Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии - 23.09.2024 Украина.ру
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Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии
Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии - 23.09.2024 Украина.ру
Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии
Украинского шпиона приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Центральному военному округу
2024-09-23T10:59
2024-09-23T10:59
новости
россия
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вооруженные силы украины
всу
приговор
шпионы
шпионаж
суд
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"Доказана причастность гражданина Украины Сухачева М.А. к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области", - говорится в материале.Суд в Крыму признал украинского гражданина виновным в шпионаже. Больше событий в обзоре Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября.
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крым
запорожье
запорожская область
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новости, россия, украина, крым, вооруженные силы украины, всу, приговор, шпионы, шпионаж, суд, новые регионы, запорожье, запорожская область, запорожское направление, фсб
Новости, Россия, Украина, Крым, Вооруженные силы Украины, ВСУ, приговор, шпионы, шпионаж, Суд, Новые регионы, Запорожье, Запорожская область, Запорожское направление, ФСБ

Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии

10:59 23.09.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украинского шпиона приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Центральному военному округу
"Доказана причастность гражданина Украины Сухачева М.А. к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области", - говорится в материале.
Суд в Крыму признал украинского гражданина виновным в шпионаже.
Больше событий в обзоре Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября.
 
НовостиРоссияУкраинаКрымВооруженные силы УкраиныВСУприговоршпионышпионажСудНовые регионыЗапорожьеЗапорожская областьЗапорожское направлениеФСБ
 
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