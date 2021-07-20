«Я хочу обратить ваше внимание… в отношении давления на судебную власть. Это очень важный аргумент, потому что, на наш взгляд, команда при власти, которой руководит господин Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти — судебной ветви власти. Я хочу напомнить ряд событий», — заявил он.
По словам Медведчука, сначала был внесен законопроект, и оказывалось давление на Раду для того, чтобы «распустить и прекратить полномочия Конституционного суда Украины».
Потом под влиянием Венецианской комиссии и других международных организаций этот законопроект был отозван.
Позже, по его словам, прекратились полномочия членов Конституционного суда. Медведчук отметил, что, таким образом, «власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд и на судебную ветвь власти, чтобы полностью подчинить ее внешнему управлению».
2 февраля Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет.
Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 26 февраля журналисты закрытых Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний».
20 февраля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко.