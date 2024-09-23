На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии - 23.09.2024 Украина.ру
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На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии - 23.09.2024 Украина.ру
На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
В ближайшие годы России предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок. Такое заявление 23 сентября на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
2024-09-23T12:47
2024-09-23T12:47
новости
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михаил мишустин
электроника
суверенитет
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Это заявление было сделано на фоне нарастающей эскалации между Израилем и Ливаном. Она началась 17 сентября, когда по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, позже стороны обменялись серией взаимных ударов.Эксперты высказывают разные мнения насчет атаки на Ливан, и большинство сходится на том, что произошедшее эскалирует и так неспокойный регион. Есть и небезосновательные версии о том, что взрывы - лишь начало войны за литий, о разработке большого месторождения которого Россия объявила не так давно.Однако специалисты отмечают, что ливанская попытка Запада запугать весь мир, чтобы страны массово начали отказываться от литийных батарей, не пройдет.Еще по теме: интервью российского учёного-криминалиста, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова О взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.
https://ukraina.ru/20240919/1057567559.html
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новости, россия, михаил мишустин, электроника, суверенитет
Новости, Россия, Михаил Мишустин, электроника, суверенитет

На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии

12:47 23.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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В ближайшие годы России предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок. Такое заявление 23 сентября на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"В ближайшие годы предстоит создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. В том числе - на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций", - сказал Мишустин.

Это заявление было сделано на фоне нарастающей эскалации между Израилем и Ливаном. Она началась 17 сентября, когда по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.
По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.
Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.
Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, позже стороны обменялись серией взаимных ударов.
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Эксперты высказывают разные мнения насчет атаки на Ливан, и большинство сходится на том, что произошедшее эскалирует и так неспокойный регион. Есть и небезосновательные версии о том, что взрывы - лишь начало войны за литий, о разработке большого месторождения которого Россия объявила не так давно.
Однако специалисты отмечают, что ливанская попытка Запада запугать весь мир, чтобы страны массово начали отказываться от литийных батарей, не пройдет.
Еще по теме: интервью российского учёного-криминалиста, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова О взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.
 
НовостиРоссияМихаил Мишустинэлектроникасуверенитет
 
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