Президент Франции объявил обязательную вакцинацию сотрудников больниц и социальных учреждений, а канцлер Германии рассчитывает завоевать доверие людей добровольной вакцинацией

Во Франции — обязательная вакцинация сотрудников больниц и социальных учреждений

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 12 июля, в очередном телеобращении объявил об обязательной вакцинации для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью, а также всех, кто работает с уязвимыми категориями людей, в том числе на дому. Речь идет не только о медперсонале, работники и волонтеры упомянутых учреждений должны будут привиться до 15 сентября.

С 15 сентября «будет осуществляться контроль», а в отношении непривитых будут «применяться санкции», объявил Макрон. «С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить», — сказал в тот же день глава Минздрава Франции Оливье Веран, отвечая на вопрос, о каких именно санкциях идет речь. На Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Президент Франции также заявил, что вопрос об обязательной вакцинации для всех жителей страны может быть поставлен в зависимости от развития ситуации с эпидемией. Эмманюэль Макрон настоятельно призвал всех невакцинированных прийти и сделать прививку вне независимости от обстоятельств и местонахождения: дома или в отпуске. Вакцинация — «единственный путь к возвращению к нормальной жизни» и «главный козырь» по сравнению с предыдущими волнами пандемии, подчеркнул президент. «Все вакцины, доступные во Франции, надежно защищают от штамма «дельта». Они уменьшают в 12 раз его заразность и позволяют избежать в 95% тяжелых форм», — сказал президент.

Примечательно, что уже вечером 12 июля, сразу же после обращения Макрона, 926 тысяч человек записались на прививку от COVID-19. Об этом сообщил глава портала онлайн-записи для пациентов Doctolib Станислас Нио-Шато. Он отметил, что речь идет об абсолютном рекорде. Предыдущий рекорд был установлен 11 мая, когда во Франции начали прививать вне зависимости от возраста (если в прививочных центрах оставались дозы вакцин). Тогда на вакцинацию записались вдвое меньше людей, чем вечером 12 июля.

В 65% случаев на прививку после обращения президента Франции записались люди младше 35 лет. По данным Минздрава Франции, к 12 июля полностью вакцинированы 51% жителей страны старше 18 лет. Минимум одну дозу вакцины получили 66% взрослого населения. В возрастной категории от 65 лет и старше полностью вакцинированы 78% человек, одну дозу получили 84%.

В Германии за вакцинацию агитируют президент и канцлер

Германия не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, готовность прививаться среди населения высокая, заявила 13 июля канцер ФРГ Ангела Меркель. «У нас нет намерения идти тем путём, который предложила Франция, мы говорили, что не будет обязательной вакцинации. Мы сейчас находимся на этапе, когда мы призываем людей вакцинироваться. У нас сейчас больше вакцин, чем людей, готовых привиться. Я думаю, что многие сделают прививку, так как доклад Института Роберта Коха показывал очень-очень высокую готовность к вакцинации», — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине. Одобренная Украиной вакцина Johnson & Johnson становится опасной © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Она отметила, что добровольной вакцинацией власти рассчитывают завоевать доверие людей, и призвала сограждан более активно прививаться от коронавируса. «Прививка защищает не только вас, но и всегда близких вам людей, тех, кого вы любите», — сказала глава правительства ФРГ.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал немцев делать прививки от коронавируса. «Проявите ответственность по отношению к себе и другим. Делайте прививку», — сказал глава государства в видеообращении, опубликованном 14 июля. По его словам, вакцинация должна охватить все общество. «Только тогда новые мутации вируса, как нынешний дельта-вариант, не будут вынуждать нас вводить новые ограничения. Только тогда мы с большой долей уверенности будем защищены от тяжелых форм заболевания и смертельных случаев», — сказал Штайнмайер.

При этом политики и общественные деятели в Германии хотят ограничить в правах людей, которые отказываются от прививки от коронавируса, таких граждан могут перестать пускать на стадионы и ограничить их перемещения на отдых. Так, премьер-министр Баварии и соратник канцлера Ангелы Меркель по правящему альянсу ХДС/ХСС Маркус Зёдер убежден, что возобновление работы заведений и учреждений, закрытых из-за локдауна, напрямую зависит от роста числа вакцинаций граждан.

«Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае, в той форме, как мы себе это представляем», — отметил Зёдер. А член совета ФРГ по этике Вольфрам Хен в интервью немецким СМИ призвал к обязательной вакцинации учителей и воспитателей в детских садах, указав, что «те, кто выбрал профессию, связанную с уязвимой группой лиц, несут особую ответственность». «Есть проблемы»: Минздрав не знает, когда Украина получит новую вакцину © zik.ua

Глава медицинской ассоциации федеральной земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц подчеркнул, что «непривитые граждане не имеют права снимать защитные маски, они не могут посещать стадионы, бассейны и делать покупки без масок». По его словам, людям без прививок «не должно быть позволено ездить в отпуск». По мнению Хайнца, «давление на непривитых должно расти, потому что они представляют угрозу для общества».

На минувшей неделе в министерстве здравоохранения ФРГ сообщали, что более 40% жителей страны полностью привиты от коронавируса, а почти 58% получили минимум одну прививку. При этом немецкая система вакцинации даёт неожиданные сбои. Так, более 100 тысяч жителей немецкой земли Бранденбург, сделавших лишь одну прививку от коронавируса в июне, по ошибке получили электронное подтверждение о полной вакцинации.

В России растут темпы вакцинации

Более 28,6 миллиона россиян привиты от COVID-19, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова. «Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек», — сказала она на форуме «Здоровье нации — основа процветания России», отметив, что темп вакцинации от коронавируса в регионах разный. Один из самых высоких он в столице России. Так, 15 июля Оперштаб Москвы заявил о вакцинации от COVID 74% работников столичного транспорта. В тот же день председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что уже вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса.

Однако в большинстве сфер экономики, 60% сотрудников которых должны были получить первую дозу вакцины до 15 июля, не смогли справиться с поставленной задачей. Мэр Москвы Сергей Собянин занял жесткую позицию и 10 июля заявил, что если достаточно высокого уровня вакцинации сотрудников не получится, то и нормальной работы не будет. Однако ещё 6 июля общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов направил письмо в управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой сдвинуть срок обязательной вакцинации 60% сотрудников с 15 июля до 1 августа. Ляшко рассказал, когда привитые китайской вакциной украинцы смогут путешествовать © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Во вторник, 13 июля, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что на данный момент российские ритейлеры вакцинировали около 30% от общего числа работников сетей, но достичь планки в 60% им не удается из-за объективных сложностей. «В ряде регионов наблюдаются перегрузка пунктов вакцинации и образование очередей, или невозможно записаться на вакцинирование оперативно, в установленные сроки, что также влияет на темпы прироста количества вакцинированных сотрудников», — говорится в сообщении АКОРТ.

Однако очереди за прививкой — не единственная проблема, мешающая предпринимателям выполнить требования властей. Ещё одна сложность заключается в том, что многие сотрудники уходят в летние отпуска или на продолжительные каникулы, поэтому вакцинировать их сейчас невозможно. Кроме того, в некоторых компаниях значительную часть персонала составляют мигранты, массовая вакцинация которых началась лишь недавно.

Новости вакцинации в мире

Российский препарат против коронавируса «Спутник V», согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines 12 июля, эффективно действует против новых штаммов коронавируса, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Объявляем позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом «Спутник V», против новых штаммов SARS-CoV-2. Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов», — говорится в сообщении.

Китайские фармацевтические компании срочно поставят 110 миллионов доз вакцины от COVID-19 участникам программы COVAX, заявил 13 июля Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. А днём ранее заместитель главы департамента международной экономики министерства иностранных дел КНР Го Сюэцзюнь сообщил, что Китай предоставил более 100 странам и международным организациям 500 миллионов доз вакцин и концентратов от коронавируса, что эквивалентно 1/6 текущего объема глобального производства вакцин от COVID-19. ВОЗ ранее в этом году одобрила экстренное использование вакцин китайских компаний Sinopharm и Sinovac Biotech.

Правительство Австралии рассчитывает на увеличение поставок вакцины Pfizer/BioNTech из Европейского Союза, в то время как Соединенные Штаты продолжают ограничивать экспорт препарата в страну. Об этом заявил глава казначейства Австралии Джош Фриденберг. По его словам, Австралия рассчитывает в текущем месяце получить 2,8 миллиона доз вакцины производства Pfizer/BioNTech. Однако, по различным оценкам, на этой неделе в страну будут доставлено только 300 000 доз, что затруднит логистику и распределение следующей крупной партии. Все вакцины Pfizer/BioNTech, поставленные в Австралию, до сих пор поступали с территории ЕС.

При этом известному актеру Расселу Кроу для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, пришлось отстоять в многотысячной очереди в Сиднее, где его застала пандемия. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. «Как я провел воскресенье. Простоял очередь вместе с 7000 хороших граждан, чтобы получить первый компонент вакцины. Получите свой через медицинскую службу Нового Южного Уэльса», — написал Кроу. Актер не уточнил, каким именно препаратом он привился.