Варенухой называют горячий алкогольный напиток родом из Украины. Он не так известен, как знаменитая горилка, но от того не менее вкусен. Готовится варенуха из водки или самогона (горилки), специй, меда, сухофруктов, трав. Необычно, что перед употреблением напиток в течение нескольких часов томят в печи

Украинская кухня: готовим полезную квашу © azbyka.ru Михаил Булгаков дал лживому и хамоватому персонажу романа «Мастер и Маргарита» фамилию Варенуха как раз в честь развязывающего язык украинского напитка.

Раньше варенуху томили всю ночь в глиняных горшках в долго не остывающей печи. Мы воспользуемся для приготовления напитка керамическим горшком (лучше с узким горлышком) и духовкой.

Для приготовления варенухи вам понадобится:

— сушеные фрукты (подойдут любые — груши и яблоки, чернослив, абрикосы, вишня, инжир, изюм) — 150 г;

— хорошая водка (можно заменить украинским ржаным самогоном) — 1 л;

— мед — 250 г;

— лавровый лист — 1 шт.;

— кусочек ржаного хлеба;

— немного воды и муки и растительное масло — 1 ч. л. (для теста);

— имбирь, гвоздика, корица — по ¼ ч. л.;

— душистый перец — 2-3 горошины.

Сухофрукты помыть и сложить в глиняный или керамический горшок. Залить фруктово-ягодную смесь водкой. Горшок накрыть крышкой и поставить томиться на 7-8 часов в теплое место. За это время фрукты разбухнут, а водка, впитав их аромат, приобретет приятный запах.

Пока настаивается напиток, готовим пресное тесто из муки, воды и масла.

После окончания настаивания сухофруктов в водке туда же добавляем мед и специи. Размешиваем деревянной ложкой.

Горшок запечатываем толстым куском хлеба (подойдет бородинский) вместо крышки и сверху все тщательно обмазываем приготовленным тестом (это делается, чтобы не допустить испарения алкоголя из-за попадания воздуха в горшок).

Ставим подготовленный таким образом горшок в разогретую до 80-90°С духовку и оставляем на 10-12 часов.

После этого горшочек достаем, напиток охлаждаем, процеживаем и переливаем в бутылки.

Примечательно, что медовый напиток обладает целебными свойствами. В стародавние времена (а первые сведения о горячем напитке из водки, меда и фруктов появились еще в XVI веке) осадок из-под варенухи с остатками пряностей и лекарственных трав хозяйки не выбрасывали, а прикладывали их к кровоточащим ранам у лошадей. Вероятно, в связи с этим на Украине до сих пор бытует тост «на коня», аналогичный русскому «на посошок».