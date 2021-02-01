Люблинский многоугольник: три пишем, четыре в уме

Через полгода после создания «Люблинского треугольника» — формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой — состоялось второе мероприятие в его рамках, куда пригласили и Светлану Тихановскую

В минувшую пятницу, 29 января, в формате видеоконференции состоялась встреча глав МИД стран так называемого «Люблинского треугольника»: Украины — Дмитрия Кулебы, Польши — Збигнева Рау и Литвы — Габриелюса Ландсбергиса. По приглашению украинской стороны в части встречи, посвящённой обсуждению ситуации в Белоруссии, также приняла участие экс-кандидат в президенты этой страны Светлана Тихановская. По словам Дмитрия Кулебы после встречи, никаких формальных решений на ней принято не было, но удалось достичь ряда политических договоренностей, которые национальные координаторы «Люблинского треугольника» будут обрабатывать и «класть на бумагу».

Как известно, совместная декларация министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины о создании «Люблинского треугольника» была подписана 28 июля 2020 года в польском Люблине. Город был выбран не случайно: именно тут 1 июля 1569 года была подписана Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, вследствие чего и возникло государство под названием Речь Посполитая двух народов. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Хотя главным предметом сотрудничества является безопасность (собственно, «треугольник» является своеобразной политической надстройкой над литовско-польско-украинской бригадой, базирующейся в Люблине), однако речь также должна идти об экономике, торговле, инвестициях, туризме и инфраструктуре. В ходе первой видеоконференции глав МИД трёх стран, состоявшейся 17 сентября минувшего года, основной задачей формата была определена координация действий по «эффективному противодействию актуальным вызовам и угрозам общей безопасности», а одним из главных приоритетов — «противодействие гибридным угрозам со стороны России», в частности в борьбе с дезинформацией.

Треугольник — лишь основание пирамиды, на вершине которой находятся США

На пресс-брифинге по результатам встречи Дмитрий Кулеба специально подчеркнул, что «Люблинский треугольник» является в первую очередь проектом распространения американского влияния в регионе. «Отдельно мы сегодня обсудили тему взаимодействия между Европой и новой администрацией Соединенных Штатов. Мы договорились, что "Люблинский треугольник" будет приветствовать более активное привлечение США к взаимодействию с регионом Центральной Европы. Считаем, что этот альянс, эта взаимная поддержка будут важным стабилизационным фактором в нашей части Европы и инструментом укрепления демократии и процветания», — отметил глава МИД Украины.

Кулеба также рассказал, что они вместе с коллегами обсудили ряд тем, таких как противодействие COVID-19 и вакцинация населения (которая на Украине, в отличие от Польши и Литвы, ещё не началась). Обсуждалось также противодействие «агрессивной политике РФ в Европе», «российской агрессии против Украины», а также совместные действия для противодействия «гибридным угрозам и дезинформации, источником которой является РФ» — то есть привычные нарративы американской внешней политики. «В этой сфере мы хотим наладить взаимодействие не только между правительствами, но также между признанными экспертами и учеными», — пояснил украинский министр.

О «вкладе» крымских татар в развитие Украины, Польши и Литвы

Дмитрий Кулеба также отметил договорённость глав МИД о том, что предметом их внимания станет вопрос общего исторического наследия, которое подчеркивает общие достижения со времен Люблинской унии и «общие победы над общими врагами». «Мы будем способствовать исследованиям в этой сфере, будем способствовать празднованию соответствующих дат. "Люблинский треугольник" имеет свою общую историю, и мы будем ей гордиться и всячески ее популяризировать», — указал он.

Министр добавил, что стороны уделили внимание культурным связям, которые существовали между польским, украинским и литовским народами, а также вкладу крымских татар в развитие Украины, Польши и Литвы. «Это также будет наш взнос в подъём крымско-татарской культуры, в выяснение её полномасштабной роли в истории наших стран», — пояснил он.

Как известно, польские и турецкие историки оценивают объёмы вывоза славянских невольников в период 1500-1700 годах в районе 2 миллионов человек. Набеги крымцев достаточно серьёзно затрагивали территорию Польши: в 1624-м году в польском Перемышле так много людей оказалось похищено в ходе набегов, что местный католический епископ единовременно дал оставшимся мужьям и жёнам уведённых в полон крестьян право на новую женитьбу. Неменский объяснил, почему Киев и Варшава затягивают Белоруссию в «Люблинский треугольник» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На встрече Кулеба также детально проинформировал коллег о «Крымской платформе» и подготовке к её учредительному саммиту в 2021 году. В свою очередь, глава МИД Польши Збигнев Рау отметил, что Варшава поддерживает этот формат, напомнив о совместном заявлении президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды, подписанном в ходе визита последнего в Киев 12 октября минувшего года.

Будущее «Люблинского треугольника»

По словам Збигнева Рау после встречи, на ней обсуждалась возможность проведения саммита «треугольника» на высшем уровне. Польский министр также отметил, что особенно ценной областью расширенного сотрудничества в широком смысле является «народная дипломатия», охватывающая как молодёжное сотрудничество, подготовку новых кадров для политической и общественной жизни, так и совместные инициативы по освещению позитивных событий из общего прошлого. В этом контексте планируется создание совместного аналитического центра Польши, Украины и стран Балтии. Главы МИД отметили важную роль молодежных контактов и обменов, и договорились работать над созданием общественной платформы, которая объединит молодежь из Украины, Литвы и Польши.

Разработкой детального плана работы «Люблинского треугольника» займутся национальные координатор этого механизма сотрудничества. Ранее ими были назначены заместители глав внешнеполитических ведомств Василий Боднар (Украина), Марцин Пшидач (Польша) и Далюс Чекуолис (Литва), которые также приняли участие в видеоконференции 29 января. План должны утвердить на следующей встрече глав МИД стран «треугольника», принимать которую будет Литва.

На встрече также был утверждён логотип «Люблинского треугольника», который представляет собой зелёную букву L и три полоски в цветах национальных флагов Литвы, Польши и Украины, составляющих римскую цифру III. При этом фактически у логотипа есть два варианта: в одном над литерой L размещена цифра 3, в другом — 3+1. Как объяснил Дмитрий Кулеба, это значит, что к «треугольнику» могут присоединиться «другие игроки».

Белорусский вопрос

Собственно, название одного из этих игроков не является секретом. «Мы бы хотели, чтобы, в конце концов, демократическая Белоруссия присоединилась и превратила «Люблинский треугольник» в «Люблинский квадрат». Но время для этого ещё не наступило. В то же время, мы все понимаем, что ситуация в Белоруссии имеет влияние не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, а на ситуацию в регионе в целом. Поэтому сегодня разговор с Тихановской прошел в региональном формате», — отметил глава МИД Украины.

Как пафосно отмечено на сайте самой Светланы Тихановской, это был «первый контакт лидера демократической Беларуси с представителями Украины». На встрече она предложила, чтобы «Люблинский треугольник» превратился в «Люблинскую четверку» — с участием «демократической Беларуси». «Это было бы исторически справедливо и создало бы условия для более эффективного регионального сотрудничества, офис Тихановской полностью готов участвовать в этой работе» — сказано на её сайте. Как известно, этот офис базируется в Варшаве, где правительство Польши передало белорусской оппозиции одну из дипломатических резиденций под «Белорусский дом».

При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул готовность переговоров и с Александром Лукашенко, которого Украина, Польша и Литва не считают президентом Белоруссии. «Мы готовы к разговору с Александром Лукашенко. «Люблинский треугольник» с самого начала кризиса в Белоруссии предложил свои добрые услуги для способствования урегулированию ситуации и выходу Беларуси на демократический вектор развития», — сказал глава МИД Украины. Кулеба заверил, что «никто ни от кого не закрывается», но разговор должен быть со взаимным уважением и в случае, если белорусская сторона такого разговора захочет. «Навязываться мы никому не будем, но мы открыты к общению. Всё, что может сейчас помочь прекратить насилие в Беларуси, обеспечить демократические трансформации в этой стране — является предметом для разговора, к которому мы готовы», — добавил дипломат. Дмитрий Абзалов: Белоруссию пригласили, как и Украину, в "Люблинский треугольник" - играть против России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Собственно, «четвёртый угол» для Белоруссии был зарезервирован давно. Сразу же после создания «Люблинского треугольника», 1 августа 2020 года Дмитрий Кулеба публично пригласил на будущую встречу глав МИД этого формата министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. А 11 сентября того же года директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл заявил: «Я открою небольшую тайну: «треугольник» ещё в мае должен был быть квадратом, когда мы начинали переговоры с нашими партнёрами».

Напомню также, что 31 августа 2019 года в Варшаве состоялись так называемые «четырёхсторонние консультации» на уровне руководителей органов национальной безопасности США, Польши, Украины и Белоруссии. От Белоруссии в них приняли участие государственный секретарь Совета Безопасности республики Станислав Зась и замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко. Таким образом, Минск не просто нарушил обещание не направлять на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны чиновников высокого уровня, но и продемонстрировал своё намерение и дальше участвовать в создаваемых США антироссийских форматах.