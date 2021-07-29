Через две недели американскому миллиардеру Джорджу Соросу исполнится 91 год. Продолжаем публикацию цикла материалов о нем и его влиянии на политику в Европе. В июле 2021 года Северная Македония начала выпускать паспорта с новым названием страны. Первым новый паспорт получил премьер-министр этой страны Зоран Заев, давний воспитанник Джорджа Сороса

«Бывшая Югославская Республика Македония» — а именно под таким названием эта страна была признана в мире до февраля 2019 года — стала очередной частью бывшей Югославии, в которой Джордж Сорос сменил власть на полностью лояльную Западу.

Вышло дешевле и проще, чем в соседней Сербии, которую даже после бомбардировок НАТО пришлось готовить к цветной революции больше года.

Сербия: первая цветная революция в XXI веке

Джордж Сорос начал свою деятельность в этой балканской стране ещё во времена существования Социалистической Федеративной Республики Югославия, основой которой являлась Сербия. Куратором программ Сороса в Белграде стала Соня Лихт — ветеран диссидентского движения, которая боролась ещё против режима Тито, причём начиная с 1966 года. Джордж Сорос. Биографическая справка © © РИА Новости. Сергей Гунеев / © РИА Новости. Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Фонд «Открытое общество — Югославия» был основан в 1991 году (ныне носит название «Открытое общество — Сербия»). В 1996 году Верховный суд Югославии уже отменял его регистрацию, но после пяти месяцев беспрецедентного международного давления и организованных Соросом протестов внутри страны деятельность фонда опять разрешили.

Открытой информации о том, сколько структуры Сороса потратили на территории Сербии, не существует. Причина, очевидно, в том, что именно эта страна стала полигоном для отработки технологии цветных революций в XXI веке.

В октябре 1998-го за деньги Сороса группой активистов, руководивших студенческими акциями 1991-1992 и 1996-1997 годов, в Сербии было создано Движение «Отпор». Символ движения — кулак — был придуман так, чтобы простейшим способом, с помощью баллончика краски, его можно было нарисовать в общественных местах, и при этом чтобы он был бы хорошо виден и узнаваем.

Название организации «Студенческое движение "Отпор"» давало понять, что речь идет о молодых, решительных и прогрессивных людях. Цель его — свержение режима Слободана Милошевича, метод борьбы — формально ненасильственный. «Хотел задушить мерзавца»: Жириновский рассказал, как чуть не прикончил Сороса © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Уже в начале ноября 1998 года была начата серия уличных акций и представлений, следующая заранее продуманной стратегии ненасильственных методов борьбы (собственно, термин «цветная революция» происходит от одного из них — забрасывания правоохранителей цветами, цепляние цветов на полицейские щиты и т.п.).

Концепция ее была основана на юморе, осмеянии и критике режима и отдельных его представителей, чтобы в шутливой форме объяснять ситуацию в стране и привлекать симпатии граждан — всё по инструкциям Джина Шарпа из книги «От диктатуры к демократии».

Оппозиционные газеты изображали кулак и девиз: «Грызи систему, да здравствует Отпор». Комитеты «Отпора» были организованы в Белградском университете, где добились смещения ректора. Однако после 24 марта 1999-го «Отпор» оказался на грани провала из-за начала натовских бомбардировок Сербии, и ему на время пришлось уйти в тень.

«Отпор» возобновил свою работу в августе 1999-го, по окончании бомбардировок. Получив дополнительное финансирование от Сороса, организация стала снимать помещения для своих офисов по всей Сербии. Если поначалу «Отпор» действовал в четырех университетских и нескольких крупных городах, то в феврале 2000-го в Сербии было уже 160 его общин. Его преобразовали из «студенческого» в «народное» движение.

По некоторым данным, к выборам 2000 года численность «Отпора» превышала 100 тысяч человек. Большую часть составляли люди от 19 до 24 лет (41%), остальные — о 18 лет (30%) и более 25 (29%), то есть в основном студенты (51%) и школьники (30%), намного меньше было рабочих, безработных, менеджеров. Пашинян выгоден. Эксперт о том, правда ли в Армении окончательно установился «соросовский режим» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Появление организации «Отпор» привлекло значительное количество молодежи из сельских регионов.

«Отпор» стал узловой структурой, через которую западные спецслужбы вели работу с оппозиционными организациями. Под влиянием американских инструкторов, действующих через «Отпор», лидеры оппозиции подписали соглашение о сотрудничестве и в январе 2000 года сформировали Демократическую оппозицию Сербии (ДОС).

В тот момент коалиция ДОС насчитывала 19 партий и вышла на выборы с единым кандидатом в президенты, Воиславом Коштуницей.

Информационное агентство АР со ссылкой на источник в Госдепартаменте США сообщало в октябре 2000 года, что Америка в течение года перед выборами оказала «демократическим силам Сербии» помощь в размере 35 миллионов долларов. В основном это были средства, перечисленные по каналам неправительственных организаций на покупку технических средств, оборудования и бумаги для независимых газет, организацию предвыборной кампании.

ЕС за 10 лет потратил на те же цели 140 миллионов долларов.

Акции протеста начались сразу после досрочных выборов президента Югославии, прошедших 24 сентября 2000 года. Избирком объявил, что ни один кандидат не набрал минимального количества голосов и необходимо провести второй тур.

По утверждению лидеров оппозиции, её кандидат набрал больше половины голосов. Сам Воислав Коштуница заявил также о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе голосования. Титулованная любительница Сороса: соцсети о кадровых назначениях в «Нафтогазе» © Facebook, Світлана Заліщук

По всей стране начались протесты. К 5 октября в Белград съехались сотни тысяч митингующих. Против участников митингов силовыми ведомствами применялись спецсредства, а затем и табельное оружие. В результате столкновений между силовиками и демонстрантами последние овладели зданием парламента Югославии, а затем взяли штурмом телецентр Белграда.

В ходе последнего эпизода отличился Любисав Джокич, протаранивший на принадлежавшем ему бульдозере ограду комплекса телецентра — именно поэтому протесты позже назовут «бульдозерной революцией».

Командиры расквартированных в столице подразделений армии и полиции вступили в переговоры с лидерами оппозиции и достигли с ними соглашения о соблюдении силовиками нейтралитета в обмен на отсутствие враждебных акций со стороны противников Милошевича.

Несмотря на официально мирный характер протестов, тысячи участников манифестации разграбили и разгромили здание парламента. В огне пожара в Центризбиркоме сгорели избирательная документация и бюллетени, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть факт победы Воислава Коштуницы в первом туре президентских выборов стало невозможно. Расколотый «Голос». Почему в Раде развалилась фракция «соросят» © Facebook, Голос

Слободан Милошевич подал в отставку вечером 6 октября 2000 года. В декабре 2000 года прошли парламентские выборы, на которых победу также одержала демократическая коалиция. Первая цветная революция окончательно победила, и позже подобный сценарий захвата власти прозападными силами будет реализован в Грузии, на Украине и в Киргизии.

Правда, Эдуарду Шеварднадзе, Виктору Януковичу и Аскару Акаеву позволили выехать за границу, а вот Слободан Милошевич был арестован в собственной резиденции 1 апреля 2001 года по обвинению в превышении должностных полномочий и коррупции и 28 июня был передан Гаагскому трибуналу.

Процесс по его делу так и не был закончен, поскольку 11 марта 2006 года Милошевич скончался в тюрьме.

С 2004 по 2012 год президентом Сербии был ставленник Запада Борис Тадич, который под лозунгом «скорейшей интеграции в ЕС» сдал ключевые интересы страны. Именно Тадич подготовил почву для признания независимости так называемой «Республики Косово», которая по Конституции Сербии является автономной областью Косово и Метохия.

А во времена преемника Тадича, Бориса Николича, в Брюсселе было подписано соглашение о нормализации отношений между Белградом и де-факто властями в Приштине (столица Косово).

Подписание этого соглашения, которое в Брюсселе и Приштине считали решающим шагом к признанию независимости «Республики Косово», и его реализацию Белградом в одностороннем порядке всеми силами поддерживали структуры Сороса в Сербии.

Однако с апреля 2014 года, когда премьер-министром Сербии стал Александр Вучич, «игра в одни ворота» с косовскими албанцами была приостановлена. Когда же в июне 2017-го Вучич был избран президентом Сербии, ему даже удалось добиться отзыва признания Косово несколькими странами мира. Сорос будет платить украинским блогерам и СМИ © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Ныне Александр Вучич, который пытается укрепить суверенитет Сербии, ориентируясь не только на Запад, но также на Россию и Китай, находится под огнём критики многочисленных организаций из сети Сороса, а также связанных с ними СМИ, многие из которых принадлежат американским компаниям.

Это и неудивительно, ведь ещё в 2018-м посол США в Белграде отметил, что с 2001 года Соединённые Штаты вложили в Сербию для «укрепления демократического управления» 748 миллионов долларов. Учтены ли в этой сумме деньги Джорджа Сороса — неизвестно.

Македония — ещё одна «история успеха Сороса» на Балканах

Фонд «Отрытое общество — Македония» был зарегистрирован в этой бывшей югославской республике, которую в Белграде до сих пор многие называют «Южной Сербией», в 1992 году.

За время его работы в «македонскую демократию» Соросом было инвестировано более 100 миллионов долларов, 90 процентов активных НПО в Македонии были созданы при его поддержке. При этом миллиардер финансировал не только «третий сектор», но и напрямую власти Македонии: в 1993-м он выделил им беспроцентный кредит на 25 миллионов долларов для закупки энергоносителей.

До 2006 года, пока в стране правил Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), Сорос имел в Македонии безграничное влияние. Данный период ознаменовался для страны грабительской приватизацией, стагнацией промышленности и всеобщим застоем в государстве.

После прихода к власти партии «Внутренняя македонская революционная организация» (ВМРО), который сопровождался субсидиями сельскому хозяйству, оживлением производства, повышением социальных выплат и уровня в жизни в целом и даже выделением студентам ваучеров на электронику для обучения (ноутбуки и планшеты), влияние Сороса заметно уменьшилось, и он стал гораздо больше внимания уделять не политическим силам страны, а именно общественному сектору. Кнырик сказал, как сделать так, чтобы Украина не душила аналоги российских «фондов Сороса»

В 2015 году в стране началась острая фаза внутриполитического конфликта: в адрес оппозиционного лидера Зорана Заева из СДСМ были выдвинуты обвинения в «сотрудничестве с иностранной разведкой с целью свержения правительства». Тогда в проправительственных македонских СМИ активно спекулировали на теме того, что неназванными спецслужбами являются британские и американские, а за самим Заевым стоит британский посол.

Зоран Заев в 2005-2016 годах был мэром большого по македонским меркам города Струмицы, который много лет получал финансирование от фонда Сороса, до сих пор на главной странице фонда «Отрытое общество — Македония» находится ссылка на сайт «Общественного центра Струмицы».

В ответ сторонники Заева начали ряд массовых протестов, откровенно разыгрывая сценарий очередной цветной революции. Сам оппозиционер обвинил премьер-министра от ВМРО Николу Груевски (сторонника Путина и строительства российского газопровода через Македонию) в незаконном прослушивании 20 тысяч македонских граждан.

А катализатором протеста стало решение президента страны Георге Иванова прекратить уголовное преследование 56 политиков, чиновников и сотрудников силовых ведомств, которым были предъявлены обвинения в организации прослушки. «Я ваш настоящий президент»: СБУ вступилась за Сороса © © РИА Новости. Сергей Гунеев / © РИА Новости. Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ситуацию должны были урегулировать досрочные парламентские выборы, которые несколько раз переносились, но в итоге состоялись в декабре 2016 года. Однако выборы не уладили конфликт окончательно — правящая партия и оппозиционный Социал-демократический союз, к тому времени возглавляемый Заевым, получили почти равное количество голосов.

Хотя ВРМО сохранила незначительное преимущество, однако не могла сформировать новую коалицию. Затяжная коалициада продолжалась всю зиму и весну 2017-го, оставляя страну в подвешенном состоянии.

Страну сотрясали контрмитинги, на которых оппозиционеры требовали назначить премьер-министром Зорана Заева, а сторонники власти — запретить деятельность структур Сороса в Македонии.

Запад откровенно поддерживал оппозицию: 27 февраля 2017-го USAID сообщило о заключении с Фондом Сороса договора на сумму 2,54 млн долларов, которые должны быть направлены на развитие «гражданского активизма», «мобилизацию» и «вовлечение граждан в общественную жизнь».

В апреле 2017 года под давлением Запада была сформирована коалиция между СДСМ и партиями албанского меньшинства (составляет 25% населения Македонии).

После того как окружённый сторонниками Заева парламент Македонии избрал спикером этнического албанца Талата Джафери, сторонники ВРМО прорвали блокаду и взяли здание парламента штурмом, но это только упростило приход Заева к власти — 1 июня 2017 года он был объявлен премьер-министром Македонии.

Новое правительство имеет безоговорочную поддержку Запада и ускоренными темпами ведёт Македонию в НАТО. В январе 2019 года по требованию Греции и Запада в целом парламент Македонии решил переименовать государство в «Республику Северная Македония», несмотря на провал референдума по этому поводу (до тех пор, в связи с требованиями Греции, страна была признана под названием «Бывшая Югославская Республика Македония»).

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Примечательно, что Македония является очередным примером того, что для Запада воспеваемая им демократия на самом деле не имеет никакого значения. Накануне референдума о переименовании страны фонд «Отрытое общество — Македония» запустил специальную информационную кампанию о преимуществах членства в НАТО и ЕС.

Однако когда референдум провалился, все решения были приняты парламентом без оглядки на волю народа.

Действительно, не для того же Сорос потратил в Македонии 100 миллионов долларов, а Запад в целом намного больше, чтобы какое-то голосование могло им помешать. Кстати, переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС так и не начались, но об этом ставленник Сороса Зоран Заев, до сих пор сохраняющий пост премьер-министра, предпочитает лишний раз не вспоминать.