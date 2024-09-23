На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
В ближайшие годы России предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок. Такое заявление 23 сентября на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"В ближайшие годы предстоит создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. В том числе - на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций", - сказал Мишустин.
Это заявление было сделано на фоне нарастающей эскалации между Израилем и Ливаном. Она началась 17 сентября, когда по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.
По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.
Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.
Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, позже стороны обменялись серией взаимных ударов.
Эксперты высказывают разные мнения насчет атаки на Ливан, и большинство сходится на том, что произошедшее эскалирует и так неспокойный регион. Есть и небезосновательные версии о том, что взрывы - лишь начало войны за литий, о разработке большого месторождения которого Россия объявила не так давно.
Однако специалисты отмечают, что ливанская попытка Запада запугать весь мир, чтобы страны массово начали отказываться от литийных батарей, не пройдет.
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