https://ukraina.ru/20240923/1057617748.html

Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией

Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией - 23.09.2024 Украина.ру

Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией

Киев должен получить от Запада разрешение наносить удары вглубь России западным оружием. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg TV заявила глава датского правительства Метте Фредериксен

2024-09-23T11:34

2024-09-23T11:34

2024-09-23T11:34

новости

дания

россия

киев

нато

украина

украина-нато

военная помощь

военная эскалация

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056469669_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_7f3438ff022da43bc5269ea6ac57d0e8.jpg

Премьер-министр Дании уверена, что опасаться эскалации конфликта с Россией не следует, что любые ограничения следует игнорировать."Я предлагаю прекратить дискуссию о "красных линиях". Было ошибкой вести публичную дискуссию о "красных линиях", поскольку это просто дает русским слишком хорошие карты в руки… Я думаю, что ограничения на использование оружия должны быть сняты", - заявила Фредериксен.Дания ранее в числе других государств-членов НАТО одобрила вторжение ВСУ на территорию Российской Федерациии нанесение ударов по России западным оружием. Ранее в новостях: Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область Также на эту тему: "Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО

https://ukraina.ru/20240922/1057608849.html

дания

россия

киев

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дания, россия, киев, нато, украина, украина-нато, военная помощь, военная эскалация, военная техника, ракеты, сво, курская область