Неонацистский скандал с неароматным неофашистским душком взорвался и в «граде на холме» мировой демократии. Более того, в самом сердце и мозговом центре его дипломатии - в Государственном департаменте США. В этом почтенном учреждении кто-то вырезал свастику на стене лифта. Грубо и зримо

Посольство США одобрило нацистский вариант формы сборной Украины © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Поскольку свастика появилась рядом с офисом спецпосланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом, дело сразу перевели в проявление этой самой юдофобии.

«Антисемитизму нет места в Соединенных Штатах, и уж точно — в Госдепартаменте», — вещала замглавы пресс-службы этого ведомства Джалина Портер.

Но особенно старался побороть антисемитизм в лифте госсекретарь США Энтони Блинкен, что само по себе понятно.

Потомок киевских евреев, которые сбежали за Атлантику от погромов, он на генетическом уровне чувствует это гнусное и позорное явление. Он оперативно разослал всем сотрудникам департамента электронное письмо с осуждением вандализма и особо отметил: «Как это болезненно напоминает нам: антисемитизм — не пережиток прошлого. Он по-прежнему силен в мире, в том числе и у нас. И это отвратительно. Ему нет места в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте или где-нибудь еще. И мы должны быть безжалостны в том, чтобы противостоять этому».

Другое направление поисков злоумышленника — покушение людей с террористическими наклонностями на безопасность. И вообще в США, и в Госдепе в частности. Как во время январского этого года захвата возмущенными американцами здания Капитолия, расположенного неподалеку. Мол, «внутренние террористы» посягают на святое.

И многие в США не сомневаются, что и в этом деле демократы узрят след и странную прическу экс-президента республиканца Дональда Трампа и неслабо на этом похайпуют. Дескать, лезет рыжий обратно во власть, готовит реванш-2024.

Однако уже понятно и другое: в этом деле никогда не будет сказано о двух основополагающих вещах, за которые как раз и ответственен Госдеп США, являясь их идеологом и главным проводником не только в Америке, но и по всему миру. И особенно это заметно сегодня в Украине, находящейся под внешним управлением именно людей из Госдепа, которые непосредственно и замутили «Евромайдан-2014». Организовали его и даже проплатили.

В том числе и печенками из пакета Виктории Нуланд, которая сегодня карьерно выросла именно в Госдепе.

Будущие раввины из США и Израиля подверглись дискриминации на Украине © Объединённая еврейская община Украины

Антисемитизма в чистом виде это тоже касается. Особенно если он помогает, например, в арабском мире или на Ближнем Востоке посеять межнациональные волнения и хаос, в которых США, как в мутной воде, ловят золотые рыбки своей выгоды. Остальные же проявления ксенофобии (особенно русофобия) вообще используются мудрагелями-политтехнологами из США как технологические приемы и инструменты для достижения нужных политических результатов.

Во-вторых, согласно двойным стандартам русофобия, национализм, доведенный до крайней степени неонацизма, активно используется Западом на постсоветском и даже постсоциалистическом пространстве Восточной Европы для двух целей:

а) выведения охваченных русофобией стран из-под геополитического влияния России. Русофобия, антикоммунизм и антисоветизм преподносятся людям и пропагандируются как средства избавления от «российской колонизации»;

Б) разрыва духовных скреп, идеологического сходства и даже культурно-родственных связей между Россией и бывшими ее союзниками по бывшим СССР и социалистическому лагерю Восточной Европы.

С подачи идеологов Запада антикоммунизм и антисоветизм в бывших советских республиках и социалистических странах однозначно культивировались не только в виде жесточайшей русофобии и ненависти к России, которая якобы их колонизировала, но еще и в виде антиколониальной борьбы за свое освобождение. Так все выглядело более благородно и как бы исторически оправданно, мейнстримно.

Подстрекатели. Американские ласки для украинских нацистов © Facebook, Герман Кригер Адольфа Гитлера или итальянского фашизма Бенито Муссолини в годы Второй мировой войны. Коллаборационисты, с оружием в руках или без оного служившие нацистам и фашистам, преподносятся в новых странах сейчас как «герои национально-освободительных войн», «борцы за независимость». От России, разумеется.

Им ставятся памятники, воздаются воинские и прочие государственные почести, разрешаются марши по улицам и площадям городов вместе с новыми их поклонниками и духовно-идеологическими наследниками, которые дорвались уже и до верховной власти. Например, в странах Прибалтики, где разрешено и приветствуется то, что запрещено и даже наказуемо в той же соседней Европе. В сотне-другой километров на запад.

Аналогичный процесс сегодня наблюдается и в Украине, где законом 2015 года одинаково жестко запрещена нацистско-фашистская и коммунистическая символика. Но за красную звезду на футболке или на флаге или георгиевскую ленту в честь Дня Победы можно получить реальный или условный тюремный срок, а на прославление верности гитлеровским коллаборационистам из дивизии СС «Галичина», на ношение и пропаганду их символики нет никакой реакции, а уголовные дела даже не возбуждаются.

В детских лагерях, контролируемых и отданных на откуп неонацистам, уже выкладывают свастику детскими телами. Взрослые и дети вскидывают руки в зиговании, а всем это преподносится как «римский салют» или и того круче — отправление неких языческих культов.

А, например, буквально на днях в Полтавской области, в Кременчуге, обнаружили огромную свастику на детской площадке, а в Хороле местный мэр вышел праздновать день ВМФ с военно-морским флагом СССР. В первом случае нацполиция отказалась даже выезжать на обезображенную детскую площадку, а против мэра Хорола возбуждено уголовное дело — ему грозит до 5-10 лет тюрьмы.

И все ведь легко объяснимо: Украина борется с «российским агрессором» и освобождается от зависимости от него. А внешние кураторы — представители того же Госдепа США, живущие и работающие за гранты от него же, — следят и контролируют, чтобы было так, а не иначе.

Так что нет ничего удивительного, что свастика добралась и до Госдепа. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Это ответка, духовная «сдача» от посеянного и культивируемого по всему миру. Она догнала Госдеп. И трудно отделаться от мысли, что с его же подачи…