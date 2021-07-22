Деолигархизация Украины пойдет стране на пользу, но президенту Зеленскому на этом пути важно не впасть в авторитаризм, предупреждают западные СМИ. Впрочем, главе Украины так и не удалось стать «все контролирующим правителем»

Зачем Зеленскому деолигархизация

Президент Украины Владимир Зеленский попытался поднять свои рейтинги, возродив собственное предвыборное обещание протолкнуть «деолигархизацию» страны, пишет бывший советник по Европе в МИД Великобритании Дэвид Кларк в статье для бельгийского издания EUobserver.

Первым шагом, отмечает автор, стал запрет трех телеканалов, находившихся под контролем Виктора Медведчука, а также его последующий арест по подозрению в государственной измене.

«Это только начало, — обещает Зеленский. — Таких мер будет еще много, пока украинские олигархи не будут поставлены на место и низведены до статуса обычных крупных бизнесменов». «Конфликт коррупционных интересов»: Разумков рассказал обо всех минусах закона Зеленского об олигархах © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Способность некоторых миллиардеров распространять контролирующее влияние на страну было проблемой с первых годов независимости Украины, поэтому действия по ограничению их власти должны быть восприняты всем миром положительно, считает Дэвид Кларк. Однако, продолжает он, «деолигархизация» — расплывчатая концепция, у которой может быть несколько способов применения.

«Существует множество признаков того, что основная цель Зеленского заключается в том, чтобы укрепить свое собственное влияние. Среди них — готовность устранить должностных лиц с формально независимыми функциями», — говорится в статье.

Чтобы положить конец политическому вмешательству и другому коррупционному влиянию, сообщает Дэвид Кларк, нужно реформировать и судебную систему. В бизнес-кругах не верят в готовность суда защищать их права на собственность, поскольку коррумпированных судей и должностных лиц продолжают терпеть.

В статье отмечается, что некоторый прогресс был достигнут с основанием Высшего антикоррупционного суда благодаря благотворному давлению со стороны западных союзников Украины. Однако это не будет продолжаться долго, если система продолжит защищать обвиняемых в коррупции старших судей.

По мнению автора материала, если украинские власти не примут мер, то западным странам стоит рассмотреть идею напрямую ввести санкции против наиболее коррумпированных судей. Рада разрешила западным экспертам заняться украинскими судьями © СС0, Pixabay

«Иностранные партнеры Украины положительно встретили видимую приверженность Зеленского к сокращению влияния олигархов как возможность направить страну на новый путь развития. Однако они должны также задавать сложные вопросы о его склонности к централизации власти и о том, принесут ли эти реформы необходимые Украине изменения», — убеждён Кларк.

Есть достижения, но проблем — больше

Из Украины регулярно приходят позитивные новости, пишет Валерий Сайковский в статье эстонского издания Postimees. Экспортные доходы Украины растут, на Донбасс снова вернулось относительное спокойствие.

Но раскол в обществе усиливается, отмечает автор, внешняя политика зашла в тупик, коммунальные проблемы нарастают, и осени все ждут с большим беспокойством. Да и медовый месяц в отношениях с Западом закончился, то есть не исключены проблемы во внешней политике.

«Очень непросто понять, куда идет Украина», — подчёркивает Сайковский.

Украина и Польша формируют новую «Речь Посполитую», но это не поможет — Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Никто из высших украинских чиновников, заподозренных в злоупотреблениях, не был осужден после Майдана. Против Порошенко возбуждено 13-15 уголовных дел, но вот уже полтора года ничего не движется. Провал выполнения Украиной парижской декларации, подписанной лидерами "нормандской четверки", очевиден. Состояние законности и свободы слова при Зеленском многие оценивают скорее как движение назад», — перечисляет автор.

Отдельно в статье упоминается внешняя политика Зеленского, который продолжает традиции пятого президента Порошенко.

«Просить кредиты, коллекционировать заверения поддержки Украины в целом и остановки строительства СП-2 в частности, рассказывать всем о вероломстве РФ и невозможности выполнить соглашения по Донбассу.

Наступил момент, когда страна пожинает плоды этой простоты: строительство СП-2 заканчивается, западные лидеры объяснили Зеленскому безальтернативность договоренностей 2016 года и поставили ребром вопрос о борьбе с коррупцией.

Начались обиды на Запад, в окружении президента заговорили о серьезных претензиях и целесообразности наладить отношения с коммунистическим Китаем (отдельный вопрос — как это сочетается с истеричной декоммунизацией в стране)», — пишет издание.

Эксперт: Напор со стороны Киева навредил украинской дипломатии © president.gov.ua

Многое говорит о том, отмечает автор статьи, что Зеленский стремится стать украинским Наполеоном, все контролирующим правителем. Но гораздо больше происходящее ныне «напоминает правление Керенского, непревзойденного оратора, готового обещать что угодно, двигающегося без плана на волнах стихии, без принципов и мыслей о завтрашнем дне».

«Чем закончилось правление Александра Федоровича, мы все помним. Не дай бог это пережить Украине», — заканчивает статью Валерий Сайковский.

По материалам Иносми.ру.