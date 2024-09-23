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СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области

СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области - 23.09.2024 Украина.ру

СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области

Следственный комитет России 23 сентября в своем телеграм-канале сообщил, что расследует очередные преступления украинской армии в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Белгородской области

2024-09-23T11:17

2024-09-23T11:17

2024-09-23T11:11

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Там отметили, что в Горловке вследствие атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель. Также в результате обстрела Петровского района Донецка ранения получили двое мужчин и женщина."В Новоайдарском муниципальном округе ЛНР в ходе тушения пожара, вызванного атакой беспилотников, произошла детонация боевой части БПЛА. Погиб сотрудник МЧС", - добавили следователи.Кроме этого, в Белгородском районе Белгородской области дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего был ранен водитель. В результате обстрела села Черемошное были ранены несколько мирных жителей.Накануне автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ход событий в публикации "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией

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новости, россия, луганская народная республика, белгородская область, ск рф, мчс, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, криминал, днр, лнр, новые регионы