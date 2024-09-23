СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе - 23.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240923/1057620881.html
СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе - 23.09.2024 Украина.ру
СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
Военная контрразведка Службы безопасности Украины заявила о предотвращении вооружённого захвата власти в Одессе, который якобы готовило Главное разведуправление Миноборны России (ГРУ). Об этом СБУ сообщила 23 сентября в своем телеграм-канале
2024-09-23T13:26
2024-09-23T13:26
новости
одесса
украина
крым
сбу
главное разведывательное управление рф
вооруженные силы украины
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/17/1057621239_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50bf69fd66a7f17616177d0bb0aa8b9e.jpg
"СБУ обезвредила оперативно-боевую группу российского ГРУ, которая готовила силовой захват власти в Одессе", - сказано в публикации украинской спецслужбы.Отмечено также, что в результате спецоперации в областном центре задержан руководитель группы – 49-летний житель Крыма, и его "правая рука". В СБУ уверены, что группа готовилась к силовому захвату госучреждений в Одесской области и атакам ВСУ с тыла.По информации СБУ, у арестованных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.В украинской спецслужбе сообщили также, что задержанные участвовали в деятельности общественных организаций и "занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу". По данным СБУ, в план "захвата Одессы" было вовлечено "более двух десятков человек"."Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб России, и компьютерная техника с доказательствами злодеяний", - поведали в СБУ.Там также сообщили, что задержанные находятся под стражей и "им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества".Накануне Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Волков в публикации Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы Больше событий в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
одесса
украина
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/17/1057621239_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_61cc01342d1e2a6e41d2d58b4093a57b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, крым, сбу, главное разведывательное управление рф, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация, спецслужба
Новости, Одесса, Украина, Крым, СБУ, Главное разведывательное управление РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Спецоперация, спецслужба

СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе

13:26 23.09.2024
 
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
Читать в
Военная контрразведка Службы безопасности Украины заявила о предотвращении вооружённого захвата власти в Одессе, который якобы готовило Главное разведуправление Миноборны России (ГРУ). Об этом СБУ сообщила 23 сентября в своем телеграм-канале
"СБУ обезвредила оперативно-боевую группу российского ГРУ, которая готовила силовой захват власти в Одессе", - сказано в публикации украинской спецслужбы.
Отмечено также, что в результате спецоперации в областном центре задержан руководитель группы – 49-летний житель Крыма, и его "правая рука". В СБУ уверены, что группа готовилась к силовому захвату госучреждений в Одесской области и атакам ВСУ с тыла.
По информации СБУ, у арестованных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.
В украинской спецслужбе сообщили также, что задержанные участвовали в деятельности общественных организаций и "занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу". По данным СБУ, в план "захвата Одессы" было вовлечено "более двух десятков человек".
"Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб России, и компьютерная техника с доказательствами злодеяний", - поведали в СБУ.
Там также сообщили, что задержанные находятся под стражей и "им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества".
Накануне Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУ
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Волков в публикации Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы
Больше событий в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
 
НовостиОдессаУкраинаКрымСБУГлавное разведывательное управление РФВооруженные силы УкраиныВСУСВОСпецоперацияспецслужба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева
15:14"План победы": что привёз Байдену Зеленский
15:14Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе
14:56Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины
14:49То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского
14:48"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
14:47ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны
14:45Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
14:42"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
14:30Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести
14:15Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США
14:13Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
14:12Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times
14:10Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь
13:48Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"
13:26СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
13:00Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
12:48"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"
12:47На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
12:41Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
Лента новостейМолния