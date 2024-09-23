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Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября

Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября - 23.09.2024 Украина.ру

Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сделали заявления по поводу украино-российских переговоров в Стамбуле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-09-23T13:00

2024-09-23T13:00

2024-09-23T13:00

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турция

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Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах в Стамбуле приводит агентство Anadolu."Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели", - рассказал Эрдоган.По его словам, Турция прилагала и продолжает прилагать усилия для разрешения конфликта.В то же время, турецкий президент отметил, что Турция сегодня является "одним из сильнейших" союзников НАТО. Эрдоган заявил, что в отношениях с США у Турции "позитивная атмосфера".До этого бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер на одном из выступлений в Швейцарии рассказал, что в Стамбуле чуть было не достигли мира, но этого не произошло по вине "могущественных сил", стоящих за Владимиром Зеленским. Слова Шрёдера привело издание Die Welt.Согласно публикации издания, Шрёдер участвовал в подготовке мирных переговоров в Стамбуле по инициативе украинской стороны. Как рассказал сам бывший федеральный канцлер, украинцы отвергли Швейцарию и ОАЭ в качестве площадок для проведения встречи. В итоге выбрали Турцию.Как подчеркнул Шрёдер, стороны были близки к заключению мира. Так, им якобы удалось достичь компромисса, согласно которому Донбасс сохранялся в составе Украины, а в отношении Крыма принималось "южнотирольское решение" - он оставался анклавом в составе России. Также Украина временно должна была отказаться от вступления в НАТО."Но правительство Владимира Зеленского не смогло принять свободное решение", - заявил Шрёдер.По его словам, мирный договор был заблокирован "могущественными силами", стоящими за Зеленским."Видимо, считалось, что продолжение боевых действий стратегически ослабит Россию", - отметил Шрёдер.По его словам, американские генералы были убеждены, что президента России Владимира Путина "можно победить и отстранить от должности".Также Шрёдер обвинил Запад в том, что тот игнорирует исторически обоснованные интересы безопасности России."Мы, немцы, особенно должны вести себя осторожно и конструктивно на фоне Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии", — подчеркнул Шредер.Он призвал сторонников войны заглянуть в учебники истории."Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. — Ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого", — сказал он.Шрёдер указал, что уверен: подавляющее большинство россиян поддерживает президента."Они убеждены, что Запад использует Украину как инструмент, чтобы поставить Россию на колени", - отметил он.Также Шрёдер указал, что самым реалистичным мирным сценарием будут переговоры и достижение компромисса с Россией."Эту войну придется завершить путем переговоров. В любом случае это не может быть решено при помощи военных средств. Нам потребуется достичь компромиссов", — подчеркнул он.Также Шрёдер отметил, что надежды на мир он связывает с Дональдом Трампом — политиком, который ему лично не нравится. При этом он выразил сожаление, что между Германией и Францией не было тесного сотрудничества и что две страны не оказали влияния на США, как это сделал во время второй войны в Ираке бывший тогда президентом Франции Жак Ширак.Шрёдер также указал, что он не является противником американцев, но бывают ситуации, когда интересы Европы и интересы США вступают в противоречие друг с другом. По словам Шрёдера, так дела обстоят и сегодня.ОбстрелыУтром 23 сентября Минобороны России сообщило об отражённых за ночь атаках Украины."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и 4 над территорией Курской области", - отмечалось в публикации министерство обороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 66 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 17 обстрелов, на горловском — 49 обстрелов, выпустив в общей сложности 216 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 12 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 11 снарядов, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 20 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань —3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 5; Великая Лепетиха — 4; Каховка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Заводовка и Сергеевка.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по округу."За прошедшие сутки зафиксировано 11 ударов со стороны противника. Обстрелам подверглось село Каиры. Кроме того, зафиксировано 15 атак вражескими дронами по территории: Горностаевка - 8 атак; Каиры - 5 атак; Заводовка - 2 атаки", - указывалось в сообщении администрации.Кроме того, по информации экстренных служб Великолепетихского округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли по округу 11 ударов."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в экстренных службах.Утром 23 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Журавлёвка, Красный Хутор, Николаевка, Чайки, Черемошное, Щетиновка и хутору Церковный выпущены 39 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 8 беспилотников, из которых один был сбит системой ПВО. Ранены 13 мирных жителей. Один пострадавший после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно. Остальные находятся в медицинских учреждениях города Белгорода. Состояние двоих госпитализированных мужчин оценивается как крайне тяжёлое. Медики продолжают бороться за их жизни. Состояние 9 пострадавших оценивается как средняя степень тяжести, ещё один находится в удовлетворительном состоянии. Повреждены 8 частных домов, надворная постройка и 7 легковых автомобилей", - указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, село Новопетровка и хутор Дубровка атакованы 8 боеприпасами в ходе одного обстрела и 2 БПЛА, из которых один был сбит системой ПВО. Повреждены частный дом и надворная постройка.В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Обошлось без повреждений.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Козинка и Сподарюшино атакованы с помощью 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и двух беспилотников. Повреждён один частный дом.В Губкинском городском округе по городу Губкин и селу Кладовое выпущено 2 БПЛА самолётного типа. Повреждены 10 легковых автомобилей и остекление 6 квартир в трёх МКД.В Краснояружском районе село Вязовое атаковано одним беспилотником. Повреждений нет.Над Ракитянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, Терновое и хутору Мухин выпущено 39 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 13 БПЛА, из которых 4 были сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина. После оказания медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась и продолжит лечение амбулаторно. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как средняя степень тяжести. Повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль, складское помещение на территории производственного предприятия и линии электро- и газоснабжения", - писал Гладков.Позднее он сообщил об украинской атаке на Черемошное и Шебекино. Предварительно, пострадавших нет.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи трижды предупреждал земляков о ракетной атаке. В самой области идут бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О проблеме дронов — в статье Ивана Лизана "Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее".

https://ukraina.ru/20240923/1057615729.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, шредер, эрдоган, владимир зеленский, вооруженные силы украины, турция, нато