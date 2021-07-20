В ходе саммита «Ассоциированного трио» в Батуми президенты Грузии, Молдавии и Украины пригрозили Евросоюзу подачей заявок на вступление в ЕС. Но Брюссель предлагает взять не членством, а деньгами

Киевские власти в последнее время любят «соображать на троих». Так, в конце июля прошлого года главы МИД Украины, Польши и Литвы подписали декларацию о создании «Люблинского треугольника», предусматривающего углублённое сотрудничество трёх стран в политической, экономической и социальной сферах, с акцентом на безопасности и противодействии «гибридным угрозам со стороны России».

А 17 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе со своими коллегами из Грузии и Молдавии объявили о создании «Ассоциированного трио» — формата сотрудничества трёх бывших советских республик по вопросам европейской интеграции. Люблинский многоугольник: три пишем, четыре в уме © Twitter, dmytrokuleba

«Украина, Грузия и Молдавия имеют особый статус ассоциированных партнеров в наших отношениях с Евросоюзом. Мы все сделали свой европейский выбор, подписали соглашения об ассоциации и, мы, конечно, хотели бы стать членами ЕС в будущем. Мы сегодня согласились формализовать этот статус, и вместе продолжать двигаться по пути к европейской интеграции», — сказал тогда Кулеба.

По его словам, «Ассоциированное трио» также должно сыграть важную роль в том, чтобы подготовить следующую встречу «Восточного партнерства». Как известно, это программа сотрудничества ЕС не только с Украиной, Молдавией и Грузией, но также с Белоруссией, Арменией и Азербайджаном, основанная в 2009 году.

Фактически речь шла о том, чтобы предоставить Киеву, Кишинёву и Тбилиси некий особый статус в рамках «Восточного партнёрства». Ведь Армения вместо соглашения об ассоциации с ЕС подписала с Брюсселем лишь соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (при этом оставаясь членом ЕврАзЭС и ОДКБ), с Азербайджаном переговоры о подписании аналогичного документа идут без заметного прогресса, а Белоруссия в конце июня и вовсе заявила о приостановке участи в «Восточном партнёрстве».

Однако евробюрократы упорно держатся за эту программу — ведь на неё выделены средства в бюджете Евросоюза. Потому неудивительно, что в начале июля официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Набила Массрали уточнила: «Мы приветствуем инициативу и сотрудничаем в рамках «Восточного партнерства», помня о принципах инклюзивности и дифференциации, а также двусторонних отношений с каждым из партнёров».

«Ассоциированному трио» пообещали деньги, а не членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, которому ныне очень нужны хотя бы символические внешнеполитические успехи, пытался выторговать какие-то бонусы для «Ассоциированного трио» в ходе встречи с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем в рамках конференции по вопросам реформ на Украине, которая недавно прошла в Вильнюсе. Однако это явно не удалось, что продемонстрировал саммит «Ассоциированного трио» на уровне президентов трёх стран, который состоялся 19 июля в Батуми в рамках конференции «Европейский путь Грузии». Вильнюс как новая метрополия для Киева © president.gov.ua

Выступая на ней сразу же после Шарля Мишеля, который говорил о поддержке Грузии, Молдавии и Украины со стороны ЕС и обещал, что «Евросоюз останется сильным и надежным партнером для вашего региона», Владимир Зеленский был не столь оптимистичен. Он заявил, что запланированный на декабрь 2021 года саммит «Восточного партнёрства» является нецелесообразным, если инициатива не получит «политического наполнения и геополитического видения», а сам формат сотрудничества Зеленский назвал «полуживым».

«Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война» — патетически заявил он, и фактически выдвинул обвинения в адрес Евросоюза.

«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских устремлений трёх наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трёх стран, но и для всего континента», — заявил Зеленский, так и не решившись назвать этого «кого-то».

Примечательно, что лишь президент Украины выступал в Батуми от имени всего «трио», в частности, заявив: «В соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше».

Президенты Грузии Саломе Зурабишвили и Молдавии Майя Санду говорили только от имени своих государств. Президенты Украины, Грузии и Молдавии подписали декларацию о вступлении в ЕС © сайт президента Украины

Упоминание пресловутой 49-й статьи вошло и в Декларацию саммита «Ассоциированного трио» в Батуми, причём фактически в стилистике угрозы Брюсселю.

«Предоставление европейской перспективы трём ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Молдова и Украина, как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз», — отмечается в документе.

Напомним, сотрудничество Брюсселя с большинством соседних стран поделено на две категории: политику расширения и политику соседства. В первую группу входят шесть стран Западных Балкан и Турция, Евросоюз официально признает перспективу их членства, и с частью из них ведёт переговоры о вступлении в ЕС. А вот «Восточное партнёрство» — часть политики соседства, потому и не содержит обещания членства. Это не означает, что Украина, Молдавия или Грузия не имеют права подать заявку на членство, но официальная позиция ЕС состоит в том, что время для этого пока не пришло.

Потому хотя Шарль Мишель назвал важной вехой конференцию в Батуми, и приветствовал стремление трёх представленных на ней стран к сближению с ЕС, европейский дипломат в основном говорил о «Восточном партнёрстве» в целом. Он подчеркнул, что эта программа является локомотивом экономического роста и благосостояния Грузии, Украины и Молдавии, при этом указав на необходимость продолжения демократических реформ в странах «Восточного партнерства», направленных на борьбу с коррупцией и за верховенство закона. Зеленского заметили на границе Грузии и Абхазии: это знак © пресс-служба президента Украины

Шарль Мишель вспомнил о 2,5 миллиардах евро, которые Евросоюз выделил странам «Восточного партнерства» на борьбу с COVID-19, и сообщил о планах создания «беспрецедентного инвестиционного пакета» для них — на сумму 2,3 миллиарда евро, с «потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций в регионе». Однако о пропорциях распределения этих денег глава Евросовета ничего не сообщил. При этом в упомянутой совместной декларации трёх президентов прямо сказано, что они подтверждают стабильную поддержку «Восточного партнёрства» и приветствуют предложения ЕС относительно экономического и инвестиционного плана для программы. Намёк на критику Брюсселя содержится лишь в формулировке «мы повторяем свои ожидания по установлению амбициозных долгосрочных целей «Восточного партнёрства» и усилению его стратегического видения».

Две «оккупации» и один «нерешённый конфликт»

В декларации саммита «Ассоциированного трио» не обошлось и без прямых выпадов в адрес России. После ритуальной благодарности за твёрдую поддержку ЕС «суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ Грузии, Республики Молдова и Украины, в том числе путём имплементации соответствующих ограничительных мер, где это необходимо», в документе перечислены претензии Тбилиси, Киева и Кишинёва к Москве.

Стоит отметить использованные формулировки: «попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, её агрессия на Востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешённый конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова».

То есть в Молдавии избегают прямых обвинений в адрес России, а президент этой страны Майя Санду в интервью изданию «Коммерсант», опубликованном 19 июля, выразила надежду на встречу с Владимиром Путиным и заявила, что записанный в Конституции нейтралитет Молдавии останется неизменным. Правда, куда более интересным моментом в этом интервью был выпад в адрес Киева — Санду напомнила о похищении в Кишинёве украинского судьи Чауса. Президент Молдавии назвала эту историю «неприятной» и пообещала обсудить её с Украиной, как и другие «серьёзные вопросы», в том числе вопрос Днестра (между двумя странами существуют неурегулированные пограничные вопросы — Ред.). Арчил Сихарулидзе: Правительство Грузии должно осознать, что кремлефобия ни к чему хорошему не приведет © Sputnik / Vladimir Umikashvili

При этом сообщения пресс-служб Зеленского и Санду о двусторонней встрече были привычно благостными и неконкретными. Единственное исключение — упоминание украинской стороной строительства мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць. Этот мост — ключевой элемент новой дороги Киев-Кишинёв, призванной ещё больше усилить блокаду Приднестровья.

Примечательно, что ни Владимир Зеленский, ни Майя Санду в Батуми не провели двусторонних встреч с формальной хозяйкой саммита «Ассоциированного трио», президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В случае с президентом Украины причиной может быть и нежелание грузинской стороны — ведь гости из Киева, прибыв Батуми, первым делом отправились на границу с Абхазией, на конфликте с которой в Тбилиси в последнее время стараются не акцентировать (ведь даже в декларации саммита мятежные грузинские территории не упомянуты). А вот отсутствие ожидаемой журналистами отдельной встречи двух женщин-президентов было явно продиктовано из Брюсселя, который недоволен действиями грузинских властей.

И проблема не столько в конфликте вокруг прав грузинского ЛГБТ-сообщества, представители которого встречали Шарля Мишеля в аэропорту Батуми, а противники — возле гостиницы «Шератон», где проходила конференция. Куда большее неудовольствие у господина Мишеля вызвали темпы выполнения разработанного при его участии плана по урегулированию внутриполитического кризиса в Грузии. План, в частности, предполагал приостановку назначения судей в Верховный Суд до проведения судебной реформы, что сделано не было.

По словам главы Евросовета, судебная реформа — «главная часть соглашения» и «условие для макрофинансовой помощи Евросоюза Грузии».

«Поспешное назначение судей Верховного Суда полностью не отражает результаты тех консультаций, которые были проведены с международными партнерами, а также с местными заинтересованными лицами», — возмутился он во время выступления на конференции в Батуми.

Кстати, украинские власти — за открытие уголовного дела против судей Верховного Суда и уничижительные выпады в их адрес на сайте президента Украины — Шарль Мишель не критиковал.