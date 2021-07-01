Процесс депопуляции на Украине набирает обороты. Некоторые ученые предрекают, что к 2050 году в стране останется около 15 миллионов человек. И это совсем не фантастический прогноз

Более фантастичными представляются многим данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым в стране (без учёта Крыма) в настоящее время проживают более 41 млн человек. Скептики утверждают: оценка статистиков слишком оптимистична. И для скепсиса есть основания.

Например, мукомолы говорят не о количестве населения, но о своём продукте, о муке. И вот факт: в январе 2021 года муки в Украине было произведено в 2,5 раза меньше, чем в январе 2000 года, когда считалось, что население страны составляет 49 млн человек. Как говорится, выводы делайте сами.



«Потеряно до трети населения»

В любом случае, даже если и поверить в то, что население Украины сейчас составляет 41,5 млн человек, то это означает убыль более чем в 10 млн человек по сравнению с 1990-м годом (тогда было 52 млн).

Процесс убыли населения ускоряется. Так, согласно сообщению Государственной службы статистики Украины, на 1 мая 2021 года в стране насчитывается 41,4 миллиона жителей, и это на триста тысяч меньше, чем в мае 2020-го. Исчезло население областного центра. И так не первый год.

Отметим, мало кто официальную оценку численности населения Украины (более 41 млн человек) принимает всерьёз. Даже в правительстве называли другую цифру — 37 млн человек. Есть и более пессимистичные оценки.

И, прямо скажем, правительство не только не делает шагов по остановке депопуляции, а даже как бы подталкивает этот процесс, поднимая тарифы и снижая уровень социальной защищенности граждан.

Отчего Украина стремится к состоянию необитаемости? Помимо демографических и экономических проблем есть и проблемы политические. Так, по мнению журналиста и политика Елены Бондаренко, только после переворота 2014 года страну покинули не менее 10 млн человек — они «проголосовали ногами и чемоданами».

Политолог Руслан Бортник считает, что Украина фактически потеряла за годы независимости до трети своего автохтонного населения. По его словам, параллельно идут два процесса: с одной стороны, наблюдается высокая смертность (в последние пять лет ежегодно в стране умирает в среднем 560-600 тысяч человек), с другой — молодёжь часто ищет свою судьбу не дома, но за рубежом.

Да разве только молодёжь? По мнению эксперта, сейчас 5-7 млн украинцев находятся на заработках за пределами родной страны. Фактически Украина сегодня является донором населения для более развитых и богатых соседних стран, констатировал Бортник. Он отметил, что в этом заинтересованы и страны-реципиенты, ведь от количества населения зависит развитие рынка.



Меньше жизни

Средняя продолжительность жизни людей в Украине в целом ниже среднего показателя в мире. Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова во время форума «Украина 30. Здоровая Украина».

«На сегодня в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны», — заявила она, комментируя данные, согласно которым средняя продолжительность жизни на Украине — это 63 года для мужчин и 73 года для женщин.

Существует серьёзная проблема с досрочной (до 65 лет) смертностью: в 2019 году из тысячи 40-летних мужчин на Украине до 65 лет не доживает 343, тогда как в Швейцарии — 81, а в Польше — 210.

Возможно, по этой причине проблема старения населения Украины не самая острая для Европы.

«Доля населения 65+ в ЕС в среднем — 19%, в Украине — 17%. Нагрузка 60+ на 20-64, то есть на фактический, реальный работоспособный возраст в Украине — 27%, в ЕС — 31%. То есть катастрофического я ничего такого не вижу», — отметила Либанова.

Она рассказала, что причиной депопуляции и старения населения может быть долговременное сохранение низкого уровня рождаемости: «Для того чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, то есть чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего, нужно, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 — 2,15 ребенка».

Впрочем, эта проблема возникла не сегодня. В одном из давних интервью Элла Либанова отмечала, что на самом деле в период демографического кризиса Украина вступила еще в середине 60-х годов прошлого века. А в 1991 году в стране впервые умерло людей больше, чем родилось.

«Должны жить дольше»

Нельзя сказать, что нынешняя украинская власть вовсе не обращает внимания на проблему. На форуме президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске общенациональной программы «Здоровая Украина» для увеличения продолжительности жизни населения в стране. По его словам, сейчас средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года. Этот показатель президент назвал неутешительным. Также он отметил, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом.

«Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10, 20 или 50 лет, если кардинально не изменить ситуацию. Мы должны делать всё, чтобы украинцев рождалось больше, и всё, чтобы меньше украинцев умирало», — подчеркнул Зеленский, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

По словам главы государства, программа «Здоровая Украина» направлена на все возрастные категории и группы населения и «нацелена на достижение одной главной цели, которая одной фразой звучит так: украинцы должны жить дольше».

Вот только получится ли от презентации программы перейти к делу — это большой вопрос.