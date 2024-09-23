https://ukraina.ru/20240923/1057619135.html

На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ

На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ - 23.09.2024 Украина.ру

На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ

Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской области

2024-09-23T12:09

2024-09-23T12:09

2024-09-23T12:09

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В комментарии ФСБ также уточняется, что ростовчанка знала, что ее украинская знакомая собирает средства для обеспечения подразделений ВСУ. А именно, деньги предназначались для приобретения транспортных средств, оптических прицелов, камуфляжной формы, а также БПЛА, которые в последующем использовались для атак по российским территориям.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Она предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Также в понедельник, 23 сентября, столичный суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко за дискредитацию армии России. Повод - девушка плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ.Свой поступок правонарушительница объяснила тем, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".Сумма назначенного штрафа не уточняется, однако статья предполагает наказание в виде выплаты в размере до 50 тысяч рублей.Армия России продолжает работу по денацификации и демилитаризации Украины. Что именно сейчас происходит на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.

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новости, россия, ростов-на-дону, украина, вооруженные силы украины, всу, фсб, задержание, финансирование, госизмена