На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ - 23.09.2024 Украина.ру
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На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ
На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ - 23.09.2024 Украина.ру
На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ
Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской области
2024-09-23T12:09
2024-09-23T12:09
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В комментарии ФСБ также уточняется, что ростовчанка знала, что ее украинская знакомая собирает средства для обеспечения подразделений ВСУ. А именно, деньги предназначались для приобретения транспортных средств, оптических прицелов, камуфляжной формы, а также БПЛА, которые в последующем использовались для атак по российским территориям.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Она предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Также в понедельник, 23 сентября, столичный суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко за дискредитацию армии России. Повод - девушка плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ.Свой поступок правонарушительница объяснила тем, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".Сумма назначенного штрафа не уточняется, однако статья предполагает наказание в виде выплаты в размере до 50 тысяч рублей.Армия России продолжает работу по денацификации и демилитаризации Украины. Что именно сейчас происходит на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.
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новости, россия, ростов-на-дону, украина, вооруженные силы украины, всу, фсб, задержание, финансирование, госизмена
Новости, Россия, Ростов-на-Дону, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ФСБ, задержание, финансирование, госизмена

На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ

12:09 23.09.2024
 
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© ЦОС ФСБ РФ
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Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской области
"Установлено, что жительница Ростова-на-Дону после 24 февраля 2022 года неоднократно переводила денежные средства на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой контактировала посредством сети интернет до начала СВО", - говорится в сообщении ведомства.
В комментарии ФСБ также уточняется, что ростовчанка знала, что ее украинская знакомая собирает средства для обеспечения подразделений ВСУ. А именно, деньги предназначались для приобретения транспортных средств, оптических прицелов, камуфляжной формы, а также БПЛА, которые в последующем использовались для атак по российским территориям.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Она предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Также в понедельник, 23 сентября, столичный суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко за дискредитацию армии России. Повод - девушка плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ.
Свой поступок правонарушительница объяснила тем, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".
Сумма назначенного штрафа не уточняется, однако статья предполагает наказание в виде выплаты в размере до 50 тысяч рублей.
10:32
Студентка ВШЭ получила штраф за плевок в плакат о службе по контрактуСтоличный суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко за дискредитацию армии России. Повод - девушка плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ. Об этом стало известно 23 сентября из материалов дела
Армия России продолжает работу по денацификации и демилитаризации Украины. Что именно сейчас происходит на фронте, читайте в материале "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.
 
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