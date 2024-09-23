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СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе - 23.09.2024 Украина.ру
СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
Военная контрразведка Службы безопасности Украины заявила о предотвращении вооружённого захвата власти в Одессе, который якобы готовило Главное разведуправление Миноборны России (ГРУ). Об этом СБУ сообщила 23 сентября в своем телеграм-канале
2024-09-23T13:26
2024-09-23T13:26
2024-09-23T13:26
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"СБУ обезвредила оперативно-боевую группу российского ГРУ, которая готовила силовой захват власти в Одессе", - сказано в публикации украинской спецслужбы.Отмечено также, что в результате спецоперации в областном центре задержан руководитель группы – 49-летний житель Крыма, и его "правая рука". В СБУ уверены, что группа готовилась к силовому захвату госучреждений в Одесской области и атакам ВСУ с тыла.По информации СБУ, у арестованных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.В украинской спецслужбе сообщили также, что задержанные участвовали в деятельности общественных организаций и "занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу". По данным СБУ, в план "захвата Одессы" было вовлечено "более двух десятков человек"."Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб России, и компьютерная техника с доказательствами злодеяний", - поведали в СБУ.Там также сообщили, что задержанные находятся под стражей и "им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества".Накануне Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Волков в публикации Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы Больше событий в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
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новости, одесса, украина, крым, сбу, главное разведывательное управление рф, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация, спецслужба
Новости, Одесса, Украина, Крым, СБУ, Главное разведывательное управление РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Спецоперация, спецслужба
СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
Военная контрразведка Службы безопасности Украины заявила о предотвращении вооружённого захвата власти в Одессе, который якобы готовило Главное разведуправление Миноборны России (ГРУ). Об этом СБУ сообщила 23 сентября в своем телеграм-канале
"СБУ обезвредила оперативно-боевую группу российского ГРУ, которая готовила силовой захват власти в Одессе", - сказано в публикации украинской спецслужбы.
Отмечено также, что в результате спецоперации в областном центре задержан руководитель группы – 49-летний житель Крыма, и его "правая рука". В СБУ уверены, что группа готовилась к силовому захвату госучреждений в Одесской области и атакам ВСУ с тыла.
По информации СБУ, у арестованных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.
В украинской спецслужбе сообщили также, что задержанные участвовали в деятельности общественных организаций и "занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу". По данным СБУ, в план "захвата Одессы" было вовлечено "более двух десятков человек".
"Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб России, и компьютерная техника с доказательствами злодеяний", - поведали в СБУ.
Там также сообщили, что задержанные находятся под стражей и "им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества".
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Волков в публикации Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы