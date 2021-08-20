В пятницу, 20 августа, Ангела Меркель последний раз посетит Россию в качестве канцлера ФРГ. Чего ожидать от её переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным?

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что в рамках визита запланированы пресс-конференция, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным (на которых речь пойдёт о международной повестке, в частности ситуация в Афганистане, Белоруссии и на востоке Украины) и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Новая главная тема переговоров

Когда этот визит планировался, в повестке не было Афганистана, но события последней недели, когда на фоне вывода американских войск из страны власть захватили талибы, а президент Ашраф Гани бежал, внимание всего мирового сообщества оказалось приковано именно к этому вопросу.

«Меня очень радует, что немецкая сторона заявляет, что главным пунктом переговоров будет Афганистан. Несколько дней назад об Афганистане никто ещё не задумывался, а сейчас тот факт, что немцы всё больше и больше начинают понимать, что без России ситуацию вокруг Афганистана и в самом Афганистане стабилизировать будет невозможно и что в вопросах миграции, которые сейчас станут самыми, я бы сказал, страшными и волнующими во время избирательной кампании в Германии, не обойтись без России», — заявил немецкий политолог Александр Рар на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине 17 августа, подчеркнул, что за человеческую трагедию афганцев ответственность несут в том числе государства-члены НАТО, и Германия — одно из них, поэтому альянс должен совместно делать выводы из ситуации и искать выход из сложившейся ситуации.

Куда без Украины?

Естественно, лидеры России и Германии — гаранты выполнения Минских соглашений уделят особое внимание ситуации на Украине, где конец внутриполитического кризиса не просматривается совсем.

По словам доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, Ангела Меркель ещё недавно была европейской ответственной за Минский процесс по Донбассу, а сейчас этот процесс находится в состоянии заморозки, и на переговорах с Путиным она должна обсудить, нужно ли его размораживать, как это сделать, какую роль в этом будет играть Германия.

«Меркель требует (выполнения Киевом Минских соглашений — ред.), но она не делает это официально. За кулисами немецких властей чувствуется очень большое недовольство и усталость в отношении Украины, что она не выполняет свои обязательства. Меркель здесь придерживается и позиции немецкой дипломатии о том, что нельзя «поощрять Россию», — сказал Рар.



В частности Киев мешает воплощению в жизнь «Формулы Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день местных выборов, а на постоянной основе — после публикации отчёта ОБСЕ об их итогах. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что никогда не согласится на федерализацию, потому что статья Конституции об унитарном устройстве государства неизменна, а местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

«Конечно, Меркель не хочется закончить своё канцлерство, признав, что Минские соглашения не работают и вообще не работали. Она будет и в Киеве, и в Москве нажимать на то, чтобы хотя бы формула Штайнмайера реализовалась и чтобы Минские соглашения где-то рано или поздно опять начали действовать. Меркель не хочет войти в историю как человек, который их провалил», — добавил Рар.

Потечёт ли «поток»?

Главной внешнеполитической победой Меркель на посту канцлера ФРГ можно назвать проект «Северный поток-2» — какие бы козни ни строили США и при Дональде Трампе, и при Джо Байдене, реализация проекта вышла на финишную прямую, уже в конце августа, как сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG, строительные работы планируется закончить в конце августа, а подачу газа, по прогнозам экспертов, запустят в октябре, самое позднее — в начале ноября.

По словам директора по исследованиям Vygon Consulting Марии Беловой, если всё так и произойдёт, то «Газпром» сможет до конца года дополнительно поставить в Европу 4-5 млрд кубометров, что сопоставимого с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища в Редене. На фоне новостей о возможном сроке запуска «Северного потока-2» цены на газ на европейском фьючерсном рынке упала с $510 до $493. В ожидании скорого запуска газопровода в эксплуатацию «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины: на сентябрь, по сведениям венгерской торговой платформы RBP, компания забронировал всего 4% из предложенного на аукционе объёма.

«Проект почти достроен, но его ещё нужно запустить. И здесь вопрос, как запустить: полностью, когда весь объём трубы будет занят газом, или наполовину, согласно европейским директивам и нормам. Это тоже, скорее всего, будет обсуждаться. В общем, визит полезный и интересный», — сказал Мирзаян в эфире радио Sputnik.

Для Меркель запуск газопровода — дело принципа, ведь это её детище.

По словам Рара, Меркель хочет завершить своё канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией, а не войти в историю как канцлер, который потерял Россию. Эксперт считает, что она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было хотя бы продвигаться.

«Насколько прощальный визит: как канцлер — да, как политик Меркель останется, к ней будут прислушиваться. Владимир Путин несколько раз высказывался с похвалой в адрес Меркель», — напомнила Белова.