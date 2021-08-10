В понедельник, 9 августа, наблюдательный совет «Укрзализныци» уволил с поста исполняющего обязанности правления Ивана Юрика. На его должность набсовет предлагает кандидатуру человека, связанного с Западом

«Наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Комитета по наградам и назначениям и решила рекомендовать Кабинета Министров Украины согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности главы правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного главы правления, в зависимости о того, что наступит раньше», — говорилось в сообщении на сайте «Укрзализныци».

Там же сообщалось, что процесс избрания постоянного главы правления прозрачным и конкурентным способом продолжается. «Постой, паровоз, не стучите колеса». Как «варяги» «Укрзализныцю» разорили © Public domain

«Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе будет завершён уже на этой недели», — сообщил госмонополист.

Александр Камышин — специалист с довольно насыщенной биографией. И она заставляет предположить об усилении контроля американцев над ключевыми отраслями украинской экономики.

Западник по духу

Грядущее назначение Камышина порадовало некоторых украинских экспертов.

«Лучшая новость этого месяца. УЗ возглавит профессионал, который понимает больше многих в проблемах УЗ и может их решить. Александра знаю как успешного инвестбанкира и бизнесмена, сильного антикризисного менеджера, авторитетного аналитика, эффективного коммуникатора и принципиального человека слова», — заявил сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Он также кратко рассказал о карьере Камышина.

«Он работал в Dragon Capital, SCM, основал и развивает самый успешный аналитический портал для агросектора Latifundist.com и ещё с десяток проектов для агросектора», — отметил Амелин.

Впрочем, некоторых читателей Амелина в соцсетях такой «послужной список» Камышина насторожил.

«А у Ахметова ни разу нет интересов в «Укрзализныце… М-да… » — отметил бывший депутат горсовета Житомира, глава местной ячейки партии «Демократический альянс» Влад Пучич.

В ответ Амелин указал, что «Камышин давно в своём бизнесе и с SCM не связан». «Вам там зарплата не жмет?»: поезд «Укрзализныци» потерял окно по пути в Мариуполь © Ukraina.ru

Камышин действительно работал в SCM c 2012 по 2019 год на должности менеджера по инвестициям. Одновременно он был членом наблюдательного совета компании Portinvest. Но позже Камышин ушёл из SCM. С января 2020 года он стал управляющим партнёром Fortior Capital. При этом он продолжил оставаться издателем Latifudist Media.

Сам Амелин, кстати, не стал поздравлять такого опытного человека с грядущим назначением.

«УЗ очень проблемный актив с большой социальной нагрузкой, отсутствием эффективной стратегии, большими коррупционными рисками. УЗ это государство в государстве, полувоенная организация в которой навести порядок может только сильный менеджер. Александр именно такой. Могу пожелать ему только успеха, сильной команды и поддержки акционера в непопулярных решениях», — подчеркнул он.

Справиться с проблемным активом Камышину позволит не только опыт работы в SCM. В компанию Ахметова он пришёл уже с солидным багажом знаний и умений. В 2006-2008 годах он работал в аудиторской компании KPMG — одной из аудиторских компаний Большой четвёрки — на должности аудитора. А после продолжил карьеру в Dragon Capital, где и работал до ухода в SCM. Dragon Capital — не просто инвестиционная компания. В 2007-2017 годах её миноритарным совладельцем был один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Указ 666: Лещенко после скандала оставили в набсовете Укрзализныци © Ukraina.ru

Последний — влиятельное финансовое учреждение в США. Достаточно упомянуть о том, что многие из председателей совета директоров банка делали потом стремительные политические карьеры.

Так, Джон Уайтхед — сопредседатель совета директоров в 1976-1985 годах, в 1985 году стал замгоссекретаря США и председателем Федерального резервного банка Нью-Йорка. Возглавлявший совет директоров в 1990-1992 годах Роберт Рубин в 1995 году стал министром финансов США.

Сменивший его на посту председателя совета директоров Стивен Фридман в 2005 году возглавил президентский совет внешней разведки, а после — Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

После Фридмана, с 1994 по 1998 год, совет директоров банка возглавлял Джон Корзин, который в 2001 году стал сенатором от штата Нью-Джерси, а в 2006-2010 годах и вовсе был губернатором этого штата. Корзина на посту сменил Генри Полсон, который после окончания своего председательствования в 2006 году стал министром финансов США.

В общем, миноритарный совладелец у Dragon Capital был ещё тот.

Уже после того, как Камышин покинул Dragon Capital, этой компанией заинтересовался фонд Джорджа Сороса, став инвестиционным партнёром компании.

«У нас не лично Сорос партнер, а Soros Fund Management. Мы познакомились в 2014-м, а в 2015-м они вложили в наш новый фонд Dragon Capital New Ukraine Fund, где-то треть от всего капитала. Кроме этого фонда у нас еще пять подобных фондов с иностранными инвесторами. То есть в итоге деньги фонда Сороса ко всем нашим активам занимают до 5%. Так что называть нас «агентами Сороса» — это очень сильное преувеличение», — отнекивался в 2019 году гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала. Журналист Чаленко про то, как стал почти Стивеном Сигалом, почти спал с Лещенко и почти дрался с Найемом

Но как бы то ни было, показательно, что формирование и становление личности Камышина как профессионала проходило в компаниях либо напрямую западных, либо тесно связанных с США.

При этом в сфере транспорта на Украине он такой не один.

Дороги для «соросёнка»

За шесть дней до новости о смене главы наблюдательного совета «Укрзализныци» стало известно о новом заместителе министра инфраструктуры Украины. Им стал бывший народный депутат-«еврооптимист», человек, с лёгкой руки которого в 2013 году начался Евромайдан, — Мустафа Найем.

До этого Найем с 1 июня занимал должность помощника министра инфраструктуры.

«Я не буду заниматься строительством дорог, наблюдать за железными дорогами, управлять портами и авиаперевозками», — заявил Найем после появления новостей о его назначении.

Ему выделили другой фронт работ.

«Зона моей ответственности — структурные подразделения министерства, отвечающие за автомобильные перевозки, Государственная служба безопасности на транспорте и государственные предприятия, обслуживающие эти сферы», — отметил Найем.

Он назвал вверенное ему направление «одним из самых сложных, токсичных и коррупционных». Увольнение отца Майдана. Что означает кадровое решение по Найему © Facebook, Mustafa Nayyem

«На сегодняшний день мои директораты и управления утопают в бюрократии, людей не хватает, желающих прийти на государственную службу практически нет, в инспекции царит взяточничество, руководители территориальных управлений, которые обычно являются протеже политиков, овладели схемами поборов, на маршрутах процветают нелегальные перевозки, а решения на международные перевозки перепродаются и крадутся прямо со склада», — указал Найем.

Но он готов с этим справиться. Критикам же Найем напомнил, что является не только бывшим журналистом, но и экс-парламентарием, получившим во время работы в Раде юридическое образование и в своё время приложившим руку к созданию патрульной полиции, а после — человеком, бывшим замглавы директора «Укроборонпрома».

Правда, Найем умолчал о том, что в июле 2014 года он успел принять участие в Программе летних стипендиатов Дрейпер Хиллз Стэнфордского университета, которая ежегодно проводится в Центре демократии, развития и верховенства закона.

Вообще то, что он считается одним из самых проамериканских украинских политиков, человеком, которого противники подчас прямо называют «соросёнком», Найем никак не комментирует.

В своих «Советах постороннего», написанных за несколько дней до Октябрьской революции, вождь большевиков Владимир Ленин писал: «Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову».

Спустя сто с лишним лет его советами пользуются США, расставляя на ключевые для украинской экономики отрасли либо своих прямых протеже, либо людей с прозападными взглядами, специалистов, формировавшихся в западных компаниях.

«Телеграф», «железнодорожные станции» и «мосты» Украины американцы уже держат если не под контролем, то уж точно под надзором. Как, впрочем, и «телефон», роль которого сегодня играет интернет — его частично контролируют американские корпорации.