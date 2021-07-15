Вероятно, писатель Михаил Булгаков дал лживому и хамоватому персонажу романа «Мастер и Маргарита» фамилию Варенуха как раз в честь развязывающего язык украинского напитка.
Раньше варенуху томили всю ночь в глиняных горшках в долго не остывающей печи. Мы воспользуемся для приготовления напитка керамическим горшком (лучше с узким горлышком) и духовкой.
Для приготовления варенухи вам понадобится:
— сушеные фрукты (подойдут любые — груши и яблоки, чернослив, абрикосы, вишня, инжир, изюм) — 150 г;
— хорошая водка (можно заменить украинским ржаным самогоном) — 1 л;
— мед — 250 г;
— лавровый лист — 1 шт.;
— кусочек ржаного хлеба;
— немного воды и муки и растительное масло — 1 ч. л. (для теста);
— имбирь, гвоздика, корица — по ¼ ч. л.;
— душистый перец — 2-3 горошины.
Сухофрукты помыть и сложить в глиняный или керамический горшок. Залить фруктово-ягодную смесь водкой. Горшок накрыть крышкой и поставить томиться на 7-8 часов в теплое место. За это время фрукты разбухнут, а водка, впитав их аромат, приобретет приятный запах.
Пока настаивается напиток, готовим пресное тесто из муки, воды и масла.
После окончания настаивания сухофруктов в водке туда же добавляем мед и специи. Размешиваем деревянной ложкой.
Горшок запечатываем толстым куском хлеба (подойдет бородинский) вместо крышки и сверху все тщательно обмазываем приготовленным тестом (это делается, чтобы не допустить испарения алкоголя из-за попадания воздуха в горшок).
Ставим подготовленный таким образом горшок в разогретую до 80-90°С духовку и оставляем на 10-12 часов.
После этого горшочек достаем, напиток охлаждаем, процеживаем и переливаем в бутылки.
Примечательно, что медовый напиток обладает целебными свойствами. В стародавние времена (а первые сведения о горячем напитке из водки, меда и фруктов появились еще в XVI веке) осадок из-под варенухи с остатками пряностей и лекарственных трав хозяйки не выбрасывали, а прикладывали их к кровоточащим ранам у лошадей. Вероятно, в связи с этим на Украине до сих пор бытует тост «на коня», аналогичный русскому «на посошок».