Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску депутата Верховной Рады Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука к Украине

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своём Telegram-канале, опубликовав копию письма ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука.

«Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — отметил Кузьмин.

Последствия могут быть серьёзными. По мнению парламентария, решение ЕСПЧ в пользу Медведчука «…может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента (Владимира Зеленского. — Ред.)».

Лидер оппозиции Виктор Медведчук преследуется нынешними властями. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму и даже в «посягательстве на нарушение обычаев войны». Медведчук отреагировал на статью Путина об Украине © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, его обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. Затем этот же суд продлил меру пресечения ещё на два месяца — до 7 сентября.

Политик это решение обжаловал, но Киевский апелляционный суд 30 июля оставил в силе решение о продлении круглосуточного домашнего ареста.

Сам Виктор Медведчук все подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. В середине июня он обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти».

После заседания Апелляционного суда политик заявил журналистам, что «главная задача власти — это запугать угрозой незаконного уголовного преследования и политическими репрессиями».

По словам Медведчука, власть делает это специально.

«И то, что сегодня расследуется уголовное дело, то, что предъявлены необоснованные, незаконные обвинения, которые инкриминируются, и то, что я нахожусь сегодня в рамках меры пресечения под домашним арестом, — это все попытки запугать меня, тем самым запугать партию и народных депутатов. Ни я, ни народные депутаты этого не испугались и не испугаются», — сказал политик. Обыски у членов семьи Медведчука. ОПЗЖ обвиняет Зеленского в узурпации власти

Медведчук отметил, что настоящей причиной преследований является его критика провалов власти.

«Это те провалы, о которых мы слышим, знаем, которые ощущаем и понимаем каждый день. Это отсутствие мира, я уже говорил. Это рост коммунальных расходов, уровень жизни в целом, уровень доходов, это естественно. И приближение осени еще более остро зафиксирует все эти многочисленные проблемы в социальной и экономической сфере», — подчеркнул он. И добавил, что продолжит «выступать против курса Зеленского, который ведёт страну в никуда».

Что касается решения Апелляционного суда, то политик подчеркнул: «Это не правовое решение, а исключительно политическое…»

«В данном случае, когда я говорю о политическом решении, я понимаю, что это давление власти, которая возглавляется лично президентом Украины (Зеленским. — Ред.)…» — сказал Медведчук. Он добавил, что «с момента его (Зеленского. — Ред.) угроз 19-го года» и по сей день «продолжается фальсификация и фабрикация… уголовных дел Службой безопасности Украины», продолжается борьба с оппозицией — делается всё для того, «чтобы закрыть рот оппозиции… чтобы отвлечь внимание людей от тех проблем, которые существуют в стране».

По словам Медведчука, он и его политические соратники по партии продолжат борьбу «за независимость судебной власти от влияния как внутреннего, так и внешнего». Медведчук и права человека. Лидер украинской оппозиции обратился в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, политик подтвердил, что он выступает «против действий власти, возглавляемой Зеленским, который превратил (Украину. — Ред.) из страны бедной, при Порошенко, в страну нищую».

Ранее в ОПЗЖ заявили, что «содержание Виктора Медведчука под домашним арестом — антиконституционный произвол власти».

Напомним, 2 февраля 2021 года Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK (их связывают с депутатом Рады Тарасом Козаком). 26 февраля журналисты закрытых Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), но и он продержался в эфире всего один час (сейчас канал продолжает вещание в YouTube).

20 февраля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против восьми человек, среди которых — Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.