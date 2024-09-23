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Путин объяснил, от чего зависит безопасность России
Путин объяснил, от чего зависит безопасность России - 23.09.2024 Украина.ру
Путин объяснил, от чего зависит безопасность России
Обороноспособность и безопасность России зависят от развития электронной промышленности. Об этом 23 сентября сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям 10-го российского форума "Микроэлектроника 2024"
2024-09-23T12:22
2024-09-23T12:22
2024-09-23T12:22
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"Электронная промышленность – одна из ключевых стратегических отраслей современной экономики. От ее развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны", - заверил российский лидер.Он добавил, что от состояния этой отрасли также зависит финансовый сектор и качество жизни россиян.Глава правительства РФ Михаил Мишустин на этом же форуме заверил, что Россия, объединив усилия ученых, разработчиков и промышленников, сможет добиться успехов в развитии микроэлектроники, потенциал для этого у страны есть.Подробнее о деятельности российского лидера по защите страны - в материале Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, форум
Новости, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, форум
Путин объяснил, от чего зависит безопасность России
Обороноспособность и безопасность России зависят от развития электронной промышленности. Об этом 23 сентября сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям 10-го российского форума "Микроэлектроника 2024"
"Электронная промышленность – одна из ключевых стратегических отраслей современной экономики. От ее развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны", - заверил российский лидер.
Он добавил, что от состояния этой отрасли также зависит финансовый сектор и качество жизни россиян.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
на этом же форуме заверил, что Россия, объединив усилия ученых, разработчиков и промышленников, сможет добиться успехов в развитии микроэлектроники, потенциал для этого у страны есть.
Подробнее о деятельности российского лидера по защите страны - в материале Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на сайте Украина.ру.