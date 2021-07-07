В среду, 7 июля, в Вильнюсе соберётся почти всё руководство Украины - президент, премьер, множество министров, глава НБУ и вице-спикер Рады. Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба и вовсе прибыли в столицу Литвы днём ранее

В последние месяцы Литва всё больше перетягивает на себя ту роль, которую ранее по отношению к Украине и Белоруссии играла Польша. Главная причина состоит в том, что консервативные польские власти во главе с Ярославом Качиньским в ходе избирательной кампании в США поставили всё на победу близкого им по духу Дональда Трампа. Поэтому неудивительно, что победивший в президентской гонке Джо Байден не спешит поддерживать претензии Варшавы на роль главного провайдера американской политики на киевском и минском направлении. Кроме того, существует и финансовый аспект: Вильнюс реализует все пожелания Вашингтона куда дешевле, чем Варшава.

Последний момент, конечно, важен и для руководства Евросоюза. Однако для Брюсселя перенос центра своих операций на Украине и Белоруссии из Варшавы в Вильнюс в первую очередь является возможностью наказать Польшу, — которая упорно «идёт не в ногу» в вопросах миграции, защиты традиционных ценностей от ЛГБТ и т.п. Литва же демонстрирует абсолютную покладистость в отношении пожеланий евробюрократов. Зеленский рассказал, когда у Украины появится внешнеполитическая стратегия © AP, Efrem Lukatsky

К примеру, 5 июля эта страна первой в ЕС предоставила дипломатический статус «офису Светланы Тихановской» — так называемому «Белорусскому демократическому представительству». Как известно, Польша ещё в сентябре 2020-го предоставила белорусской оппозиции одну из посольских резиденций в центре Варшавы и снабдила её государственной охраной, однако польский гонор всё же не позволил предоставить этому учреждению дипломатический статус.

Кстати, Светлана Тихановская 6 июля в Вильнюсе тоже была, находилась среди гостей на официальных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы и встречалась с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Тихановская даже заявила Мишелю, что сейчас важно, чтобы Украина присоединилась к санкциям ЕС и «чтобы были закрыты лазейки в санкциях» против официального Минска. Передал ли это пожелание глава Евросовета президенту Украины, встреча с которым у него состоялась в Вильнюсе через несколько часов, сказать сложно. В официальном сообщении о переговорах Шарля Мишеля с Владимиром Зеленским акцент был сделан на подготовки к 23-му Саммиту Украина — ЕС, который должен состояться в Киеве 12 октября 2021 года.

Кроме этого, собеседники уделили внимание основанной Украиной, Грузией и Молдовой инициативе «Ассоциированное трио». Владимир Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между Евросоюзом и странами, которые заключили соглашения об ассоциации с ЕС. В МИД Украины считают, что это «трио» будет драйвером изменений политики «Восточного партнерства» ЕС, но пока реальных действий Брюсселя в этом направлении нет.

Если переговоры Владимира Зеленского с Шарлем Мишелем были короткими и не предусматривали общения с прессой после них, то президент Литвы Гитанас Науседа предоставил своему украинскому коллеге возможность поработать на публику — на мероприятиях по случаю Дня государственности. Литовцы отмечают его в день коронации в 1253 году своего первого и единственного короля — Миндаугаса (Миндовга), и спичрайтеры Зеленского рассыпались в славословиях к Великому княжеству Литовскому. Напомню, это государство, воспользовавшись нашествием монголов, оккупировало часть русских земель, в том числе находящихся ныне в составе Украины.

Несмотря на это, президент Украины заявил, что разделяет с литовскими друзьями «радость этой даты», и чувствует её особое значение, в частности, благодаря совместному прошлому наших народов. «Это и времена Великого княжества Литовского — одной из ведущих стран Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы. Это Литовские статуты, источниками которых были, в частности, литовское и украинское обычное право. Примечательно также, что дочь короля Миндаугаса была супругой младшего сына короля Даниила Галицкого — Шварна Даниловича, Великого князя Литовского», — сказал Владимир Зеленский.

Но главное, по его словам, — у Литвы и Украины общее настоящее и будущее. «Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз… У Украины и Литвы нет общей границы, но у нас есть самое главное — общие ценности, общие интересы и общие стремления, а следовательно — совместный путь к успешному общему завтра» — заявил президент Украины. Символично, что эти слова были сказаны на следующий день после окончательной ликвидации Николаевского судостроительного завода. Бывшие высококвалифицированные сотрудники этого завода давно работают на судоверфи в литовском городе Клайпеда, где теперь явно рассчитывают и на украинские заказы.

Вечером 6 июля у президента Украины никаких официальных встреч в Вильнюсе запланировано не было, а вот глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба работал допоздна. Только в 22.00 состоялась его встреча с главами МИД Литвы и Польши Габриэлюсом Ландсбергисом и Польши Збигневом Рау в формате «Люблинского треугольника» — созданной в 2020 году платформы сотрудничества трёх стран в политической, экономической и социальной сфере. Акцент в ней делается на «противодействие актуальным вызовам и угрозам общей безопасности», в частности, «гибридным угрозам со стороны России», и активно приветствуется привлечение США к взаимодействию с «треугольником» и регионом Центральной Европы в целом.

Потому неудивительно, что главы украинской, литовской и польской дипломатии на встрече в Вильнюсе обсудили не только преодоление последствий пандемии COVID-19, ситуацию в Белоруссии, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, но также «противодействие агрессии РФ» и военные учения «Три меча», которые должны пройти 17-30 июля на Яворовском полигоне под Львовом. Хотя главным подразделением, задействованным в них, будет созданная в 2015 году под эгидой НАТО Литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского, учения являются четырёхсторонними — в них также примут участие американские военные. В украинских соцсетях шутят — мол, участников четыре, а мечей всего три — на самом деле никакого нарушения логики нет, поскольку Литва, Польша и Украина являются лишь орудием в руках американских «меченосцев». «Белоруссия по ночам использует опасное «гибридное оружие» с Востока против Литвы» — МИД © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

При этом представители киевских властей, желая продемонстрировать верность заокеанским покровителям, всё чаще делают выпады в адрес европейских стран, в том числе участников «Люблинского треугольника». Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в нашумевшем интервью украинской редакции издания Forbes заявил, что считает Великобританию, США и страны Балтии стратегическими партнерами Украины. При этом Данилов сказал, что «ещё есть Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно». Обсуждал ли глава МИД Польши эти слова со своим украинским коллегой — неизвестно.

В среду, 7 июля, к Владимиру Зеленскому и Дмитрию Кулебе присоединится десант высших киевских чиновников, которые прилетят в Вильнюс на 4-ю Международную конференцию по вопросам реформ на Украине (кстати, три предыдущие проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто — то есть и тут решили сэкономить). В столицу Литвы прибудут премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьеры Ольга Стефанишина и Михаил Фёдоров, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран, министр энергетики Герман Галущенко, министр окружающей среды Роман Абрамовский, министр Кабинета министров Олег Немчинов, глава НБУ Кирилл Шевченко и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Полина Лысенко.

Двухдневная конференция откроется выступлениями президентов Литвы и Украины, в ней примут участие, в частности, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгели, а также представители Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций, в том числе и НАТО. При этом едва ли не самой интересной может стать дискуссия на тему реформ сектора безопасности и обороны, поскольку в примет участие помощник госсекретаря США Джордж Кент. Кент на протяжении многих лет работал в американском посольстве в Киеве, считается главным архитектором системы внешнего управления Украиной — так называемых «антикоррупционных органов», а ныне называется главным кандидатом на должность посла США в Киеве.

Более того, не исключено что Джордж Кент отправится в Киев прямо из Вильнюса, ведь нынешняя поверенная в делах США на Украине Кристина Квин 9 июля должна отбыть в Вашингтон — в отпуск, а также с целью подготовки визита президента Украины в США. А Владимир Зеленский может быть представлен своему новому начальству именно в столице Литвы, что будет весьма символично в разрезе упомянутых выше дифирамбов Великому княжеству Литовскому.