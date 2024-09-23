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Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии

Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии - 23.09.2024 Украина.ру

Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии

Украинского шпиона приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает УФСБ России по Центральному военному округу

2024-09-23T10:59

2024-09-23T10:59

2024-09-23T10:59

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"Доказана причастность гражданина Украины Сухачева М.А. к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области", - говорится в материале.Суд в Крыму признал украинского гражданина виновным в шпионаже. Больше событий в обзоре Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября.

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