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"Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области

"Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области - 23.09.2024 Украина.ру

"Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области

Беженцы из Курской области получат поддержку от бывшего капитана сборной Украины по футболу: Анатолий Тимощук продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут в Курскую область на помощь эвакуированным, сообщил в своём ТГ-канале писатель и общественный деятель Захар Прилепин

2024-09-23T12:08

2024-09-23T12:08

2024-09-23T12:08

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"Он один из самых титулованных футболистов в истории Украины. Абсолютный рекордсмен сборной Украины по количеству матчей", - охарактеризовал Прилепин экс-капитана украинской сборной.По словам Прилепина, Зеленский так разозлился на Тимощука, что "ввел против него все мыслимые санкции"."Люди остаются людьми", - констатировал Прилепин.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Минобороны России регулярно информирует о боевых действиях в Курской области.Тем временем в США рассмотрели проблему интервенции ВСУ в российский регион. Подробности в публикации Переломный момент: The New Yorker ответил, зачем Зеленский признал провал курской авантюры

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новости, курская область, украина, захар прилепин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, беженцы, всу, кто, футбол, футболист, гуманитарная помощь, благотворительность