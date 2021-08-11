Власти Украины продолжают так называемую деолигархизацию - заявленное раскулачивание украинских олигархов. Одним из первых под удар попал Дмитрий Фирташ, собственник предприятий по сбыту газа, производству азотных удобрений и владелец телеканалов

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП), 4 августа Хозяйственный суд Запорожской области отобрал у Фирташа Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК), который вернули в собственность государства.

Долю предприятия Фирташ получил в 2013 году в обмен на обязательства вложить $110 млн в его модернизацию. Однако через подконтрольный Фирташу менеджмент эти средства вывели на счета офшорных компаний. Ахметов продает активы в РФ © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Затем, как сообщает пресс-служба компании Фирташа DF Group, Государственная служба геологии и недр Украины лишила ООО «Междуреченский ГОК» специального разрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд. Это предприятие по добыче и производству ильменитового концентрата, который используется для дальнейшего производства диоксида титана. Формальным предлогом стало письмо СБУ, в котором компанию подозревают в финансировании терроризма.

«Уже есть попытка незаконно отобрать 49% акций ЗТМК, сейчас делается попытка незаконно забрать у нас победу на аукционе… Мы уже направили письмо в Госгеонедра с требованием пересмотреть незаконное решение», — прокомментировал ситуацию адвокат DF Group Роман Чишинский.

Запорожским титановым комбинатом последнее время интересуется американская компания Tronox из группы KerrMcGee Inc. Американцы уже пытались потеснить Фирташа с одного из ведущих украинских месторождений титанового сырья.

Ранее, 18 июня, СНБО ввел персональные санкции против Дмитрия Фирташа, которого назвали «аффилированным со спецслужбами РФ». По версии СНБО, предприятия Фирташа поставляют титан на военные заводы РФ, что приравнивается к финансированию терроризма. В прошлом году Фирташ также лишился влияния в Объединённой горно-химической компании — после смены менеджмента предприятие перестало работать со связанными с Group DF компаниями. Затем он утратил возможность взыскать долги с Одесского припортового завода.

«В начале июня Фирташ по решению Верховного суда потерял возможность отсудить у Одесского припортового завода 300 миллионов долларов сомнительного долга», — сообщал Telegram-канал «Резидент». Эксперт объяснил, как Кент поможет Зеленскому разобраться с украинскими олигархами © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Однако в то же время компаниям Фирташа списали еще большие долги. «Верховная Рада приняла закон № 3508-д, «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа», которым списали долги газсбытов и облгазов на сумму 100 млрд долларов. Примечательно то, что за последний десяток лет это повторное списание долгов, часть из которых — долги группы облгазов и поставщиков газа Дмитрия Фирташа», — сообщает Telegram-канал The First.

Сам Дмитрий Фирташ с 2014 года находится в Австрии и отстоять свою бизнес-империю на Украине ему достаточно трудно. По версии «Forbes Украина», бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 миллионов. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу Вашингтона, который обвиняет его в коррупционных преступлениях, совершенных за пределами Украины. В США его подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. Американский юрист Джин Берд говорил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием. Фирташ после своего задержания был отпущен под залог 125 милионов евро и пребывает в Австрии. Очевидно, что именно борьба за месторождения титана и предприятия по его производству является основной причиной борьбы США с этим украинским олигархом.

Тем не менее, как считает Telegram-канал «Наблюдатель», Офис президента Украины и СНБО только симулируют деолигархизацию, чтобы понравиться США.

«Слова главы СНБО [о введении санкций — прим. Ред.] стоит рассматривать как поднятие цены в торге с олигархами, не больше и не меньше. На данный момент Офис Президента находится в хороших отношениях с Ахметовым/Коломойским/Пинчуком/Фирташем и воевать с топ-олигархами не будет», — пишет «Наблюдатель».

В деле «отжима» Запорожского титаномагниевого комбината точка еще не поставлена, а суды на Украине могут длиться бесконечно.

«Не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. Можем с уверенностью утверждать, что ЗТМК находится в надежных руках. Никто его и никуда не отдаст… Суды первой и апелляционной инстанций могут писать что угодно. Да и Решение суда первой инстанции не вступило в законную силу. Потом суд апелляционной инстанции будет рассматривать это дело не менее 2-х месяцев. Потом Верховный суд снова отправит это дело на новое рассмотрение. Замкнутый круг», — комментирует решение суда Telegram-канал «Equilibrium».

Авторы Telegram-канала «ЗеРада» также отмечают, что у президента Зеленского отношения с олигархами очень даже неплохие, а борьба с ними ведется исключительно для видимости. Зеленский помогает энергетическим олигархам восстанавливать сверхприбыль — Симоненко © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Уже понятно, что Зеленский выбрал очень интересную стратегию: не ругаться с большими олигархами, «запартнериться с ними по прибылям», не лезть и не отжимать у них бизнес. Ахметов, Коломойский, Фирташ и Пинчук, Новинский чувствуют себя отлично. Их бизнеса процветают и приносят прибыль и ОП и им. Параллельно идёт имитация бурной борьбы против олигархов, мишенью в которой выступают второсортные исполнители», — пишет «ЗеРада».

Временный поверенный по делам США на Украине Джордж Кент в июле говорил в интервью «Радио свобода», что США намерены бороться с украинскими олигархами, посетовав, что дело против Фирташа так долго буксует. Ранее Кент выражал недовольство тем, что в ходе борьбы с коррупцией на Украине ни один топ-чиновник не оказался за решеткой. Похоже, аналогичную имитацию мы видим и в «раскулачивании» Фирташа.

Офису президента Зеленского важно не только ублажить посольство США и националистов, но и удержать лояльность телеканалов. Основной медийный актив Дмитрия Фирташа — телеканал "Интер", долями в котором также владеют Сергей Левочкин, Валерий Хорошковский и Светлана Плужникова. На сайте Group DF сообщается, что в Inter Media Group также входят телеканалы "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Enter-Фильм", "Zoom" и "Пиксель". Все эти телеканалы наиболее популярны на юго-востоке Украины, где избиратели разочарованы политикой Зеленского. На осень этого года готовится очередное резкое повышение тарифов на газ и электроэнергию, что неминуемо вызовет недовольство и протесты рядовых украинцев.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента укрепляет сотрудничество с основными олигархами (Ахметов/Коломойский/Пинчук/Фирташ) перед новым политическим сезоном. На Банковой хотят полностью контролировать медийное пространство основных ТВ-каналов/СМИ и политические группы влияния, чтобы избежать турбулентности в период Тарифного Майдана», — пишет Telegram-канал «Резидент».

В целом же Офис президента Зеленского продолжает ту же политику — обещать всем всё, пытаться усидеть на двух стульях, имитируя бурную деятельность, как в борьбе с коррупцией, так и в борьбе с олигархами. В посольстве США, видимо, должны по достоинству оценить эту актерскую игру.