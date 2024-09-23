Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкПервый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Двое бойцов СВО поступили на госслужбу благодаря программе "Время героев", сообщает ТГ-канал Readovka
"Участник СВО родом из Ставрополя стал замглавы родного города — в рамках программы "Время героев" Заур Гурциев прошел насыщенное обучение и приобрел багаж знаний, необходимых госслужащему. Управленческий опыт у воина уже есть — с 2019 года он возглавлял ЦБУ ВВС и ПВО", - сказано в публикации.
Гурциев в ходе стажировки изучил, как работает местные градостроительство и городское хозяйство, осуществляется экономическое развитие. Он уже применяет знания в работе.
"Другой боец, Игорь Юргин, назначен и. о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха. На этой должности участник СВО занимается воспитанием подрастающего поколения в патриотическом духе, в этом ему помогают и другие военные.", - отметил ТГ-канал.
Юргин в ходе интенсивной стажировки принял участие в четырех нацпроектах. Быстро вникнуть в новую работу он смог благодаря поддержке главы республики Айсена Николаева, вместе с которым военнослужащий посетил множество мероприятий.
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