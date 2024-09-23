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СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе

СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе - 23.09.2024 Украина.ру

СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе

Военная контрразведка Службы безопасности Украины заявила о предотвращении вооружённого захвата власти в Одессе, который якобы готовило Главное разведуправление Миноборны России (ГРУ). Об этом СБУ сообщила 23 сентября в своем телеграм-канале

2024-09-23T13:26

2024-09-23T13:26

2024-09-23T13:26

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"СБУ обезвредила оперативно-боевую группу российского ГРУ, которая готовила силовой захват власти в Одессе", - сказано в публикации украинской спецслужбы.Отмечено также, что в результате спецоперации в областном центре задержан руководитель группы – 49-летний житель Крыма, и его "правая рука". В СБУ уверены, что группа готовилась к силовому захвату госучреждений в Одесской области и атакам ВСУ с тыла.По информации СБУ, у арестованных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.В украинской спецслужбе сообщили также, что задержанные участвовали в деятельности общественных организаций и "занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу". По данным СБУ, в план "захвата Одессы" было вовлечено "более двух десятков человек"."Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб России, и компьютерная техника с доказательствами злодеяний", - поведали в СБУ.Там также сообщили, что задержанные находятся под стражей и "им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества".Накануне Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Волков в публикации Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы Больше событий в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября

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новости, одесса, украина, крым, сбу, главное разведывательное управление рф, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация, спецслужба