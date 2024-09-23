Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине - 23.09.2024 Украина.ру
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Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине
Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине - 23.09.2024 Украина.ру
Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, кто помешал переговорам по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году, передает турецкое госагентство Anadolu
2024-09-23T10:45
2024-09-23T10:45
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Он заверил, что Турция прилагала и прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта.Весной 2022 года почти сразу после начала спецоперации Украина и Россия начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.Но стороны так и не заключили заключили итоговый договор, а позже приостановили мирные переговоры.Глава украинской делегации Давид Арахамия заверял, Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.Эрдоган говорил, что в саботаже стамбульских переговоров виноваты "лоббисты войны". В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта, но уже на основе новых реалий.Подробнее о возможных переговорах - в материале Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Турция, Россия, Эрдоган, НАТО

Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине

10:45 23.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, кто помешал переговорам по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году, передает турецкое госагентство Anadolu
Он заверил, что Турция прилагала и прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта.
"Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае, мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений", - сказал Эрдоган.
Весной 2022 года почти сразу после начала спецоперации Украина и Россия начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.
Но стороны так и не заключили заключили итоговый договор, а позже приостановили мирные переговоры.
Глава украинской делегации Давид Арахамия заверял, Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.
Эрдоган говорил, что в саботаже стамбульских переговоров виноваты "лоббисты войны".
В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта, но уже на основе новых реалий.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Шойгу жестко высказался о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
 
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