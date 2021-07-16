В связи с переговорами в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, на которых подтвердились существующие между их странами разногласия, американские политические деятели критикуют позицию Германии, что отражается в публикациях американских СМИ

Байден и Меркель обсудили «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий Ю-Эс-Эй тудей» отмечает дружественную атмосферу встреч, особенно на фоне «печально известных ожесточенных столкновений между Меркель и бывшим президентом Дональдом Трампом, которые спорили обо всём». Однако, «несмотря на дифирамбы Байдена в адрес немецкого лидера, на повестке дня стояли спорные вопросы», и в первую очередь «резкий раскол между США и Германией» по поводу газопровода «Северный поток-2, который, как опасаются США, даст России возросший рычаг влияния на Европу».

Байден заявил, что он поставил данный вопрос перед Меркель и что оба лидера согласись найти «практические меры», чтобы гарантировать, что «энергия не будет использована в качестве механизма принуждения против Украины или других союзников».

Меркель подчёркивала важность права Украины на оказание услуг по транзиту газа, а также на свою территориальную целостность, однако «лидеры не заявили о каком-либо прорыве в вопросе о трубопроводе», — отмечает газета.

Николай Злобин о встрече Меркель—Байден и ее последствиях для Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Подробнее останавливаясь на критике Байдена со стороны американских законодателей, агентство «Ассошиэйтед пресс» замечает, что решение Белого Дома о приостановке санкций «разгневало многих в Конгрессе», и сообщает о письме в адрес Байдена от Марко Рубио, известного своими антироссийскими заявлениями сенатора-республиканца. В письме, в частности, указано, что «Газпром уже начал уменьшать использования трубопроводов на Украине».

Меркель, со своей стороны, утверждает, что «Северный Поток — 2» будет дополнением, а не заменой проходящих через Украину трубопроводов, отмечает агентство.

Прощание матушки Меркель © AFP, ANNEGRET HILSE Фокс ньюс» публикует на сайте статью бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, занимавшего этот пост при Дональде Трампе. «Я видел, как президент Трамп использовал юмор и факты, чтобы донести недовольство американского народа» до Меркель. По мнению Гренелла, американский народ был недоволен тем, что Германия не выполняла свои обязательства перед НАТО и покупала у России «вызывающие беспокойство объёмы газа». Гренелл вспоминает, как американские дипломаты в Германии под его руководством координировали «американский ответ на китайский и российский шпионаж, кражу технологий, нечестные торговые сделки». Он спрашивает, «почему правительство Германии не разделяет точку зрения Западного альянса о том, что Кремль и Коммунистическая партия Китая никогда не будут отвечать ценностям и интересам Западной Европы?» И предлагает следующий ответ: «К несчастью для Германии, она истолковала окончание холодной войны как постоянный моральный триумф, а не как стратегическую победу, которая требовала ещё большей работы. И за прошедшие десятилетия немецкое правительство превратилось в экономическую машину, работающую под девизом «Германия — прежде всего!», которая разошлась с Западом, стремясь получить больше денег и торговать со всеми и каждым.» Лидеры США также несут ответственность за потерю Германии, считает бывший посол. «Клинтон, Буш, Обама — все они считали, что увеличение количества демократий в мире было неизбежно и необратимо, однако они стояли в стороне, пока Германия дрейфовала к нейтралитету в швейцарском стиле», пишет экс-посол, а ниже упоминает о принятом в 2016 году решении Трампа «углубить сотрудничество с новыми союзниками» США, которыми он считает Индию, Вьетнам, Индонезию и ОАЭ.

«Несмотря на вторжение России в Грузию и на Украину, уничтожение политических противников в Германии и Англии и участие в геноциде в Сирии, в Берлине, кажется, продолжали надеяться, что более тесное сотрудничество с Россией и Китаем сможет смягчить их поведение», — продолжает посол, не объясняя, какое отношение имеет Китай к перечисленным выше действиям.

«Следующему канцлеру Германии нужно будет решить, будет ли Германия на стороне Запада или же она пойдет по странной экономической дорожке, где притворяются, что все страны морально равны между собой. Удивительно, но некоторые из нынешних кандидатов заявили, что они не хотят выбирать между Америкой и Китаем; китайские коммунисты очень рады это слышать», — подводит итог своих размышлений Ричард Гренелл.