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Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино

Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино - 23.09.2024 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино

Два населённых пункта Белгородской области подверглись атакам украинской армии. Об этом 23 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

2024-09-23T12:41

2024-09-23T12:41

2024-09-23T12:41

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россия

белгородская область

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"В селе Черемошное Белгородского района в результате прилёта боеприпаса повреждена кровля частного дома, в хозпостройке выбиты окна, посечены фасад и забор. Огнём уничтожен легковой автомобиль", - сообщил губернатор в своём ТГ-канале.Он также рассказал, что в городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал припаркованный автомобиль. Также от взрывной волны осколками посечён рядом стоящий легковой автомобиль и повреждено остекление двух квартир в МКД."Вследствие ещё одной атаки дрона пробита кровля производственного здания. Третий БПЛА сдетонировал на детской площадке — повреждено игровое оборудование", - констатировал губернатор.В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Также в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Тем временем выяснилось, кто помогает ВСУ атаковать населённые пункты России – подробности в публикации На дроны, бившие по РФ: в Ростове-на-Дону задержали женщину, спонсировавшую ВСУ

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новости, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, детские площадки, кто, дроны, бпла