В 1990-е годы американцы помогали молодой независимой Украине строить политическую систему с оглядкой на Запад, в 2000-х устроили цветные революции. А теперь заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент говорит, что судьбу Украины должна решать сама Украина, без США

Последний месяц для украинского лидера Владимира Зеленского выдаётся насыщенным. Недавно он вернулся из Германии и уже пора собираться в дорогу — в Вашингтон, правда, дата визита ещё не согласована. Однако такая активность президента Владимира Зеленского вовсе не гарантирует укрепление поддержки Киева со стороны Запада. Перемены в посольстве США: самую влиятельную женщину Украины сменит куратор НАБУ © iarex.ru

Не успел заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прилететь в Киев, где ему поручено руководство американским посольством, пока временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин находится в 2-недельном отпуске, как в украинской политике произошли масштабные перестановки: в отставку ушёл «непотопляемый» Арсен Аваков — один из двух министров, сохранивших свой пост после прихода к власти Зеленского (Оксана Маркарова, возглавлявшая Министерство финансов, в феврале получила назначение послом Украины в США).

Причём заявление теперь уже бывший глава МВД Украины написал сразу же после встречи с американским дипломатом, всего несколько часов назад прибывшим в Киев.

На совпадение это явно не похоже. Источники украинских СМИ в правительственных кругах называют несколько версий, почему так произошло. первая — Зеленского очень встревожил приезд Кента и он запретил чиновникам общаться с ним без разрешения Офиса президента, а поступок Авакова, который и так проводит собственную линию, сильно разозлил главу государства, и он предложил министру уйти в отставку. Вторая — сложить полномочия Авакову предложил Кент, пообещав спокойное будущее, поскольку американцы видели в нём «тормоз реформ» и одного из главных лоббистов сохранения влияния олигархов на Украине.

После этих событий заместитель помощника госсекретаря США объяснил отношение Вашингтона к ситуации на Украине: «Я думаю, что позиция Соединённых Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина, или Беларусь, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины — это ответственность Украины».

То есть наделали дел, а теперь умывают руки. Та Украина, которую мы сейчас видим, — это в значительной степени американский продукт: Соединённые Штаты с начала 1990-х разрабатывали для только что получившей независимость страны избирательную систему, воспитывали лояльных Вашингтону политиков, формировали независимые СМИ, обучали молодёжь по западным стандартам, а в 2000-х результатом всей этой работы стали «оранжевая революция» и Майдан. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

«Очевидно, что США формально снимают с себя бо́льшую часть ответственности за ситуацию на Украине. В случае заявлений со стороны украинских элит о необходимости принятия Украины в НАТО, предоставления ей масштабных кредитов, оружия, масштабной помощи всегда можно будет сказать: мол, Украина — самостоятельное государство, которое полностью несёт ответственность за свой суверенитет и независимость, а если что-то не получается, то такова её судьба, мы не можем брать на себя ответственность за целое государство и предоставлять все варианты помощи, о которых в Киеве мечтают», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Не может Зеленский похвастаться и поддержкой со стороны Европы, от которой тоже зависят перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО. Зеленский только что вернулся из Берлина, где провёл переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель и её наиболее вероятным преемником Армином Лашетом.

Украинская правительственная делегация летела с настроем провести принципиальный разговор с немецкими политиками о газопроводе «Северный поток – 2», для завершения строительства и запуска которого Берлин приложил очень много усилий и не боится идти наперекор американцам. Однако в итоге всё пошло не по сценарию Киева: накануне переговоров Меркель и Зеленского официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что позиция Германии по этому вопросу неизменна (а заключается она в поддержке проекта).

Сама канцлер на совместной пресс-конференции со скепсисом отреагировала на призыв президента Украины связать вопросы газопровода и ситуации в Донбассе.

«Ангела Меркель отвергла предложение Владимира Зеленского обсудить "Северный поток – 2" в "нормандском формате". Она отметила, что газ не будет обсуждаться вместе с Минскими соглашениями. Воспитанная женщина и (нецензурное выражение. — Ред.) посылает вежливо, чтобы не обидеть», — заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS

«Риторика Зеленского, откровенно говоря, — это риторика студента, который пытается изображать серьёзного политика, но по факту таковым не является. Его претензии необоснованные. Риторика Зеленского явно не устраивала Ангелу Меркель, и она прямо сказала на встрече, мол, мы будем на встрече с Байденом это обсуждать.

По сути, Зеленскому сказали: как мы с США решим, так и будет. То есть непонятно, какую вообще роль здесь Зеленский играет. По сути, он лишь принимает указания, которые ему дают "из больших кабинетов": из Вашингтона, из Берлина, из Брюсселя», — отмечает политолог Дмитрий Перлин.

Ко всему прочему Зеленский хотел получить от Запада гарантии возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева в качестве компенсации за «Северный поток – 2», запуск которого даже американцы — ярые противники проекта — называют делом решённым, в частности бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Никто таких гарантий украинскому лидеру не дал и давать не собирается. Да и вообще непонятно, как это могло бы выглядеть.

Не суждено было сбыться и мечте украинских чиновников о получении немецкого оружия для применения в Донбассе — встречу Зеленского с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с которой можно было бы обсудить этот вопрос, отменили без объяснения причин.

Как бы ни старался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убедить общественность в том, что эта встреча и не планировалась вовсе, поскольку главе государства по статусу не положено общаться с министром, но звучало это совсем не убедительно, если учесть, что Зеленский провёл переговоры с Армином Лашетом, чей статус — председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия — явно ниже, чем у Крамп-Карренбауэр.

Ещё один европейский гарант Минских соглашений — Франция также в последнее время занимает достаточно сдержанную позицию по отношению к Киеву. Месяц назад в интервью западным информационным агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press Зеленский посетовал, что Украине постоянно не хватает поддержки со стороны Германии и Франции, несмотря на значительную помощь, уже предоставленную правительствами этих стран.

А на недавнюю просьбу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы дать его стране «честный ответ» о сроках вступления в НАТО, поскольку та «сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в евроатлантической интеграции», посол Франции на Украине Этьен де Понсен накануне в интервью ТСН призвал Украину «выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной». Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины

По словам бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева, Офис президента, МИД и лично Зеленский потерпели сокрушительное поражение в международных отношениях, поскольку если ранее у Украины были хорошие отношения с Германией, Францией и Венгрией, то сейчас эти государства стали её оппонентами.

Выступая на круглом столе на тему «Украина в повестке дня международных отношений» 14 июля, бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что Украина оказалась в тяжёлом и опасном положении из-за отсутствия значимой поддержки со стороны Запада как в политической, так и в экономической, военной, дипломатической сферах. Кроме того, по словам Табаха, опасности Украину подвергают «большие подрывные действия», происходящие внутри самой страны.

«И её союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в её борьбе за свободу, независимость и демократию», — объяснил Табах.

Зеленскому, который в ближайшее время отправится с визитом в Вашингтон и проведёт переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, который в бытность вице-президентом США курировал украинское направление и нередко бывал в Киеве в разгар госпереворота 2013-2014 годов, по словам американиста Николая Злобина, сейчас надо понять: готов ли вообще Запад поддерживать его антироссийскую политику, или Запад всё же будет потихоньку сдавать Украину.

«Усталость от Украины на Западе уже есть, всё-таки много лет прошло. Америка относится к числу стран, которые предпочитают решить проблему и двинуться дальше, а если проблема не решается, то оставить её сзади, обойти и дальше идти решать другие проблемы.

Есть такая опасность перед Зеленским, ему надо понять, не оставят ли Украину на обочине. И тогда Украина останется один на один с Россией, и это самый неблагоприятный для него сценарий. Поскольку на Украине нет даже идей политики многосторонности, украинская политика ориентирована однозначно на Запад, то и все ключи успеха Зеленского лежат на Западе.

Ему надо выйти с пониманием, какие ключи у него есть, а какие двери для него останутся закрыты. В значительной степени это зависит от того, как долго сам Зеленский будет занимать президентское кресло», — заявил эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

Как бы ни ослабевала поддержка Украины, окончательно Запад её не бросит, поскольку терять такой мощный инструмент давления на Россию добровольно никто не будет. Его просто будут использовать более избирательно.