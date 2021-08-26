Одновременно Киев планирует резкое подорожание билетов на пассажирские услуги УЗ. Все это происходит на фоне массовых увольнений железнодорожников и фактической приватизации целого ряда стратегических объектов.
«Сто пятьдесят, сто восемьдесят, двести!»: Андрей Дудар, охранник территории, принадлежащей бывшему сахарному заводу в Черниговской области, отчитывает метры вверенной ему территории.
Каждый вечер Дудар ходит по шпалам подъездного железнодорожного пути, который ранее соединял уже несуществующее предприятие с киевской магистралью.
«Завода больше нет, сейчас по этим рельсам хозяева вывозят оставшийся металлолом: раз в два три локомотив и два вагона куда-то уезжают, — объясняет охранник. - А вот сами рельсы и прилегающая территория уже приватизированы. Скорее всего, по этой «железке» будут катать детей».
Представители администрации ближайшего населенного пункта оптимизма Андрея не разделяют.
«Подъездные пути пойдут на тот же металлолом, а земли продадут с молотка», — отметил в разговоре с изданием Украина.ру один из чиновников.
И это вполне вероятно. В обозримом будущем УЗ намерена передать в концессию 11 зданий железнодорожных вокзалов по всей Украине, причем, согласно уже подписанным документам, использовать хозяйственные постройки и подъездные пути к ним концессионеры имеют право «на свое усмотрение».
«Можно переоборудовать багажные отделения на станциях под ночные клубы, а вокзальных комплексах крупных городов — устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы, концерты и съемки телепрограмм», — подчеркнула менеджер украинской компании в сфере недвижимости Анна Фролова.
И добавила: «Но для этого нужно не мешать распаду УЗ: пусть она окончательно дискредитирует себя повышением тарифов на все что угодно, со временем новые владельцы магистральных участков будут брать деньги за проезд поездов на подконтрольной территории. Для «Укрзализныци» это билет в один конец».
О полной приватизации магистральных участков железных дорог Украины речи нет и быть не может, заявляют в центральном правительстве. Но повышение тарифов (сначала на грузовые, а затем и пассажирские перевозки) обусловлено «крайней необходимостью», пояснили в команде премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«Только рыночные расценки на доставку грузов по железной дороге могут создать стабильную базу для инвестиций в нашу отрасль, — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. - Это выведет «Укрзализныцю» на качественно новый уровень».
При этом министр сообщил, что непопулярные меры были одобрены правительством впервые за «три долгих года борьбы». На вопрос, куда будут направлены «дополнительные средства», Кубраков так и не ответил.
В этой связи, многие потенциальные клиенты структуры сомневаются, стоит ли дальше сотрудничать с региональными железнодорожными отделениями. Не в последнюю очередь причиной тому стал опубликованный отчет СБУ о состоянии дел в компании.
Инспекторы констатировали: в капитальном ремонте нуждается 31% используемых магистральных путей, а уровень износа грузовых вагонов превышает 90%. Соответственно, к 2025-му году будет списана каждая третья единица подвижного состава, а миллионы тонн грузов железнодорожники попросту не смогут доставить по назначению.
В любом случае, а в рамках программы реформы железных дорог руководство УЗ готовит новый этап сокращения персонала. Кто в ближайшее время останется за воротами локомотивных депо и дверями офисов, пока неизвестно. Предполагается, что штат центрального аппарата управления АО «Укрзализныця» будет уменьшен на треть, а число рядовых сотрудников, включая станционных кассиров и обходчиков — наполовину.
Уже уволенные железнодорожники, а также те их коллеги, которым только грозит увольнение, думают о проведении акций протеста в центре Киева.
Тем временем сложившейся ситуацией уже воспользовались украинские автомобильные транспортные компании, предлагающие грузовые и пассажирские перевозки по стране и за пределами Украины «по символическим ценам». То есть со скидками.