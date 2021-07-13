Накануне ожидающейся 15 июля встречи президента США и канцлера ФРГ американские СМИ обсуждают, какие темы будут затронуты в ходе переговоров Джо Байдена и Ангелы Меркель

Агентство «Ассошиэйтед пресс» публикует статью под заголовком «Меркель сомневается, что встреча с Байденом решит проблему газопровода». В статье идёт речь о разногласиях между Берлином и Вашингтоном по поводу газопровода «Северный поток — 2».

С одной стороны, Германия заинтересована в его запуске, она «стремится увеличить использование природного газа, поскольку в следующем году она завершит остановку своих атомных электростанций, а к 2038 году прекратит использование сильно загрязняющего угля» в качестве топлива для своих электростанций.

С другой, «Вашингтон уже давно утверждает, что трубопровод «Северный поток-2», по которому природный газ из России будет поступать в Германию, поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и нанесёт ущерб таким союзникам, как Украина, которая в настоящее время получает прибыль от платы за транзит российского газа». Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS

Агентство АП также отмечает: «Соединенные Штаты недавно отказались от санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте, что вселило в Берлине надежду на то, что может быть найдено соглашение, приемлемое для всех сторон».

Однако сама Меркель выразила сомнение, что такое соглашение будет достигнуто и подписано.

«Думаю, что скорее не будет», — цитирует агентство слова канцлера.

Упомянута также недавняя встреча Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «предупредил, что «Северный поток-2» представляет угрозу энергетической безопасности его страны. Если в будущем Россия будет направлять весь свой газ в обход Украины, то она может лишиться необходимых ей средств, что подвергнет ее дальнейшему риску давления со стороны Москвы».

«Зеленский заявил, что он ищет гарантии того, что Украина продолжит быть транзитной страной для российского газа и после 2024 года. Он также предложил, чтобы вопрос о газе стал частью четырёхсторонних переговоров между его страной, Россией, Германией и Францией по урегулированию конфликта на востоке Украины, и чтобы Соединенные Штаты могли присоединиться к этим переговорам», — отмечает издание.

Меркель заявила, что серьёзно относится к озабоченности Украины, и что Германия и Европейский союз будут использовать свой вес в переговорах с Россией для обеспечения продления соглашений» о транзите российского газа через Украину. Рар рассказал о борьбе Меркель за «Северный поток – 2» © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Также она заявила, что «выполняет свои обещания» и что любой её преемник на посту канцлера Германии будет их придерживаться.

В свою очередь, американский новостной канал Си-Эн-Би-Си также рассказывает о предстоящей встрече Байдена и Меркель. На встрече будут обсуждаться «ухудшающаяся ситуация в области безопасности в Афганистане, постоянный шквал кибератак, окончание пандемии Covid-19, давние торговые проблемы и газопровод «Северный поток-2».

«Очевидно, что за последние годы в двусторонних отношениях у нас был ряд неудачных моментов. Всё внимание было сосредоточено на вопросах, по которым у нас были разногласия», — цитирует автор статьи неназванного высокопоставленного немецкого правительственного чиновника.

Автор статьи напоминает о проблемах в американско-немецких отношениях при президенте Трампе и утверждает, что он «часто принижал союзников и партнёров по НАТО. Он пригрозил сократить военную поддержку НАТО со стороны США, если союзники не увеличат (военные) расходы. В 2019 году Трамп особо отметил Меркель как не выполняющую решение саммита НАТО в 2014 году» о достижении или поддержании уровня военных расходов не менее 2% от ВВП.

Об испорченных при Трампе отношениях между Вашингтоном и Берлином, над восстановлением которых «работает администрация Байдена», упоминается и в части статьи, рассказывающей о «Северном потоке-2».

Недавний отказ США от санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, по мнению автора статьи, «даёт Берлину и Вашингтону ещё три месяца для достижения соглашения» по газопроводу.

Меркель унизила Байдена решением по «Северному потоку – 2» — Bloomberg © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Мы видели это в отношении Грузии, мы видели это в начале 2010-х годов, когда половина юго-восточной Европы замёрзла», — объяснил чиновник свою позицию.

«Нам необходимо что-то сделать, и я верю, что мы сможем изучить возможности по смягчению предполагаемых проблем с энергетической безопасностью Европы», — заявил тот же чиновник, отказавшись, однако, отвечать на вопрос о сроках решения «проблемы Северного потока — 2».

Рассказывая о предстоящей встрече Байдена и Меркель, агентство «Рейтер» сообщает, что Джен Псаки заявила, что президент США продолжает рассматривать проект «Северный поток — 2» как «плохую сделку», но отказалась сообщить, может ли быть достигнуто соглашение о предотвращении возобновления временно приостановленных санкций США против «Nord Stream 2 AG», немецкой компании — оператора проекта, и её руководства.

В связи с этим «Рейтер» напоминает о высказанном ранее намерении Байдена улучшить отношения с Германией, «союзником, чья помощь ему необходима для решения более широких проблем, включая изменение климата, восстановление экономики и отношения с Ираном и Китаем».

Примечательно, что ни «Си-Эн-Би-Си», ни «Рейтер» в своих статьях, посвящённых предстоящей встрече Байдена и Меркель, никак не упоминают недавнюю встречу канцлера ФРГ с президентом Украины Владимиром Зеленским.