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Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"

Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев" - 23.09.2024 Украина.ру

Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"

Двое бойцов СВО поступили на госслужбу благодаря программе "Время героев", сообщает ТГ-канал Readovka

2024-09-23T13:48

2024-09-23T13:48

2024-09-23T13:48

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"Участник СВО родом из Ставрополя стал замглавы родного города — в рамках программы "Время героев" Заур Гурциев прошел насыщенное обучение и приобрел багаж знаний, необходимых госслужащему. Управленческий опыт у воина уже есть — с 2019 года он возглавлял ЦБУ ВВС и ПВО", - сказано в публикации.Гурциев в ходе стажировки изучил, как работает местные градостроительство и городское хозяйство, осуществляется экономическое развитие. Он уже применяет знания в работе."Другой боец, Игорь Юргин, назначен и. о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха. На этой должности участник СВО занимается воспитанием подрастающего поколения в патриотическом духе, в этом ему помогают и другие военные.", - отметил ТГ-канал.Юргин в ходе интенсивной стажировки принял участие в четырех нацпроектах. Быстро вникнуть в новую работу он смог благодаря поддержке главы республики Айсена Николаева, вместе с которым военнослужащий посетил множество мероприятий.Интервью на эту тему: Ветеран ополчения Донбасса: В первую очередь хочется быть полезным для общества

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новости, донбасс, ввс, ставрополь, ветераны, сво, чиновник, национальные проекты, управление, элита