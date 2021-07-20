Сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского взяла курс на уничтожение судебной ветви власти. Его слова приводит украинское интернет-издание «Вести» 20 июля

«Я хочу обратить ваше внимание… в отношении давления на судебную власть. Это очень важный аргумент, потому что, на наш взгляд, команда при власти, которой руководит господин Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти — судебной ветви власти. Я хочу напомнить ряд событий», — заявил он.

Судебная реформа Зеленского: украинские суды превратят в инструмент обслуживания внешнего управления © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Потом под влиянием Венецианской комиссии и других международных организаций этот законопроект был отозван.

Позже, по его словам, прекратились полномочия членов Конституционного суда. Медведчук отметил, что, таким образом, «власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд и на судебную ветвь власти, чтобы полностью подчинить ее внешнему управлению».

2 февраля Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет.

Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 26 февраля журналисты закрытых Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний».

20 февраля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко.