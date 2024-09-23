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Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино - 23.09.2024 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам украинской армии. Об этом 23 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
2024-09-23T12:41
2024-09-23T12:41
2024-09-23T12:41
новости
шебекино
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
детские площадки
кто
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"В селе Черемошное Белгородского района в результате прилёта боеприпаса повреждена кровля частного дома, в хозпостройке выбиты окна, посечены фасад и забор. Огнём уничтожен легковой автомобиль", - сообщил губернатор в своём ТГ-канале.Он также рассказал, что в городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал припаркованный автомобиль. Также от взрывной волны осколками посечён рядом стоящий легковой автомобиль и повреждено остекление двух квартир в МКД."Вследствие ещё одной атаки дрона пробита кровля производственного здания. Третий БПЛА сдетонировал на детской площадке — повреждено игровое оборудование", - констатировал губернатор.В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Также в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Тем временем выяснилось, кто помогает ВСУ атаковать населённые пункты России – подробности в публикации На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, детские площадки, кто, дроны, бпла
Новости, Шебекино, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, детские площадки, КТО, дроны, БПЛА
Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам украинской армии. Об этом 23 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
"В селе Черемошное Белгородского района в результате прилёта боеприпаса повреждена кровля частного дома, в хозпостройке выбиты окна, посечены фасад и забор. Огнём уничтожен легковой автомобиль", - сообщил губернатор в своём ТГ-канале.
Он также рассказал, что в городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал припаркованный автомобиль. Также от взрывной волны осколками посечён рядом стоящий легковой автомобиль и повреждено остекление двух квартир в МКД.
"Вследствие ещё одной атаки дрона пробита кровля производственного здания. Третий БПЛА сдетонировал на детской площадке — повреждено игровое оборудование", - констатировал губернатор.
В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Также в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Тем временем выяснилось, кто помогает ВСУ атаковать населённые пункты России – подробности в публикации На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ