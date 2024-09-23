https://ukraina.ru/20240923/1057620117.html

На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии

На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии - 23.09.2024 Украина.ру

На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии

В ближайшие годы России предстоит создать фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок. Такое заявление 23 сентября на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024" сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

2024-09-23T12:47

2024-09-23T12:47

2024-09-23T12:47

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Это заявление было сделано на фоне нарастающей эскалации между Израилем и Ливаном. Она началась 17 сентября, когда по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, рации и другие устройства, оснащенные литийными батареями. Через сутки атака повторилась, причем часть взрывов произошла в местах прощания с жертвами теракта, произошедшего накануне.По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников "Хезболлах" весной с уже встроенными в них взрывными устройствами.Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что перед взрывом израильские спецслужбы отправили на пейджеры ливанцев сообщения на арабском языке, чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.Шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, позже стороны обменялись серией взаимных ударов.Эксперты высказывают разные мнения насчет атаки на Ливан, и большинство сходится на том, что произошедшее эскалирует и так неспокойный регион. Есть и небезосновательные версии о том, что взрывы - лишь начало войны за литий, о разработке большого месторождения которого Россия объявила не так давно.Однако специалисты отмечают, что ливанская попытка Запада запугать весь мир, чтобы страны массово начали отказываться от литийных батарей, не пройдет.Еще по теме: интервью российского учёного-криминалиста, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова О взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.

https://ukraina.ru/20240919/1057567559.html

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новости, россия, михаил мишустин, электроника, суверенитет