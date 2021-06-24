Неделя выдалась жаркой: по прогнозам синоптиков аномально высокая температура (на 7-10 градусов выше климатической нормы) продержится в московском регионе до воскресенья. Столбики термометров могут подняться до 36 градусов

Плюс сорок и ураганы: летом Украину накроет адская жара © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Избегайте перегрева

Без крайней необходимости не стоит выходить на улицу с 11 до 17 часов. Это время максимальной солнечной активности. До 25-26 июня в Москве и области ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения — до 7 и выше, а значит, риск получения солнечных ожогов кожи приближается к максимальным значениям. Если вам все-таки нужно выйти из помещения, то:

наденьте светлую просторную одежду из натуральных тканей: хлопка, льна. Одежда должна максимально закрывать кожу;

головной убор обязателен;

все открытые участки кожи должны быть обработаны солнцезащитными средствами. Выбирайте максимальный фактор защиты — от 50 и выше. Даже если вы выходите на 3-5 минут, этого достаточно для того, чтобы ультрафиолет повредил кожу. Это чревато не только ожогами, но и появлением фотодерматозов, пигментных пятен;

на улице держитесь в тени и по возможности заходите в помещения, желательно оборудованные кондиционерами;

с собой непременно нужно взять бутылку с негазированной водой.

Пейте больше жидкости

Обезвоживание грозит такими неприятностями, как головная боль, слабость, головокружение и потеря сознания. Если у вас нет противопоказаний со стороны почек, то норму потребления жидкости в жаркую погоду нужно увеличить от 1,5 до 3 литров в день. Причем пить желательно больше всего утром, вечером и ночью, чтобы в организме образовался запас влаги. А вот в самое жаркое время дня пить нужно поменьше или совсем отказаться от питья. Если вы очень хотите пить, то делайте это медленно: по одному-два глотка с перерывами между приемом воды в полчаса. Дело в том, что жара и большое количество жидкости повышают нагрузку на сердце, сосуды и почки. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, патологии почек, вы беременны, будьте осторожны особенно. Снять жажду можно, прополоскав рот слегка подсоленной водой.

Что можно пить в жару:

минеральную щелочную воду;

воду с соком лимона или лайма;

теплый некрепкий зеленый чай без сахара;

теплый травяной чай без сахара;

морсы;

компоты;

кисломолочные напитки: кефир, тан, айран и другие. Но помните, что молочные продукты не должны находиться вне холодильника более часа, иначе там могут развиться болезнетворные бактерии.

Какие напитки противопоказаны в жару:

кофе — с этим напитком нужно быть осторожным, т.к. он повышает артериальное давление, что создает нагрузку на сердце. Можно пить не более двух небольших чашек натурального кофе. Делать это лучше всего до 8 часов утра;

крепкий чай, поскольку в нем также содержится кофеин;

сладкие газировки усиливают жажду и снижают скорость обмена веществ;

алкоголь в жару категорически противопоказан, вне зависимости от его крепости;

самый страшный напиток в жару — энергетический. В таких напитках повышенное содержание кофеина и других возбуждающих компонентов. Некоторые энергетики содержат алкоголь. Почти во всех велико содержания сахара. Все это опасно для сосудов в любое время, а в жару — смертельно опасно.

Как бы ни хотелось в жару выпить холодненького, не делайте этого. Ледяные напитки и напитки со льдом в жаркую погоду противопоказаны. При высоких температурах сопротивление организма к болезнетворным бактериям и вирусам снижается, и на порядок увеличивается шанс заболеть ангиной.

Что можно есть в жару

Рацион в жаркую погоду должен быть легким. Ешьте фрукты, овощи, отварную рыбу и мясо птицы, кисломолочные продукты, холодные супы, окрошку.

Вся еда должна быть «первой свежести», оптимально — только что приготовленной. В жару очень быстро размножаются патогенные, т.е. болезнетворные микроорганизмы. Поэтому нарезанные салаты, а также вся другая пища могут быстро стать причиной пищевого отравления.

Как охладить воздух

По причине снижения сопротивляемости организма в жару не стоит слишком сильно включать кондиционер. Оптимальная температура воздуха должна держаться в районе + 22–23 градусов Цельсия. Помните об этом на работе, дома и в машине. Если у вас в квартире нет кондиционера, то охладить воздух можно, поставив емкость с водой перед вентилятором. Под напором теплого воздуха вода начнет испаряться и снизит температуру на 2-3 градуса. В жару держите окна закрытыми и занавешенными днем и проветривайте помещение ночью, рано утром или поздно вечером.

Что опасно делать в жару