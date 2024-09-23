СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области - 23.09.2024 Украина.ру
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СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области
СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области - 23.09.2024 Украина.ру
СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области
Следственный комитет России 23 сентября в своем телеграм-канале сообщил, что расследует очередные преступления украинской армии в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Белгородской области
2024-09-23T11:17
2024-09-23T11:11
новости
россия
луганская народная республика
белгородская область
ск рф
мчс
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
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Там отметили, что в Горловке вследствие атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель. Также в результате обстрела Петровского района Донецка ранения получили двое мужчин и женщина."В Новоайдарском муниципальном округе ЛНР в ходе тушения пожара, вызванного атакой беспилотников, произошла детонация боевой части БПЛА. Погиб сотрудник МЧС", - добавили следователи.Кроме этого, в Белгородском районе Белгородской области дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего был ранен водитель. В результате обстрела села Черемошное были ранены несколько мирных жителей.Накануне автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ход событий в публикации "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией
россия
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новости, россия, луганская народная республика, белгородская область, ск рф, мчс, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, криминал, днр, лнр, новые регионы
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Белгородская область, СК РФ, МЧС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, обстрелы, криминал, ДНР, ЛНР, Новые регионы

СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области

11:17 23.09.2024
 
Обстрелы Донецка, СЦКК
Обстрелы Донецка, СЦКК
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Следственный комитет России 23 сентября в своем телеграм-канале сообщил, что расследует очередные преступления украинской армии в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Белгородской области
Там отметили, что в Горловке вследствие атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель.
Также в результате обстрела Петровского района Донецка ранения получили двое мужчин и женщина.
"В Новоайдарском муниципальном округе ЛНР в ходе тушения пожара, вызванного атакой беспилотников, произошла детонация боевой части БПЛА. Погиб сотрудник МЧС", - добавили следователи.
Кроме этого, в Белгородском районе Белгородской области дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего был ранен водитель. В результате обстрела села Черемошное были ранены несколько мирных жителей.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - заверили в ведомстве.
Накануне автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ход событий в публикации "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией
 
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