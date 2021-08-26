Министерство инфраструктуры Украины объявило о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки. В ближайшие месяцы цена транспортировки товаров посредством вагонов, открытых платформ и цистерн «Укрзализныци» (УЗ) вырастет на 30%, а уже к 2023-му году превысит 150% нынешней стоимости доставки

Одновременно Киев планирует резкое подорожание билетов на пассажирские услуги УЗ. Все это происходит на фоне массовых увольнений железнодорожников и фактической приватизации целого ряда стратегических объектов.

«Сто пятьдесят, сто восемьдесят, двести!»: Андрей Дудар, охранник территории, принадлежащей бывшему сахарному заводу в Черниговской области, отчитывает метры вверенной ему территории.

Каждый вечер Дудар ходит по шпалам подъездного железнодорожного пути, который ранее соединял уже несуществующее предприятие с киевской магистралью. Скандал на Украине: «Укрзализныця» отдала долг $131 млн российскому банку, хотя «могла и не платить» © Facebook, Укрзалізниця

«Завода больше нет, сейчас по этим рельсам хозяева вывозят оставшийся металлолом: раз в два три локомотив и два вагона куда-то уезжают, — объясняет охранник. - А вот сами рельсы и прилегающая территория уже приватизированы. Скорее всего, по этой «железке» будут катать детей».

Представители администрации ближайшего населенного пункта оптимизма Андрея не разделяют.

«Подъездные пути пойдут на тот же металлолом, а земли продадут с молотка», — отметил в разговоре с изданием Украина.ру один из чиновников.

И это вполне вероятно. В обозримом будущем УЗ намерена передать в концессию 11 зданий железнодорожных вокзалов по всей Украине, причем, согласно уже подписанным документам, использовать хозяйственные постройки и подъездные пути к ним концессионеры имеют право «на свое усмотрение».

«Можно переоборудовать багажные отделения на станциях под ночные клубы, а вокзальных комплексах крупных городов — устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы, концерты и съемки телепрограмм», — подчеркнула менеджер украинской компании в сфере недвижимости Анна Фролова.

И добавила: «Но для этого нужно не мешать распаду УЗ: пусть она окончательно дискредитирует себя повышением тарифов на все что угодно, со временем новые владельцы магистральных участков будут брать деньги за проезд поездов на подконтрольной территории. Для «Укрзализныци» это билет в один конец».

О полной приватизации магистральных участков железных дорог Украины речи нет и быть не может, заявляют в центральном правительстве. Но повышение тарифов (сначала на грузовые, а затем и пассажирские перевозки) обусловлено «крайней необходимостью», пояснили в команде премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Только рыночные расценки на доставку грузов по железной дороге могут создать стабильную базу для инвестиций в нашу отрасль, — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. - Это выведет «Укрзализныцю» на качественно новый уровень». «Укрзализныця» запускает вагон для вечеринок со Стеклянным человеком © Telegram/УЗ

При этом министр сообщил, что непопулярные меры были одобрены правительством впервые за «три долгих года борьбы». На вопрос, куда будут направлены «дополнительные средства», Кубраков так и не ответил.

В этой связи, многие потенциальные клиенты структуры сомневаются, стоит ли дальше сотрудничать с региональными железнодорожными отделениями. Не в последнюю очередь причиной тому стал опубликованный отчет СБУ о состоянии дел в компании.

Инспекторы констатировали: в капитальном ремонте нуждается 31% используемых магистральных путей, а уровень износа грузовых вагонов превышает 90%. Соответственно, к 2025-му году будет списана каждая третья единица подвижного состава, а миллионы тонн грузов железнодорожники попросту не смогут доставить по назначению.

В любом случае, а в рамках программы реформы железных дорог руководство УЗ готовит новый этап сокращения персонала. Кто в ближайшее время останется за воротами локомотивных депо и дверями офисов, пока неизвестно. Предполагается, что штат центрального аппарата управления АО «Укрзализныця» будет уменьшен на треть, а число рядовых сотрудников, включая станционных кассиров и обходчиков — наполовину.

Уже уволенные железнодорожники, а также те их коллеги, которым только грозит увольнение, думают о проведении акций протеста в центре Киева.

Тем временем сложившейся ситуацией уже воспользовались украинские автомобильные транспортные компании, предлагающие грузовые и пассажирские перевозки по стране и за пределами Украины «по символическим ценам». То есть со скидками.