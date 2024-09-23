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Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией
Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией - 23.09.2024 Украина.ру
Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией
Киев должен получить от Запада разрешение наносить удары вглубь России западным оружием. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg TV заявила глава датского правительства Метте Фредериксен
2024-09-23T11:34
2024-09-23T11:34
2024-09-23T11:34
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Премьер-министр Дании уверена, что опасаться эскалации конфликта с Россией не следует, что любые ограничения следует игнорировать."Я предлагаю прекратить дискуссию о "красных линиях". Было ошибкой вести публичную дискуссию о "красных линиях", поскольку это просто дает русским слишком хорошие карты в руки… Я думаю, что ограничения на использование оружия должны быть сняты", - заявила Фредериксен.Дания ранее в числе других государств-членов НАТО одобрила вторжение ВСУ на территорию Российской Федерациии нанесение ударов по России западным оружием. Ранее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область Также на эту тему: "Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО
https://ukraina.ru/20240922/1057608849.html
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новости, дания, россия, киев, нато, украина, украина-нато, военная помощь, военная эскалация, военная техника, ракеты, сво, курская область
Новости, Дания, Россия, Киев, НАТО, Украина, Украина-НАТО, военная помощь, военная эскалация, военная техника, ракеты, СВО, Курская область
Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией
Киев должен получить от Запада разрешение наносить удары вглубь России западным оружием. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg TV заявила глава датского правительства Метте Фредериксен