Германия пригрозила России санкциями за антиукраинские действия и взяла на себя обязательства по сохранению транзита через Украину. Но глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что переговоры с немецким правительством на эту тему неуместны, вести их Киев должен только с Москвой

Наступил август 2021-го — месяц, когда должен быть запущен «Северный поток-2». Это стало возможным благодаря достигнутым договорённостям США и Германии, однако сейчас, когда многолетние разногласия преодолены и остаются считанные дни до прокладки последних метров газопровода, со стороны обеих стран вновь зазвучали заявления против «Северного потока-2». Дробницкий сказал, какую цену заплатила Меркель за разрешение США достроить «Северный поток - 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Американская Палата представителей одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, который предусматривает запрет на отказ президентом США Джо Байденом от введения санкций против участников энергетического проекта. Однако для окончательного принятия документа необходимо ещё решение Сената.

Тем временем 12 сенаторов выдвинули Белому дому и Министерству финансов США ультиматум с требованием ввести дополнительные ограничительные меры в отношении газопровода. Как отмечает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, все они члены Республиканской партии, следовательно, это продолжение внутриполитической возни, не более, но их поступок — откровенный и циничный шантаж.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Белый дом может через законодателей-демократов попытаться заблокировать поправку, одобренную Палатой представителей, которая по своей сути идёт вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по «Северному потоку-2».

«Для Байдена это серьёзный вызов. Новой американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнёрами. Что же касается американских конгрессменов, их действия в отношении «Северного потока-2» прежде всего ориентированы на внутреннего потребителя. И не стоит забывать о лоббистах поставок в Европу американского сжиженного газа. Очередной пример недобросовестной конкуренции. Однако на запуск СП-2 все эти «ритуальные пляски» вряд ли уже смогут повлиять», — написал парламентарий в Telegram-канале. Украинский эксперт придумал, что Киеву потребовать у США из-за «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Риторику против проекта поддержал и председатель ХДС, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita в ходе визита в Польшу.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза. Тем самым мы предотвратим использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия. Безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики. Германо-американское соглашение (по «Северному потоку — 2». — Ред.) даёт нам в руки инструмент, посредством которого мы сможем сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», — сказал немецкий политик.

Хотя месяц назад на панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности, Лашет говорил, что «Северный поток-2» — это чисто экономический проект, и не важно, как поступает газ — по морю или по земле, — он всё равно остаётся газом. В этой связи всё в порядке в том, что есть такой проект и что он скоро будет завершён. Правда, при этом Лашет отметил, что геостратегическое влияние проекта было оговорено — он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства.

Эксперты отмечают, что ничего нового в заявлении Лашета в интервью Rzeczpospolita нет, так или иначе он вынужден поддерживать партийную дисциплину.

«С другой стороны, заявление о приоритетности интересов Украины для Германии несколько странно звучит в устах государственного деятеля ФРГ. Скорее всего, Лашет в качестве канцлера будет в своей деятельности руководствоваться прежде всего экономическими интересами собственной страны, а не киевских властей», — считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. «Вы им это не подсказывайте». Симонов о том, почему Украина не критикует «Турецкий поток» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Константин Косачёв подчёркивает, что надо понимать контекст, в котором прозвучали слова Лашета, а именно — интервью польской газете: аудитория соответствующая, жёстко антироссийская, отсюда и тональность комментария. Кроме того, по слова председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, немцы делают подобные заявления не для России, а для США, которых нужно успокоить. А также для антироссийски настроенных избирателей накануне выборов в Бундестаг.

«Но действующее руководство ФРГ понимает, что, хотя для России «Северный поток» — безусловно, выгодный проект, всё же он был в своё время инициирован самой Германией для того, чтобы обезопасить движение углеводородов после газовых скандалов Украины с Россией, а также что его реализация необходима для того, чтобы промышленность Германии работала полноценно», — добавил сенатор.

При этом всё более важное значение «Северный поток-2» приобретает не только для Германии, но и для США, как отметил политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру, поскольку американцам нужно, чтобы европейские союзники смогли восстановить свои национальные экономики.

При этом, по словам директора по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдора Лукьянова, произойти может всё что угодно, но уже после запуска «Северного потока-2» — когда заключены договорённости, когда поступает газ, важный для энергобаланса, можно объявлять всякие санкции, но во вред себе Германия действовать не будет. А вред этот будет больше, если придётся прерывать уже действующую коммуникацию.

Заключая сделку с США по «Северному потоку-2», Германия взяла на себя обязательство добиться продления контракта о транзите российского газа через Украину после запуска газопровода, пролегающего по дну Балтийского моря. Только вот в Киеве не считают, что Берлин должен играть главную скрипку в решении этого вопроса. Война только начинается. Почему «Нафтогазу» не нужен транзит через Украину?

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иноагентом) сказал: «К сожалению, переговоров (с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года. — Ред.) нет, а переговоры с немецким правительством о продлении контракта с «Газпромом» тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с «Газпромом».

При этом, добавил он, Киев настаивает на том, чтобы параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с «Газпромом», шли переговоры с европейскими компаниями. Поскольку украинская сторона заинтересована в том, чтобы не только «Газпром», но и европейские компании бронировали мощности, причём не после 2024 года, а прямо сейчас.

Москва от украинского маршрута отказываться не собирается и, по словам Косачёва, будет исходить из того, что до тех пор, пока Киев не будет превращать свой трубопровод в инструмент энергетического оружия, тема транзита будет оставаться в экономической, а не в политической плоскости.

«И определяться она будет только двумя факторами: объёмы европейских закупок российского газа, обуславливающие необходимость транзита, и техническое состояние украинской части трубопровода, определяющее его конкурентоспособность», — добавил сенатор.