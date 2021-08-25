Как юбилей Донецка едва не стоил жизни Михаилу Горбачеву

В августе 1969 года столица Донбасса отмечала свое столетие. Среди гостей находился и будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент Советского Союза

Живучий город: 55 лет назад Донецк был обречен на исчезновение © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Михаил Горбачев трудился на посту первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Во время поездки на празднование столетия Донецка он возглавлял делегацию вверенного ему партией и правительством региона.

Вековой юбилей пролетарского города праздновался подчеркнуто пышно и размашисто. Таким образом Донецку отдавалась дань уважения всего СССР и подчеркивалось его непреходящее для страны значение. Михаил Горбачев, разумеется, принял участие во всех официальных мероприятиях, после чего радушные хозяева устроили ему неформальную программу. Будущего, пусть об этом тогда еще никто и не догадывался, генсека, нобелевского лауреата и могильщика Советского Союза отвезли на побережье Азовского моря.

Директор Донецкого музея фотожурналистики и фототехники Александр Витков рассказывает, что в поездке в Новоазовск ставропольского гостя сопровождал ответственный работник Донецкого горкома комсомола Станислав Поважный. Позже он занимал различные посты в Донецком горкоме и обкоме партии, возглавлял Донецкую государственную академию управления. А в 1969 году комсомольскому вожаку поручили опекать еще не очень высокого, но уже почетного гостя и всячески способствовать созданию у того приятного расположения духа.

Помимо прочего, Михаилу Горбачеву предложили прокатиться по морю на лодке. Он охотно согласился. Во время прогулки лодка перевернулась, и выяснилось, что лидер ставропольских коммунистов не умеет плавать. Имей история почтение к сослагательному наклонению, она могла бы пойти совершенно иным, от того, который мы сейчас знаем, путем. Но Поважный вытащил Горбачева на берег, спас.

«Станислав Федорович говорил, что страшно жалеет об этом поступке. И это не байка, Поважный был серьезный мужик», — подчеркивает Александр Витков.