в сторону Крыма, чтобы повидаться с родными и близкими. Путь, по которому они должны были пройти, был окружен минами. Я видела, как трёхлетний ребёнок бежал от своих родителей через заминированное поле. Дорогие друзья, это было очень глубокое негативное переживание для меня».

Общий же итог мероприятия отлично подвёл сам президент Украины Владимир Зеленский в выступлении по поводу Дня независимости: «Сильная страна не ждёт, что кто-то решит её проблемы. Проводит «Крымскую платформу», где собирает 46 иностранных государств» и просит их решить её проблемы…

Разумеется, ни у Украины, ни у стран-участников «Крымской платформы» нет никаких возможностей повлиять на Россию, однако само по себе то, что в мире нашлось 46 стран, активно ставящих под вопрос территориальную целостность России, — неприятно. А ведь со всеми из них у России дипломатические отношения и общие проекты (например, с Германией — «Северный поток»).

День независимости

Празднование Дня независимости прошло в штатном режиме. Стоило бы обратить внимание на несколько инцидентов.

— Владимир Зеленский в ходе выступления перед началом парада сказал, что в Киеве зародилось православие.

Вообще вся речь президента состояла из неграмотных и просто абсурдных суждений, на общем фоне это заявление ничем особенным не выделялось, но на мероприятии присутствовал Константинопольский патриарх Варфоломей, который, по идее, должен знать, где именно зародилось православие…

Кстати, визит Варфоломея вообще не задался. Он сопровождался протестами православной общественности; Зеленский принял Варфоломея ночью, сразу после прибытия в Киев (что для 80-летнего патриарха как минимум утомительно); праздничная служба проводилась почему-то не в Св. Софии, а во дворе и т.п.

— Во время торжественного заседания Верховной Рады спикер Дмитрий Разумков сказал, что «в Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства авторитарного или диктаторского типа».

Большинство наблюдателей расценили это заявление как выпад против Зеленского, ведь Разумков традиционно воздерживается во время голосований в СНБОУ.

— После «Марша защитников Украины» Петра Порошенко облили зелёнкой. Нападавший сразу был задержан, им оказался студент Черниговского пединститута.

Мотивы нападения так и остаются непонятными. По мнению большинства наблюдателей, это провокация самого же Порошенко, направленная на привлечение внимания. Опять же цвет зелёнки прозрачно намекает на возможного заказчика покушения…

Зрада недели

Зрадой недели стало интервью уже упомянутой Керсти Кальюлайд украинскому изданию «Европейская правда» (собственно, это «Украинская правда», только под другим названием).

Во-первых, она заявила, что Украина «не соответствует критериям членства (в ЕС. — Авт.). Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдёте к этой готовности».

Во-вторых, Украина сможет вступить в НАТО не раньше, чем восстановит свою территориальную целостность.

В-третьих, она не советует эстонскому бизнесу инвестировать в Украину.

Самое интересное заключается в том, что Эстония принадлежит к т.н. «клубу друзей Украины», а Кальюлайд активно участвовала в саммите «Крымской платформы».

Очевидно, что если уж такие игроки отказывают Украине в немедленном членстве в ЕС и НАТО, то значит, этот вопрос действительно не стоит на повестке дня. Как сказала Кальюлайд, «нужно дождаться поворота истории». Но есть подозрение, что после «поворота истории» вопрос о самой возможности членства Украины в НАТО в принципе будет снят с повестки дня.