На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ
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Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской области
"Установлено, что жительница Ростова-на-Дону после 24 февраля 2022 года неоднократно переводила денежные средства на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой контактировала посредством сети интернет до начала СВО", - говорится в сообщении ведомства.
В комментарии ФСБ также уточняется, что ростовчанка знала, что ее украинская знакомая собирает средства для обеспечения подразделений ВСУ. А именно, деньги предназначались для приобретения транспортных средств, оптических прицелов, камуфляжной формы, а также БПЛА, которые в последующем использовались для атак по российским территориям.
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