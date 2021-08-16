Смутные времена (а в том, что в Украине именно такое время, сомнений нет)выносят на берег истории пену, обломки кораблекрушений, среди которых обязательно попадается мусор. В очередном исследовании публицист Константин Кеворкян решил присмотреться к депутату Верховной Рады и оглушительному русофобу Никите Потураеву

Согласитесь, мощно звучит — «Никита Русланович Потураев». Казалось, человеку с таким былинным именем-отчеством и фамилией быть бы русским богатырем да беречь Землю Русскую. Однако всё вышло с точностью до наоборот

Никита Русланович Потураев родился в русскоязычном городе Днепропетровске в 1970 году и с начала девяностых (получив к тому времени диплом англоязычного филолога) начал делать карьеру тележурналиста. В какой-то момент осознав, что работа рядового журналиста денег принести не может, обернулся политтехнологом — благо, Днепропетровск тогда был кузницей «лучших людей» молодого государства: Леонид Кучма, Павел Лазаренко, Сергей Тигипко, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов… Все эти обличья самостийной Украины — выходцы из нынешнего Днепра-на-Днепре. И политтехнологи им требовались соответствующие.

Под покровительством своих земляков Потураев успешно делал карьеру: уже в 1997 году стал главой департамента по связям с общественностью в корпорации «Единые энергосистемы Украины» (вотчине Юлии Тимошенко), а в 2000 году — первым зампредом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания; затем работал в Фонде Пинчука. Но самый изрядный доход приносила работа политтехнологом на различных выборах, и кто знает тонкости этой профессии, тот в курсе ее особой — как бы сказать помягче — «низкой социальной ответственности».

Потураев обслуживал «Команду озимого поколения» (провальный проект с Инной Богословской и Валерием Хорошковским), потом пиарил политсилу Арсения Яценюка «Фронт перемен», позже работал на их оппонентов-«регионалов» — в частности, на председателя Совета министров Крыма Василия Джарты, трудился советником главы Днепропетровского облсовета Евгения Удода и пр. Лягушка лаяла на дядю фраера. Очерки украинской истерической науки © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дело дошло до того, что кремлевскому куратору украинского направления Владиславу Суркову рекомендовали Никиту Потураева как одного из самых вменяемых союзников России в информационном пространстве Украины. Дословно в рекомендации говорилось следующее: «Никита Потураев. Специализация: Пиар, медиа, взаимодействие с политиками. Регион: Киев, Днепропетровск, в прошлом по работе — Крым и др.ресурсы: консультирует вице-премьера Александра Вилкула, в прошлом чиновник, член госкомитета по ТВ и радиовещанию, политический консультант, телевизионщик, работал в структурах Виктора Пинчука, знает изнутри европейские программы содействия местному самоуправлению и пр.». То есть может быть полезен Москве.

Впрочем, Никита Русланович быстро развеял все сомнения в своей лояльности к проигравшей власти и в очередной раз затесался в стан победителей. Как бы стараясь опровергнуть само звучание своего имени, с маниакальной страстью начал тиражировать заявления космической глупости и межгалактического людоедства. По отношению к восставшим дончанам он требовал (цитирую запись от 16 августа 2014 года на его странице в ФБ) «сажать на кол» и «рубить головы». «Колья с телами и головами расставить по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией, — продолжал свою мысль вчерашний «прорусский» Потураев. — Конфликт считать исчерпанным лишь после истления костей. Лет через 100, примерно». Заодно хотел быть «осуждённым российским фашистским судом» и обзывал верующих УПЦ «курицами московско-бесовского патриархата».

Надо полагать, страх «мужчины низкой социальной ответственности» за упоминание его имени во взломанной хакерами переписке Суркова привел его к целой череде громких заявлений, которые оставили от его (и без того сомнительной) репутации влажное место в темном углу.

Типаж человека, который ради денег и некоего «социального положения» готов на любые подлости, не нов, а на Украине, можно сказать, традиционен. Приспособленчество — одно из характерных черт ее вечной «эпохи перемен». Хотя в 2015 году Потураев активно сотрудничал с националистическим проектом «Укроп», уже в 2019-м он один из политтехнологов штаба Владимира Зеленского — по версии «украинских патриотов» образца 2019 года, «проекта Путина» и российского фугаса под «незалежность». Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

Прямо на первой встрече с избранными от «Слуги народа» народными депутатами Потураев огорошивает их фразой, что избранные парламентарии — суть пустое место, поскольку выбрали их исключительно благодаря Владимиру Зеленскому (как бы подразумевается, что «мозговому центру» штаба Зеленского). Опешившие нардепы, как сообщил сайту «Страна.ua» очевидец произошедшего скандала, «начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто… многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными».

В ближайшие годы им много ещё чего предстояло услышать из уст не пропускающего любой возможности попиариться коллеги: хвастливое заявление, будто он «покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями»; что «эпоха бедности» закончится, ежели будут расстреляны депутаты от оппозиции; что надо переименовать его родной русский язык в «российский» и «швырнуть атомную бомбу» на Москву…

Отличился Потураев и, так сказать, «в письменном виде». «"Эй, темный пи**рок! Я знаю, ты ссыкливый анонимный клоп"; "Топчи землю пока, мразь, — ты нам еще пригодишься"; "Эй, темные г**номесы!"; "Но вот вам новая история. Вы же ее мужественно засунете себе в анус, верно?"; "Не тебе, путинской шлюхе, рассказывать о связях других с эрэфией"», — излагал в переписке нардеп Потураев человеку, заподозренному им в сливе информации в СМИ.

Можно цитировать Никиту Руслановича ещё долго, но смысл? Был русский человек, да весь растворился — как личность, как персонаж, достойный внимания и даже цитирования. Чужой среди своих, чужой среди чужих, без роду и племени, без чести и совести. Политическая проститутка неизвестного происхождения.