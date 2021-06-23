Новый штамм коронавируса, который имеет нетипичные симптомы, гораздо более заразен и стремительнее поражает организм пациента. При этом наличие антител не гарантирует защиту от заболевания

Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая мир в начале прошлого года, не только никуда не ушла — она стремительно мутирует и становится коварнее. Новые штаммы выявляют ежемесячно, в группу вызывающих особое беспокойство (есть доказательства, что они могут быть или более заразными, чем исходный, или вызывать более серьёзное заболевание, или устойчивы перед действием вакцины и антителами) Всемирная организация здравоохранения включила 4 из них: британский B.1.1.7 («Альфа»), южноафриканский B.1.351 («Бета»), бразильский P.1 («Гамма») и индийский B.1.617.2 («Дельта»). На Украине снижается динамика заболеваемости COVID-19 - Офис Зеленского © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Что это за «Дельта» такая?

Повышенное внимание сейчас приковано к последнему из-за стремительного распространения — его выявили в 92 странах, то есть им охвачено полмира, он вытесняет другие штаммы (на «Дельту» приходится 99% новых случаев в Великобритании, 90% — в Москве, 56% — в Астане; 23 июня объявлено о выявлении этого штамма в Минске; на Украине, по оценке Национальной академии наук, он появится осенью).

Госпитализаций при «индийском» штамме вдвое выше, чем при «британском»; он заразнее остальных штаммов на 60% (1 заболевший может заразить 5-6 человек, а не 3-4, как раньше); инкубационный период сократился до 7 дней.

По словам врача-инфекциониста Светланы Малиновской, схему лечения приходится постоянно менять, потому что прежние уже не работают на пациентах с «Дельтой».

«Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — рассказала она.

Чем обусловлено такое коварство этого штамма коронавируса, объяснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург: он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки. Тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые циркулируют в крови.

Малиновская образно описала «Дельта»-штамм как преступника, который поменял внешность с помощью пластической операции, но отпечатки пальцев у него остались теми же. Необратимо? Потерю обоняния и памяти при COVID-19 объяснили разрушением мозга © pixabay

Однако это ещё не всё — вирусологи обнаружили новые разновидности этого штамма (B.1.617.2.1 «дельта плюс») в индийских городах Нави-Мумбаи, Ратнагири и Палгаре, власти пытаются сдержать его распространение, изолируя районы, где есть заболевшие.

По итогам исследования этой мутации вируса Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 отнёс его к числу «вызывающих беспокойство», а Министерство здравоохранения Индии назвало его характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток лёгких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела.

Из-за того, что этот штамм вызывает резкое повышение количества тромбоцитов в крови, возникает риск инфаркта, а также микротромбозов, которые впоследствии провоцируют гангрену и грозят ампутацией конечностей.

Как выявить индийский штамм?

По словам британского профессора, научного руководителя онлайн-приложения COVID Symptom Study Тима Спектора, индийским штамм коронавируса чаще встречается у молодёжи, потому что они часто воспринимают его как простуду и продолжают вести активный образ жизни, вместо того чтобы уйти на самоизоляцию. А перепутать можно запросто, потому что симптомы схожие: насморк, боль в горле, высокая температура, головная боль, а обоняние пропадает в редких случаях, кашля тоже нет. ПЦР-тест, паспорт о вакцинации или что-то другое: куда и на каких условиях украинцы могут поехать летом-2021 © РИА Новости, Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Однако есть и нехарактерные для предыдущих штаммов коронавируса симптомы: боли в животе, диарея, тошнота, рвота, насморк, обильные выделения из носа (как при риновирусе), боли в мышцах, быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния. Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха.

Кроме того, отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в некоторых случаях изменение основных симптомов может быть связано с одновременным заражением человека двумя вирусами.

«Это может быть и микст-инфекция, например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19», — уточнила она.

При появлении симптомов респираторной инфекции, расстройстве желудочно-кишечного тракта и повышении температуры Пшеничная посоветовала оставаться дома и сдать тест на коронавирус. Комаровский объяснил, как победить цитокиновый шторм при коронавирусе © Евгений Комаровский/инстаграм

Как защититься от индийского штамма?

«Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «Дельта», вакцины остаются эффективными против тяжёлых форм заболевания и смертности», — заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Однако необходимо получить обе дозы препарата.

По предварительной оценке британских учёных, западные вакцины защищают от индийского штамма на 33% после первой дозы и на 81% — после второй. Исследование НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи показало, что «Спутник V» более эффективен против «дельта»-коронавируса, чем другие препараты, изученные для борьбы с этим штаммом.

Тем не менее, просто переболеть или сделать прививки в случае с индийским штаммом уже недостаточно — иммунитет для противостояния ему должен быть вдвое сильнее, чем в случае с уханьским, поэтому важно следить за уровнем антител в организме. Получить необходимые показатели, в том числе переболевшим и вакцинировавшимся ранее, поможет ревакцинация «Спутником Лайт» (по сути это 1-й компонент «Спутника V»). Врачи рассказали, когда нужно прививаться переболевшим коронавирусом © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Разработчики «Спутника V» в ближайшей перспективе обещали представить дополнительную инъекцию, разработанную специально против индийского штамма и близких ему вариаций коронавируса.

Если предотвратить заболевание всё-таки не удалось, прежде всего следует самоизолироваться, вызвать врача на дом, а не ходить в поликлинику и аптеку (можно воспользоваться доставкой лекарств на дом или попросить близких оставить пакет около двери). Схема лечения хорошо известная: промывание носа морской водой, обильное тёплое питьё, при наличии температуры парацетамол или ибупрофен, больше отдыха.

«Иммуномодулирующие препараты неэффективны, а также, возможно, небезопасны. Антибактериальная терапия должна назначаться строго при подтверждении бактериальных осложнений, а не в первые дни болезни «на всякий случай», — предупреждает иммунолог Мария Польнер.

Кроме того, ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе препараты против образования тромбов (антикоагулянты), поскольку они повышают риск кровотечений.

Если после улучшения состояния вновь поднялась температура или на протяжении нескольких дней сохраняются одышка, боли за грудиной, лихорадка, нужно вызвать скорую помощь и решить вопрос о проведении КТ и госпитализации.

У переболевших коронавирусом в 85% возникают те или иные осложнения, поэтому всем перенесшим это заболевание через 2 месяца обязательно рекомендуется сдать коагулограмму, чтобы проверить, не повлиял ли COVID-19 на свёртываемость крови.