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Путин объяснил, от чего зависит безопасность России

Путин объяснил, от чего зависит безопасность России - 23.09.2024 Украина.ру

Путин объяснил, от чего зависит безопасность России

Обороноспособность и безопасность России зависят от развития электронной промышленности. Об этом 23 сентября сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям 10-го российского форума "Микроэлектроника 2024"

2024-09-23T12:22

2024-09-23T12:22

2024-09-23T12:22

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"Электронная промышленность – одна из ключевых стратегических отраслей современной экономики. От ее развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны", - заверил российский лидер.Он добавил, что от состояния этой отрасли также зависит финансовый сектор и качество жизни россиян.Глава правительства РФ Михаил Мишустин на этом же форуме заверил, что Россия, объединив усилия ученых, разработчиков и промышленников, сможет добиться успехов в развитии микроэлектроники, потенциал для этого у страны есть.Подробнее о деятельности российского лидера по защите страны - в материале Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, михаил мишустин, форум