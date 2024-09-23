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"Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области
"Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области - 23.09.2024 Украина.ру
"Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области
Беженцы из Курской области получат поддержку от бывшего капитана сборной Украины по футболу: Анатолий Тимощук продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут в Курскую область на помощь эвакуированным, сообщил в своём ТГ-канале писатель и общественный деятель Захар Прилепин
2024-09-23T12:08
2024-09-23T12:08
2024-09-23T12:08
новости
курская область
украина
захар прилепин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
беженцы
всу
кто
футбол
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"Он один из самых титулованных футболистов в истории Украины. Абсолютный рекордсмен сборной Украины по количеству матчей", - охарактеризовал Прилепин экс-капитана украинской сборной.По словам Прилепина, Зеленский так разозлился на Тимощука, что "ввел против него все мыслимые санкции"."Люди остаются людьми", - констатировал Прилепин.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Минобороны России регулярно информирует о боевых действиях в Курской области.Тем временем в США рассмотрели проблему интервенции ВСУ в российский регион. Подробности в публикации Переломный момент: The New Yorker ответил, зачем Зеленский признал провал курской авантюры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, захар прилепин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, беженцы, всу, кто, футбол, футболист, гуманитарная помощь, благотворительность
Новости, Курская область, Украина, Захар Прилепин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, беженцы, ВСУ, КТО, футбол, футболист, гуманитарная помощь, благотворительность
"Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области
Беженцы из Курской области получат поддержку от бывшего капитана сборной Украины по футболу: Анатолий Тимощук продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут в Курскую область на помощь эвакуированным, сообщил в своём ТГ-канале писатель и общественный деятель Захар Прилепин
"Он один из самых титулованных футболистов в истории Украины. Абсолютный рекордсмен сборной Украины по количеству матчей", - охарактеризовал Прилепин экс-капитана украинской сборной.
По словам Прилепина, Зеленский
так разозлился на Тимощука, что "ввел против него все мыслимые санкции".
"Люди остаются людьми", - констатировал Прилепин.
Украинские войска атаковали Курскую область
утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область.
Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Минобороны России регулярно информирует о боевых действиях в Курской области.
Тем временем в США рассмотрели проблему интервенции ВСУ в российский регион. Подробности в публикации Переломный момент: The New Yorker ответил, зачем Зеленский признал провал курской авантюры