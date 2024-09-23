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Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине

Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине - 23.09.2024 Украина.ру

Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, кто помешал переговорам по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году, передает турецкое госагентство Anadolu

2024-09-23T10:45

2024-09-23T10:45

2024-09-23T10:45

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Он заверил, что Турция прилагала и прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта.Весной 2022 года почти сразу после начала спецоперации Украина и Россия начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.Но стороны так и не заключили заключили итоговый договор, а позже приостановили мирные переговоры.Глава украинской делегации Давид Арахамия заверял, Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.Эрдоган говорил, что в саботаже стамбульских переговоров виноваты "лоббисты войны". В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта, но уже на основе новых реалий.Подробнее о возможных переговорах - в материале Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, турция, россия, эрдоган, нато