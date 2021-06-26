Конечно, узвар на Украине готовят не только в жару — этот напиток присутствует в рождественском и пасхальном меню. Его очень удобно готовить в холодное время года, когда из фруктов в наличии только несколько яблок и сухофрукты.
Узвар готовится из того, что есть в саду у каждого украинского хозяина. Иногда в него добавляют специи и корочки цитрусовых для аромата, а для сладости чаще используется не сахар, а мед.
Узвар (или взвар) можно назвать прародителем компота на Руси. Само слово «компот» пришло в русский язык из французского. Первыми компот начали готовить во Франции, а в местных магазинах до сих пор можно встретить compote — фруктовое пюре.
Для приготовления украинского узвара вам понадобятся:
- вода — 3 литра;
- груша сушеная — 100 грамм;
- лимон — 50 грамм;
- курага — 100 грамм;
- изюм светлый — 1 горсть;
- сушеный чернослив — 7 штук;
- яблоко — 6 штук;
- мед — 1 ст. ложка;
- молотая корица — 2 щепотки;
- мята сухая — 1 ст. ложка;
- красное полусухое вино — 50 мл;
- сахар — 6 ст. ложек.
Для начала замочите грушу в холодной воде на час.
Налейте в кастрюлю 3 литра фильтрованной воды. Помойте и нарежьте яблоки на дольки, удалив сердцевину. Положите яблоки в кастрюлю с водой.
Добавьте предварительно промытые чернослив, курагу, изюм. Также положите размоченные груши.
Закройте кастрюлю, поставьте на сильный огонь. Когда закипит, уменьшите огонь до минимума и варите 25 минут.
За 5-10 минут до окончания добавьте сахар, мед, сушеную апельсиновую цедру и кружочек лимона. Снова поставьте узвар на огонь на 5-10 минут под крышкой.
В конце варки добавьте мяту, корицу, а также немного вина. Снимите узвар с огня и укутайте полотенцем — он должен настояться 1,5 часа. После окончания настаивания процедите.
Подавайте узвар горячим или охлажденным.
Приятного аппетита!