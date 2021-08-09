Привычная всем поговорка «похож, как свинья на коня» на самом деле грамотно звучит несколько иначе: «похожа свинья на коня, да только шерсть не такая». И это -- уж точно о президенте Украины Владимире Зеленском, которого в последнее время начали упорно сравнивать с... Гитлером

Да-да, с тем самым, с Адольфом, который тоже бредил «чистотой арийской нации».

И теперь вот Владимир наш свет-Александрович берет с него пример — хочет очистить нацию от всех, кто, как кажется Зеленскому, сдуру любит Россию.

Но «шерсть» реально не та: еще совсем недавно русскоязычный и сейчас еще дома русскоговорящий президент, еврей по национальности, публично хочет освободить Украину и очистить «расово правильных» украинцев, происходящих, ясное дело от древних шумеров и арийцев Галичины (кто бы сомневался?!), от неполноценного русского элемента. Начинать президент Украины хочет с ЛДНР — той части Донбасса, которая как раз и восстала потому, что хочет сама определять, кого ей любить, в какую церковь ходить и на каком языке учить детей и везде с ними разговаривать. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Манифест геноцида русских

Проблема Зеленского, однако, не только в том, что он, подозрительно поблескивая не менее подозрительно расширенными зрачками, открыто провозгласил манифест геноцида по национальному признаку для всех русских Донбасса и всей страны, предложив им уехать в Россию подобру-поздорову. То есть добровольно. И по старому демократическому принципу всех украинских и нацистов, и неонацистов — «чемодан-вокзал-Россия». Чтобы значит, обошлось, может быть, без расстрелов и крематорийных печей, зажженных в новых концлагерях, стыдливо именуемых «фильтрационными». Для расово ущербных «ваты» и «колорадов».

Главный «нежданчик» Зеленского в том, что он по-любому тоже пострадает от развязанной им кампании. Может, если и не сейчас, то уж точно со временем. Как и Гитлер. И как многие диктаторы и узурпаторы власти, которые пошли по этому пути — борьбы за власть любой ценой, ставки на противостояние и любую сегрегацию собственного населения по принципу «разделяй и властвуй». В этой вот незавидной судьбе — главное сходство Зеленского с Гитлером. В остальном — реально как упомянутое вначале парнокопытная «мадам» похожа на непарнокопытного самца. То есть никак.

А Зеленский этим сейчас и пробавляется. С одной стороны, хочет максимально укрепить личную власть, узурпировать ее и тем самым заработать продление «ярлыка на княжение» у настоящих хозяев сегодняшней постмайданной Украины — внешних кураторов из США. С другой — для пущей убедительности в демонстрации своих сил и способностей зачищает политическое поле страны даже от остатков уже не оппозиции, а любого проявления недовольства и — не дай Бог! — сопротивления.

Видимо, в этом логическая закономерность всех «национальных революций», которые со временем вырождаются в диктатуру. И потом сначала ради демократии, а потом ради нации начинают пожирать своих детей. Особенно тех, кто бросает вызов «верховному «фюреру».

Зеленский — точно не Гитлер?

В сравнении с Гитлером «мальчик Зе» только малость припозднился. Гитлер после прихода к власти демократическим путем в январе 1933 года уже в июне года следующего, 1934-го, затеял так называемую «ночь длинных ножей» — убрал руководство штурмовиков СА Эрнста Рема, тех, кто приводил его к власти, но готов был оспорить ее (власть) внутри собственной партии. А перед этим за неполных полтора года зачистил Германию от всех левых и правых, консервативных и либеральных партий, которые еще говорили о демократии.

В Украине тоже свершалась своя «революция достоинства» 2014 года — госпереворот, поставивший перед собой благородную цель возвращения страны в демократию и европейское лоно. За прошедшие годы первый президент-демократ Петр Порошенко зачистил страну от предшественников (Партии регионов) и любых левых движений — коммунистов и социалистов, законодательно запретив их. Анатолий Шарий: Проблема у Авакова в том, что за него не вступятся даже нацики © Facebook, Анатолий Шарий

Сменивший его Зеленский дозачищает площадку уже от как бы «правых» — перелицованных регионалов-соглашателей из «Оппоплатформы — За жизнь» («ОПЗЖ»), или без суда и следствия, незаконно закрывая их СМИ и изолируя от слишком уж самостоятельных вождей (типа Виктора Медведчука), или же пытаясь приручить предателей и соглашателей из их числа (Группа Юрия Бойко и Сергея Левочкина в «ОПЗЖ»).

А сейчас Зеленский в удивительной ситуации — он бросил вызов и отправил в отставку самого могущественного и влиятельного политика страны — главу МВД Арсена Авакова, который все эти годы после госпереворота был гарантом существования всей постмайданной системы в Украине и более-менее не экстремальной спокойно смены власти. Как, например, «апгрейд» власти с заменой Порошенко на Зеленского в 2019 году. Действовал Аваков, скорее всего по согласованию с внешними кураторами в Вашингтоне, потому смена власти «барыги-кондитера» на «комика-клоуна» прошла без сучка и без задоринки. Даже крайне недовольный таким исходом выбором Порошенко бузить и бредить реваншем начал не сразу, а чуть позже, когда понял, какое политическое ничтожество его сменило.

И вот сейчас Зеленский оперился и довершает диктатуру в Украине. И уже не важно, по согласования с кураторами или без оного он это делает. Президент реально поставил себя перед выбором «кто — кого», потому что, сместив Авакова, он, не исключено, выпустил из бутылки такого политического джинна, с которым может и не справится. И который пожрет в первую очередь его. Повторяю: не сейчас, так со временем.

Гитлер, перестреляв руководство своих штурмовиков в «ночь длинных ножей», все же в своей борьбе опирался на аналогичные структуры в своем окружении (СС Генриха Гиммлера, например), на армию, генералов и воротил немецкого бизнеса (тогдашних олигархов), которые увидели в Гитлере свою надежду на возрождение и процветание. Даже путем войны.

А вот на кого опираться Зеленскому, кроме собственного неумного и дилетантского окружения, сформированного из случайных людей? Да, они поддерживают «шефа» сегодня, но до тех пор, пока он дает им подзаработать на госпоприще. Качнут «Зелю» все бросятся врассыпную, под новые «крыши» и «руки». Точно так же относительно Зеленского ведут себя:

— армия, которая устала от бесперспективности и тупой кровавости войны в Донбассе;

— генералы, которые понимают, что происходит и ждут, когда Зеленский по приказу из Вашингтона начнет реальную войну с Россией, нарвется на ее ответку и прикончит таким образом налаженный генеральский бизнес на братоубийством конфликте;

— другие силовики из МВД и СБУ, которых не только столкнули лбами, но и перед этим сильно ослабили и деградировали «реформами» под присмотром инспекторов из США, которые, к тому же, сегодня готовы раздерибанить и раздробить на части систему МВД, выпестованную Аваковым;

— олигархи, для которых Зеленский представляет реальную опасность, ибо внешние кураторы — и это самое главное! — приказали провести «деолигархизацию», то есть отобрать у крупных собственников тот бизнес и активы, что нужны внешним кураторам. Константин Бондаренко: Зеленский деактуализирует систему Авакова и передпочиняет себе его радикалов © РИА Новости, Нина Зотина

Джинн неонацизма на марше

Сегодня новости из Украины пестрят сообщениями о том, что «зе-команда» зачищает не только МВД, но и всю вертикаль власти от «людей Авакова» и пытается если и не взять под собственный контроль, то хотя бы ослабить и обезглавить неонацистские и неофашистские формирования, которые работали под «крышей» отставленного министра.

Начали с его «вотчины» — Харьковщины. Показательно сняты замминистра Антон Геращенко и глава Харьковской нацполиции Андрей Рубель, такую же судьбу готовят начальникам полиции Киева и Одессы. Вдруг повязали на коррупции главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна. А главное — под благородным видом борьбы с организованной преступностью произвели наезды и аресты руководителей «Национального корпуса», официальной неофашистской и неонацистской партии, которая выросла из так называемого «азовского движения» — ветеранов карательного батальона, а потом целого полка «Азов», который залил себя кровью Донбасса, а сейчас инкорпорирован в Нацгвардию Украины и имеет на своем вооружении даже танки.

Официальные силовики от имени власти угрожают и другим подобным парамилитарным структурам по всей стране. Более того, стараются, с одной стороны, запугать их, а с другой — если и не стравить их между собой, то хотя бы приручить их руководителей и заставить заявить о лояльности, а то и пойти на прямое сотрудничество с властями. Как это и было раньше, когда неонацисты и неофашисты под крышей МВД и СБУ (а это две главные конкурирующие фирмы-бенефициары от сотрудничества с этой публикой) нападали на противников режима. Что при Порошенко, что сейчас при Зеленском.

Сегодня нет никакой надобности анализировать разницу между разными группировками этих «королей улицы». Тут важно другое — как то, что вся эта публика никуда не делась, так и то, что попытка власти Зеленского загнать в бутылку этого «джинна», может стать самым опасным решением для самой власти. Потому что будет расшатывать систему изнутри. По-любому, даже если удастся как-то договориться с вождями неонаци и неофаши о сотрудничестве и взять их на содержание, как это делал тот же Аваков.

Во-первых, потому, что огромное число этой публики останется за бортом и вполне может уйти в самостоятельное плавание, пополнив криминалитет и значительно повысив и без того высоченный уровень криминогенности в стране.

Во-вторых, — и это очень важно! — «бесхозные» отморозки и погромщики — это отличный гулевой элемент и горючий материал и для майданов, и для частных армий тех, кто захочет либо майданы организовывать, либо себе гарантировать защиту улицы. Как и для тех олигархов или нанятых ими политических сил, которые заинтересованы в общей дестабилизации в стране. И в свержении или «приручении» того же Зеленского. Вопреки всем приказам из-за океана от кураторов.

В-третьих, криминализированные неонацисты и неофашисты выгодны и тем силам, которые либо внутри Украины, либо из-за ее пределов возжелают замутить хаос и общую дестабилизацию. Чтобы под шумок провести и новую прихватизацию остатков госсобственности, и передерибан олигархических капиталов и активов. То ли национализацией, то ли банальным рейдерством и рэкетом. Под «крышей» и государства, и внешних кураторов. Михаил Погребинский: Зеленский своими заявлениями про Донбасс сжёг все мосты © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Не договорились?



Скупые сводки с фронта, который кое-кто уже поторопился назвать «денацификацией», говорят: о лояльности, сотрудничестве власти и радикалы всех мастей пока не договорились. Причем последние взяли на вооружение вполне патриотические лозунги. Чтобы, видимо, заручиться дивной силой из патриотов и ветеранов АТО/ООС, уже переваливших 300 тысяч человек по всей стране. «Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты. Это говорит об одном — он готовится к сдаче Украины и боится патриотов, которые не дадут ему это сделать!» — заявил, в частности руководитель харьковского «Нацкорпуса» Константин Немичев.

В итоге, неонацисты и неофашисты объявили набор добровольцев в свои рады, уже начали и анонсировали новые акции протеста по всей стране. А решать эту проблему Зеленскому. Успешно решив ее, в том числе и с помощью ночей и дней длинных ножей, он сможет доказать, что может и нормально провести праздник 30-летия независимости Украины, и претендовать на власть в ней, обращенной в неоколонию, в будущем.

Ему важно всем доказать — и внешним кураторам, и своим разнообразным и разномастным внутренним оппонентам, которые пока выжидают, но старательно подпиливают ножки под троном, на котором угнездился «мальчик Зе», что он это сможет — стать диктатором. И как к этому относится, пока не ясно. Гитлеру вон удалось справиться в такой ситуации, а чем это обернулось и для немцев, и для всего мира известно.